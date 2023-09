La diputada provincial por Lealtad Justicialista, Graciela Seva, pasó por el Café de la Política y habló de cara a la renovación que tendrá el Partido Justicialista en el 2024. En un contexto en el que el partido está en plena reconstrucción dada la interna que hay entre el uñaquismo y el giojismo, la legisladora indicó que es momento de que las mujeres tomen protagonismo en los espacios institucionales y que no es “algo loco” que una dirigente sea la próxima presidenta del PJ y no descartó sus ganas de estar. “No es una cosa loca, me parece que hay que trabajar mucho y obviamente acá hay una de las personas que trabajará para posicionar mujeres”, manifestó Seva.

En el 2024, en el PJ habrá renovación de autoridades. Siempre que se habla del surgimiento de nuevos líderes se habla de varones. Seva criticó esta posición en la cual se deja de lado a las mujeres como posibles nuevas dirigentes del partido. Seva aseguró que dentro del justicialismo hay personalidades femeninas muy destacadas, que solo hay que trabajar por posicionar.

“Creo que la falta de protagonismo de las mujeres en el justicialismo es algo cultural. Nos falta tanto trabajo todavía a las mujeres de los partidos políticos en esto de tener la presencia a la hora de formar parte de definiciones y mesas decisorias. En el PJ hay compañeras mujeres absolutamente valiosas y créanme, que a la altura, de cualquier dirigente de la provincia. Hay que trabajar mucho para que una mujer sea la presidenta del PJ. No es una cosa loca, me parece que hay que trabajar mucho y obviamente acá hay una de las personas, no hablo solo por mí, que creo que hay que empezar a posicionar a las mujeres”, planteó Seva.

Una de las situaciones en las que Seva observó la disparidad de género, fue en la Mesa Massa Presidente, donde solo había presencia masculina. Destacó que sus compañeros de Lealtad, entre los que está José Luis Gioja, insistieron para que hubiese una mujer en la mesa. Aprovechó para explicar que esta estrategia electoral seguramente encontrará a ambos sectores, juntos, militando la candidatura presidencial de Sergio Massa.

Dato

Actualmente, la vicepresidenta del PJ es la intendente electa de Chimbas, Daniela Rodríguez. Seva reivindicó este trabajo y dijo que la ausencia de las mujeres en las mesas siempre se reduce a "no hay espacio". Planteó que es necesario que haya desobediencia en estos casos.