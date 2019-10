Gracias a un fallo judicial, el nuevo gobierno de Portugal asumirá el sábado

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El nuevo gobierno socialista de Portugal asumirá el sábado próximo, luego de que el Tribunal Constitucional considerara extemporánea una demanda interpuesta por la oposición sobre el cómputo de los votos en el exterior, se informó hoy oficialmente.



El gobierno, encabezado igual que el actual por el primer ministro António Costa, será puesto en funciones por el presidente Marcelo Rebelo de Sousa, informó la Presidencia en un comunicado.



Un día antes se celebrará la primera sesión de la Asamblea de la República (parlamento) con la composición surgida de las elecciones del 6 de este mes, requisito para que el gobierno pueda ser investido.



Ambos trámites estaban bloqueados por una demanda interpuesta por el Partido Social Demócrata (PSD) opositor, que reclamaba que los votos en el exterior que no fueran acompañados por una fotocopia del documento del votante fueran considerados nulos.



El Tribunal Constitucional entendió que no debía pronunciarse puesto que la demanda debió haberse presentado cuando se estaban contando los votos y no después de que se informaran los resultados, según la agencia de noticias EFE.



El nuevo gabinete estará formado por 19 ministros -todos del Partido Socialista-, marcado por la continuidad de 14 de ellos, incluirá a más mujeres que el anterior y tendrá dos superministros: Mário Centeno en Finanzas y Pedro Siza Vieira en Economía.