Gobierno y FMI destacan nueva etapa de conversaciones formales para renegociar la deuda

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El gobierno argentino y el FMI iniciaron conversaciones formales y "más constructivas" en las relación bilateral para renegociar la deuda por 44.000 millones de dólares contraídas con dicho organismo, como balance de la gira de Martín Guzmán en Nueva York.



Fuentes del organismo multilateral y del gobierno nacional consultadas por Télam, coincidieron en que en el FMI se respirar un renovado aire de optimismo de parte de algunos miembros del staff, con las cautelas del caso, de cara al contacto mantenido con el ministro y la decisión de enviar una misión en febrero para comenzar a trabajar en el diseño de las proyecciones.



En este marco, esperan que las autoridades argentinas terminen de dar forma al plan económico, además de explicitar la propuesta integral para renegociar la deuda con los acreedores privados y con el Fondo.



Los comentarios del jefe de la misión argentina, el venezolano Luis Cubeddu, quien tildó el encuentro con Guzmán de "extremadamente positivo", fueron bien recibidos en el Gobierno.



Las declaraciones del directivo del FMI permitieron revertir el clima que se instaló en los mercados el lunes, tras la reunión mantenida en la sede del Council of Americas, donde se filtró información "errónea y malintencionada" acerca de la participación de los acreedores en la oferta formulada por la provincia de Buenos Aires, dijeron fuentes consultadas por Télam.



"Guzmán volvió muy contento con los resultados de las reuniones que tuvo, tanto con los funcionarios del Tesoro y del Fondo Monetario, como con fondos de inversión", remarcaron en el Palacio de Hacienda.



No obstante, advirtieron que durante el primer día hubo un "olor a opereta buitre", luego de que circulara una versión con presuntas palabras del ministro respecto a un número bajo en la aceptación de la oferta de los bonos de la provincia, en el mismo día en que Buenos Aires ofreció mejorar su propuesta.



Durante la tarde del lunes algunos medios recogieron supuestos dichos de Guzmán de que Buenos Aires habría obtenido obtenido una baja participación del 26%, lo que generó ruido en el mercado.



Las fuentes dijeron que el ministro dijo que de movida, hubo una participación del 26% y que había más interesados, sin precisar un número final.



"Eso versión debilitó fuertemente el valor de los bonos, que se mostraron más cerca de valores de default para ser comprados ya por fondos más propensos al litigio que a una negociación", analizó la misma fuente.



Un dato adicional fue que ese día agencias internacionales dieron cuenta de que el ex abogado del fondo Elliott, Bennis Hraninzky, estará al frente de una movida con acreedores más agresivos con la provincia.



A pesar de esto, tras la reunión con funcionarios del Tesoro de EEUU y las conversaciones con el Fondo, el clima mejoró.



El martes "gran parte de la atención de los mercados estuvo concentrada en la reunión con Guzmán de Luis Cebeddu" y allí el jefe de la misión del FMI para la Argentina dijo que “el intercambio de hoy fue una oportunidad para continuar el diálogo en curso, escuchar del ministro los planes económicos de las autoridades argentinas e intercambiar visiones sobre el análisis de la sostenibilidad de la deuda".



Cubeddú también confirmó el encuentro que mantendrá al titular del FMI, Kristalina Georgieva, con Guzmán el 5 de febrero en el Vaticano.



En este contexto, el FMI decidió mantener sin cambios las proyecciones de las principales variables del país contenidas en el informe de Perspectivas Económicas Mundiales, ante la falta de precisiones económicas, que comenzarán a conocerse una vez que arribe la misión al país.



Por eso el director del Hemisferio Occidental del organismo, Alejandro Werner, dijo hoy en Washington que "en esta ocasión no revisamos perspectivas económicas del gobierno para la Argentina, ya que se tomó en cuenta el inicio del nuevo Gobierno y a la espera del efecto de las medidas para disminuir la incertidumbre y permitirnos un pronóstico más certero en abril próximo, cuando tengamos más elementos".



Es por ello que el Fondo mantuvo las proyecciones de la Argentina en una caída de 1,3% para este año y de un repunte de 1,4% del PBI para el próximo.



Según pudo saber Télam, en el FMI hay predisposición a aceptar el pedido de Argentina de estirar los plazos pero reiteran que se necesita conocer con mayor detalle el plan económico.



Una fuente del organismo dijo a Télam que en un principio se prepararon para un peor escenario, antes de que asumiera el presidente Alberto Fernández. Aseveró, además, que la cuestión fue discutida en una reunión informal de directorio con los países del G7, los primeros días de diciembre.



"La situación luego de que asumió Fernández fue mejorando y el staff del Fondo fue informado del proyecto de ley de solidaridad económica incluso antes de que se hiciera público", remarcó la misma fuente, que auguró el "inicio de conversaciones constructivas" para poder llegar al plan fiscal y monetario, entre otros datos.