Gran Hermano: quién ingresó en el repechaje a la casa y a quién no le gustó

En la gala del miércoles, los participantes de Gran Hermano ingresaron al confesionario para votar, pero en esta ocasión por el regreso de un ex competidor. Las opciones eran: Martina, Mora, Juan, Lucila, María Laura, Juliana, Agustín y Daniela. Tomás no estuvo entre los posibles votos y recién la gente podrá elegir si el ingresa o no nuevamente a la casa.

Una vez finalizada la votación, se dio un empate entre Daniela y Juliana. Cómo el líder de la semana era Alexis, tenía el poder de decidir quien volvía. Además de haber votado a Juliana, y darle la posibilidad de estar en el empate, la eligió para que vuelva a ingresar "por su amigo Maxi".

Lo que los participantes no sabían, era que los jugadores estaban esperando en el estudio para ingresar inmediatamente. Por lo que 10 minutos luego de que se conociera el resultado, Juliana abrió la puerta de la casa de Gran Hermano, para felicidad de Maxi y decepción de otros.

Quién quedó disgustada con el regreso de Juliana

La única participante de Gran Hermano que no deseaba que vuelva Juliana era Romina. Previo a la salida de la participante de Venado Tuerto habían tenido enfrentamientos y la relación se quebró. Sin embargo, habrá que esperar para ver la jugada de quien ahora posee toda la información de la casa más famosa del país.

Junto con Ariel y Camila, Juliana sabe todo lo que ha pasado, con quien debe juntarse y con quien no. Por lo que es posible que en los próximos días se comience a ver un comportamiento diferente.