Golpeó y mordió a su ex mujer y luego le prendió fuego a la casa en La Plata

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Un hombre golpeó y mordió a su ex mujer y luego prendió fuego la casa que habitaba en la periferia de la ciudad de La Plata, tras lo cual escapó, informó hoy una fuente policial.



El caso ocurrió esta madrugada, cuando el hombre, cuya identidad no fue proporcionada, interceptó a su ex mujer, de 32 años, cuya identidad se reserva, cuando ella estaba reunida con un grupo de amigas en una casa del barrio Villa Elvira.



El hombre pretendió hablar con la mujer, presuntamente para pedirle retomar la relación sentimental, pero ante la negativa de ella, comenzó a aplicarle golpes de puño y tomándola del cuello le mordió su pómulo derecho.



El agresor empujó a la mujer y la hizo caer al suelo, tras lo cual la amenazó de muerte y huyó del lugar para dirigirse a la casa de su ex mujer y prendérsela fuego.



El hombre escapó y hasta esta tarde no pudo ser localizado; en tanto vecinos alertaron a los Bomberos locales que lograron sofocar las llamas sin que se registraran mayores daños en la vivienda.