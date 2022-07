Graciela Seva tiene 55 años y desde niña mamó la doctrina peronista. Su triciclo ya tenía los stickers de Evita y Perón. Esta pasión la heredó de sus padres y abuelos, quienes participaron activamente en política. Si bien hace siete años es legisladora proporcional en la Cámara de Diputados, esta semana su nombre cobró preponderancia cuando, en medio del debate por Ficha Limpia, quebró los elogios cruzados entre oficialismo y oposición para encender la mecha y decir que con esto se criminaliza la política, lo que despertó que algunos de sus colegas salieran al cruce.

La diputada habló con DIARIO HUARPE. Reconoció que no se considera ni heroína ni villana por lo que hizo, aunque sí se consideró una persona con mucha responsabilidad y amor por la democracia. Seva transita su segundo periodo dentro del recinto parlamentario, ya que asumió en 2015, junto al gobernador Sergio Uñac, con el que dice que no tiene contacto desde hace seis años. “La última vez que lo vi fue en un acto en 2016, donde cruzamos dos palabras”, recordó.

Seva milita desde que entró a la facultad. Foto: Mariano Martín / DIARIO HUARPE.

El debate por la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) en diciembre del año pasado acrecentó la división entre los uñaquistas y giojistas, por lo que estos últimos crearon el interbloque Lealtad. Este quedó conformado por Seva, Juan Carlos y Leonardo Gioja.

Indicó que la intervención del Código Electoral dividió las aguas dentro de Diputados y posó las miradas en el 2023, año en el que tendrá lugar las elecciones. La legisladora señaló, parafraseando a José Luis, “que no hay que almorzase la cena” y descartó, por el momento, algún cargo electivo. En la última sesión, el diputado Andrés Chanampa los invitó a participar de los comicios para medirse y saber si pueden ganar o no. “Hoy me encuentro parada trabajando como legisladora. Ese es mi presente”, postuló.

La legisladora asegura que hay un diferencia entre este mandato y el anterior. Foto: Mariano Martín / DIARIO HUARPE.

“Por ahí no se ve el trabajo legislativo porque requiere de mucho estudio y dedicación de temas específicos. Si bien uno tiene una profesión, no es abarcativa a todo lo que pasa por la Cámara”, relató. Seva es licenciada en Ciencias Políticas, carrera en la que consolidó su pasión por el peronismo y desde que ingresó a la facultad empezó a militar para extender la doctrina.

La legisladora señaló que hay una diferencia entre los dos periodos que lleva como diputada. Señaló que en el primero se trabajó mucho y tuvieron un gran protagonismo, no tan solo ellos, sino también el resto del cuerpo. Recordó la normativa destinada para electrodependientes o cannabis medicinal. “Ahora no hay demasiado debata en comisiones”, mencionó. Este paso es clave, ya que allí se cocinan las iniciativas para llegar más trabajadas al recinto.

“No me gusta hablar de Ficha Limpia porque es un copia-pegue. No lo vemos reflejado en la ley, porque fue una trascripción del Código Penal”, apuntó.

No quiere aventurarse a lo que pueda ocurrir el próximo año. Foto: Mariano Martín / DIARIO HUARPE.

Seva sostuvo que lo que ellos proponían era una nueva normativa de Ética Pública, aunque alegó que no fueron escuchados y, por lo tanto, hicieron lo que consensuó la mayoría, conformada entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. “Yo no falto a la verdad. A mí los sanjuaninos no me pusieron para tener códigos, sino para defenderlos”, concluyó.