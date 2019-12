González García: "Vamos a trabajar con las provincias para construir una política federal de salud"

El ministro de Salud de la Nación inauguró hoy el Consejo Federal de Salud (Cofesa), donde brindó un diagnóstico de la situación sanitaria y aseveró que durante su gestión, al frente de la cartera nacional, trabajará "con todas las provincias para construir una política de salud federal. Escucharemos a todos, queremos tener la representación de todos y trabajar intensamente".



El ministro afirmó que "la situación es bien delicada, y por eso necesitamos trabajar juntos. Todo el equipo del Ministerio nacional va a estar siempre al lado de ustedes tratando de buscar soluciones y poniendo el cuerpo cuando las cosas sean difíciles de ser resueltas", ratificó ante sus pares provinciales, según un comunicado emitido por la cartera nacional.



Durante el encuentro que reúne a las máximas autoridades sanitarias del país, el ministro destacó que "los primeros 100 días nos vamos a dedicar a que el sistema no colapse. El sistema está francamente en graves problemas y vamos a tratar de que no caiga, siempre lo que cae cuesta mucho más volver a hacerlo funcionar".



Luego indicó que "el sistema está crítico a partir de la caída de la economía. El PAMI tiene un déficit mensual muy alto, el sistema de obras sociales también y hasta el sector más privilegiado, si bien no es prioritario en nuestra atención, también está en una situación límite".



González García agregó que "si a eso se le suma la estampida de los precios sin ninguna política de contención, el cruce es tremendo".



El ministro explicó que el objetivo es que el sistema siga funcionando.



"El sector público no cierra porque los sueldos se pagan, lo que puede pasar es que tenga poca capacidad operativa como tiene ahora por falta de insumos y medicamentos, pero el sector privado cierra, y si cierra repercute rápidamente en el sector público ya que es un sistema que trabaja con vasos comunicantes", puntualizó.



Durante el desarrollo del encuentro del Cofesa se presentarán los ejes estratégicos del Plan Federal 2020-2024, y se tratarán problemáticas de atención especial como el brote sarampión en curso, la campaña de dengue y la adquisición de insumos.



"Como dice nuestro Presidente, nosotros vamos a trabajar con todas las provincias en un gobierno federal. Vamos a escuchar a todos, queremos tener la representación de todos, trabajar intensamente", agregó.



Y luego recordó que van "a hacer la mejor política sanitaria más allá de los colores políticos. Lo digo para las provincias que no son justicialistas: acá no hay distintivo de ninguna índole".



Refiriéndose a la gestión en salud del gobierno anterior, consideró que a los problemas, "en vez de buscar resolverlos" trataban de "poner la culpa en otro lugar".



Y ejemplificó con el caso de la vacunación: "Fue muy claro. Decían que eran la provincias las que no cumplían con el objetivo, o de las leyes, pero eso no va a pasar. A lo mejor nos podemos equivocar, pero de ninguna manera vamos a buscar que la responsabilidad esté fuera de nosotros, y mucho menos nos ocuparemos de ver quién tiene la culpa".



Luego, Ginés recordó su paso por la gestión en el 2002: "La situación actual es igual o peor que en ese momento porque no explotó el Estado. Explotó internamente, pero no hubo una explosión global como en el 2001, que hizo que la gente tenga una conciencia clara de la dificultad que había en Argentina".



"El sistema está crítico porque empezó antes de entrar en déficit brutal con la caída de la economía, hace ya varios meses", concluyó.