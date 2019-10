Granada, nuevo líder de La Liga tras vencer a Betis

El modesto Granada, ascendido a primera división la pasada temporada, se convirtió hoy en el nuevo líder de La Liga de España, al ganarle como local a Betis por 1-0 en un partido de la décima jornada.



El mediocampista Álvaro Vadillo marcó el único tanto en el Estadio Nuevos Los Cármenes a los 16 minutos de la segunda parte.



Granada, entidad fundada en 1931, con apenas 11.000 asociados, alcanzó las 20 unidades y desplazó del primer puesto a Barcelona, que esta fecha postergó el clásico ante Real Madrid; Atlético de Madrid, vencedor de Athletic Bilbao el sábado, y Real Sociedad, que hoy se impuso en campo del Celta de Vigo (1-0).



El equipo de Andalucía hilvanó hoy su cuarta victoria seguida en casa y defenderá la punta el jueves próximo en cancha de Getafe en el partido que cerrará la undécima fecha que tendrá inicio este martes.



Betis, tras soportar la tercera derrota consecutiva como visitante, permanece en zona de descenso con nueve puntos, sólo por encima de Leganés y Espanyol (5).



También Sevilla con un tanto que marcó a los 38 minutos del primer tiempo, el mediocampista Lucas Ocampos (ex River Plate y Mónaco entre otros), le ganó 2-0 a Getafe. El otro lo convirtió el mexicano Javier Hernández (24m ST).



El triunfo le permitió al equipo andaluz, entrar a zona de Europa League.



Espanyol con los delanteros argentinos Matías Vargas y Facundo Ferreyra, le ganó 1-0 a Levante en condición de visitante, el gol lo convirtió el defensor colombiano Bernardo Espinosa (de una asistencia de Vargas), a los 38 minutos de la etapa inicial.



Por último Osasuna que contó en su alineación con el delantero Ezequiel Ávila, (ex San Lorenzo) le dio vuelta y venció a Valencia (Ezequiel Garay, ex Newell's), por 3-1, como local.



Comenzó ganando el plantel visitante con el gol del delantero español Rodrigo Moreno (que se fue expulsado a los 28m PT), a los 14 minutos de la etapa inicial. Luego vinieron los tres tantos de Oler Sanjurjo (34m PT), Rubén García (3m ST) y Pervis Estupiñán (35m ST).



. Resumen de la décima fecha:



Viernes: Villarreal 4-Alavés 1.



Sábado: Leganés 1-Mallorca 0; Valladolid 2-Eibar 0 y Atlético de Madrid 2-Athletic Bilbao 0.



Postergado: Barcelona-Real Madrid.



Posiciones: Granada 20 puntos; Barcelona, Real Sociedad y Atlético de Madrid 19; Real Madrid 18; Villarreal 17; Sevilla 16; Valladolid 14; Getafe, Athletic Bilbao y Valencia 13; Osasuna, Levante y Alavés 11; Mallorca 9; Eibar, Celta de Vigo y Betis 9; Espanyol y Leganés 5.



- Próxima fecha -



Martes: Alavés-Atlético de Madrid y Valladolid-Barcelona.



Miércoles: Real Sociedad-Levante; Valencia-Sevilla, Athletic Bilbao-Espanyol; Betis-Celta de Vigo y Real Madrid-Leganés.



Jueves: Eibar-Villarreal; Mallorca-Osasuna y Getafe-Granada.