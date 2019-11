Gobierno aprueba financiamiento de Francia por US$ 115 millones para infraestructuras

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El gobierno nacional aprobó dos modelos de contratos con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), a través de los cuales, esa institución se compromete a asistir financieramente dos proyectos de infraestructura en Argentina por US$ 115 millones.



Lo hizo a través de los decretos 767 y 768/2019 publicados hoy en el Boletín Oficial.



El primero de ellos avala el Modelo de Contrato de Garantía a suscribirse entre la Argentina y la AFD, y el Modelo de Contrato de Contragarantía a suscribirse entre el gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires.



En este caso, se trata de financiamiento por US$ 40 millones para la ejecución del Plan de Manejo Integral para la Cuenca del Río Luján, que tiene por objetivo general prevenir las crecidas, manejar controladamente los caudales y morigerar el efecto de las inundaciones en la zona, mediante la realización de obras y actividades definidas, en los partidos de Chacabuco, Luján, Mercedes, San Andrés de Giles y Suipacha.



La AFD propuso al Gobierno la suscripción de un Contrato de Garantía con la finalidad de que la Argentina afiance las obligaciones financieras que la Provincia contraiga; y su vez el Poder Ejecutivo Nacional planteó a su par bonaerense la suscripción de un Contrato de Contragarantía, por medio del cual este último se obligue a la cancelación de los compromisos de pago asumidos, en los plazos previstos.



Para el caso de no producirse la cancelación respectiva, el gobierno bonaerense autorizará al Ministerio de Hacienda a efectuar el débito automático de los fondos de la Cuenta de Coparticipación Federal de Impuestos o del régimen que la reemplace, por hasta el total del monto adeudado.



El segundo decreto se refiere al financiamiento del proyecto para renovar la sección Tapiales-Marinos del Crucero en la línea M del ferrocarril Belgrano Sur, por US$ 75 millones.



Este proyecto apunta a mejorar la movilidad y conectividad de los servicios de transporte del Corredor Sudoeste de la Región Metropolitana de Buenos Aires hacia el área central de la ciudad de Buenos Aires.



Para su ejecución se desarrollarán obras de ingeniería civil y señalización, supervisión técnica, ambiental y social, gestión del proyecto, asesoramiento externo, auditoría externa y plan de acción de género.