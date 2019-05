Gobierno lanzará una web y app con cupones de descuentos en comercios

Con el firme objetivo de favorecer el consumo sanjuanino y que el engranaje de la economía en la provincia no se detenga, el Gobierno de San Juan lanzará este mes una página web y aplicación para smartphone que tendrá cupones de descuentos.

Con estos cupones que habrá los sanjuaninos podrán ahorrar al momento de comprar. Lo destacable de esta acción es que no sólo en el rubro de gastronómico, sino que también abarcará el sector de indumentaria y se espera que haya inclusive cupones de descuentos en el sector turístico.

"Vamos a tener a comercios ofertando, previo filtro que se hará desde el Gobierno de la provincia. En la web van a estar incluidos todos los rubros, desde indumentaria, muebles y hasta hemos hablado con Asociación de Agencias de Viajes que van a ofrecer a un menor valor paquetes y descuentos", contó Santa Barceló, Secretaria de Industria y Comercio.

En un principio la página mostrará las ofertas del día que por ahora no serán más de 10. El usuario deberá hacer la reserva a través de la web o app (mediante datos personales) y de ahí deberá dirigirse al comercio seleccionado.

La web aún no está habilitada ya que este martes terminarán de cerrar los convenios con las diversas cámaras que nuclean a los rubros de los diferentes comercios.

"Además de la oferta, vamos a tener un descuento más del 30 por ciento que se sumará al del cupón, si se hace la compra con el código QR de Banco San Juan. Es decir, si el cupón tiene un descuento del 20 por ciento, comprando con el QR de BSJ vas a estar teniendo un descuento del 50 por ciento", agregó Barceló.

El porcentaje de los descuentos no tiene límite pero se estima que el promedio sean descuentos de entre el 15 y 20 por ciento, aunque no se descartan ofertas con un mayor porcentaje. En cuanto a la duración de las ofertas, la intención es que duren entre 48 y 72 horas las ofertas con el cupón, para así darle lugar a otros comercios ( por la cantidad que se mostrarán), aunque eso no está definido ya que algunas cámaras pidieron que se extienda por una semana.

Lo que impulsa el Gobierno con esto es el consumo en locales sanjuaninos y por eso por ahora no estarán incluidas las cadenas nacionales pese a estar adheridos todos los comercios de los paseos, shopping y centros comerciales de la provincia. Por otro lado, los únicos comercios que estarán incluidos son que tributan, es decir aquellos que, como suele decirse, tienen vidriera.