Gremio de la Anses reclamó la reapertura paritaria y anunció que entregará un bono

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El Sindicato de Empleados de la ex Caja de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria (Secasfpi), que lidera Carlos Ortega, reclamó hoy "la inmediata reapertura de las paritarias en la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses)" y anunció que el gremio otorgará "un bono compensatorio y solidario" a los trabajadores del organismo.



Ortega, quien integra la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) del bancario Sergio Palazzo, confirmó que ante "el silencio negligente y cómplice de las autoridades", la organización sindical otorgará "un bono compensatorio y solidario" a los trabajadores.



El dirigente gremial remarcó que el gremio solicitó a los funcionarios "el cumplimiento de lo acordado en el acta del 4 de junio último, ratificado por el sindicato el 17 de octubre, para reabrir la Comisión Paritaria Permanente y convenir una recomposición salarial".



"Una vez más, el gobierno demuestra ausencia de voluntad política y de responsabilidad frente a la crisis que causó al pueblo argentino", agregó el dirigente, quien aseguró que "en momentos de más inestabilidad e incertidumbre económica es preciso priorizar como parte del movimiento obrero la defensa de los ingresos y la dignidad de la familia trabajadora".



El bono para el personal de la Anses se efectivizará antes de fin de año, aunque la organización aún no reveló su monto, aunque Ortega calificó como "vergonzoso" que "no se discutan paritarias ante la devaluación salarial como consecuencia de la inflación".



"Es importante realizar este esfuerzo económico desde el gremio para ayudar a los afiliados frente a la compleja transición que viven los argentinos", indicó un comunicado.