Gobierno de Ecuador desconoce si el ex canciller Patiño recibió asilo en México

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El Gobierno de Ecuador dijo hoy que desconoce un supuesto asilo por parte de México al canciller Ricardo Patiño, acusado de instigar a la violencia por declaraciones contra el Ejecutivo de Lenín Moreno. "Nos hemos enterado, también nosotros, por medios de comunicación que el señor Ricardo Patiño, ex ministro del Gobierno del ex presidente Rafael Correa, había recibido asilo o refugio en México", reseñó el ministro de Relaciones Extriores, José Valencia. En un contacto con la prensa extranjera, Valencia explicó que no tenía comentarios que hacer al respecto porque "es algo que concierne ciento por ciento al Estado, en este acaso a México, si eso ha ocurrido". "No lo podría confirmar ni nada; no hemos sido notificados", amplió el titular de la diplomacia ecuatoriana, para quien Patiño "no es un perseguido político, sino que fue acusado por la Fiscalía de Ecuador debido a expresiones suyas, que podrían constituir la comisión de un delito común”. El 5 de agosto último una corte de Ecuador llamó a juicio a Patiño, acusado de instigar a la violencia durante un encuentro de un grupo opositor al Gobierno de Moreno. El juez Marcelo Palomo, de la Corte de Justicia de Cotopaxi, acogió el pedido de la Fiscalía General del Estado y llamó a juicio a Patiño, contra quien pesaba entonces una orden de prisión preventiva, con fines de investigación. Sin embargo, el proceso quedó suspendido porque Patiño ya había abandonado el país, reportó la agencia EFE. Patiño fue uno de los colaboradores más cercano al ex presidente Rafael Correa (2007-2017), sobre todo después de que el ex vicepresidente Jorge Glas fuera condenado, a finales de 2017, por asociación ilícita en la trama de sobornos de la constructora Odebrecht.