Grandes avances de los clubes en obra de San Juan

En agosto del año pasado se cerró las inscripciones para que los clubes argentinos pudieran acceder al programa Nacional “Clubes en Obra” impulsados en San Juan por la Secretaría de Deportes y que terminó beneficiando a 46 instituciones sanjuaninas que se encuentran trabajando para finalizar los proyectos presentados. Al beneficio que llegó de Nación, la Secretaría de Deportes aportó la ayuda del programa provincial “Construyendo mi Club”, para cimentar la concreción total de los proyectos presentados por nuestros clubes sanjuaninos.

Los clubes de barrio y las entidades deportivas son generadores de inclusión y oportunidades. A través de las múltiples actividades que realizan, benefician a sus comunidades, proveen redes de contención social, educación, recreación saludable, integración de personas con discapacidad y cuidado de nuestros niños, adolescentes y adultos mayores. Por ello, Clubes en Obra es una inversión histórica para que los clubes de barrio puedan mejorar su infraestructura y realizar proyectos de refacción, ampliación y mantenimiento de sus instalaciones.

Mediante la asignación de fondos, los clubes pudieron hacer frente a la compra de los materiales necesarios para la realización de su proyecto. Se otorgó la Tarjeta Clubes en Obra, con el monto cargado para adquirir los materiales en los rubros establecidos, mientras que la mano de obra necesaria, fue financiada con dinero depositado en la cuenta bancaria de la entidad. Incluso, varios clubes tienen mano de obra propia, ya que los mismos socios son quienes la aportan ad honorem, y en mucho de los casos, destinaron ese fondo a la compra de mayor cantidad de insumos, que se reflejan en mayores mejoras para su querido club. De los 46 clubes, 27 ya recibieron su tarjeta, mientras que los 19 restantes, lo tendrán en breve, para comenzar a cristalizar sus obras.

Cabe destacar, que luego de superar el centenar de inscriptos, se adjudicaron los proyectos de las instituciones que se encontraban normalizadas y regularizadas, ya que este beneficio solo se puede otorgar a clubes en regla. Los programas de obra, ya sean nacionales o provinciales, continúan en su segunda etapa y se seguirán potenciando a las instituciones deportivas, pero es un requisito indispensable que esa institución esté debidamente normalizada. Es por ello que los clubes que no estén en regla, pueden buscar el asesoramiento gratuito de la Secretaría de Deportes, para regularizar su institución; y así –entre otros beneficios- acceder a los programas que otorgan subsidios económicos para ser utilizados en infraestructura deportiva.

De esta manera han sido beneficiados clubes de todos los departamentos sanjuaninos y se encuentran en obra con construcciones y mejoras de cierres perimetrales, vestuarios, camarines y sanitarios, salones SUM, iluminación de campos de juego o riego por aspersión. Cabe destacar, que luego del último terremoto en nuestra provincia, las inspecciones de la Secretaría de Deportes comprobaron que las nuevas obras no sufrieron ningún tipo de daños. La totalidad de los daños registrados, corresponden a construcciones de vieja data, la mayoría con materiales no aprobados no antisísmicos, como el adobe o los blocks de hormigón. Continúan las inspecciones por verificación de daños por el terremoto en clubes sanjuaninos.