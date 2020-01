Gollán brindará mañana una conferencia de prensa sobre situación del sarampión y las vacunas

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, y el subsecretario de Atención de Salud de las Personas, Nicolás Kreplak, brindarán mañana una conferencia de prensa para dar cuenta de la situación del sarampión y las vacunas en la provincia de Buenos Aires.



El gobierno bonaerense detalló hoy que en la conferencia, que se llevará a cabo desde las 12.30 en el Salón Dorado de Gobernación, calle 6 entre 51 y 53, se brindarán detalles sobre los avances de la campaña contra el sarampión, el estado de las vacunas en la provincia y darán un panorama sobre el estado de las cuentas de la cartera sanitaria.



Fuentes de la provincia detallaron que los funcionarios harán referencia a las 160 mil dosis de vacunas vencidas que se encontraron la semana pasada en un depósito de Melchor Romero, en La Plata.



El martes pasado, Gollán denunció que después de realizar una auditoría se encontraron vacunas contra la poliomelitis, la doble viral (difteria y tétanos), la triple viral (sarampión, paperas y rubéola) y contra la hepatitis A y B abandonadas por el gobierno de María Eugenia Vidal y que debían ser desechadas por haber perdido la cadena de frío.



"Mientras no se vacunaba contra el sarampión porque no había dosis, en el depósito de Melchor Romero había 162 mil dosis de vacunas vencidas, que estaban para desechar, sin cadena de frío. En medio de la necesidad estaba el recurso y lo desecharon", aseveró, y anticipó que el gobierno ampliará la auditoría para determinar las responsabilidades de la ex gobernadora y de su antecesor, Andrés Scarsi.