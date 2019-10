Gremio docente porteño rechazó la decisión de aumentar precios de comedores escolares

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) metropolitana denunció hoy "la insensibilidad" del Ejecutivo porteño, al rechazar la decisión de aumentar "el precio que paga cada familia para que sus hijos almuercen y reciban refrigerio en escuelas públicas". Los secretarios general y de Comunicación del sindicato, Eduardo López y Mariano Denegris, rechazaron hoy a través de un comunicado "el incremento del precio de los comedores escolares", en un contexto de "profundización del hambre en la ciudad de Buenos Aires". "El aumento del hambre en el distrito es consecuencia del desastre económico generado por el gobierno nacional, del que el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta forma parte. En una nota enviada a las escuelas informó que desde septiembre se abonará de forma diaria 127,69 pesos para comedor o vianda y 44,48 para refrigerio", afirmaron. Los sindicalistas explicaron que los que no reciban una beca "no podrán alimentarse en los establecimientos o tendrán que llevar su propia comida", y agregaron que la decisión es paralela a "la intensificación de los requisitos para acceder a las becas de comedor”. Además, el Ejecutivo impuso requisitos para poder ser eximido del pago, indicó la UTE, que aseveró que "los docentes no se convertirán en los vigilantes de la insensibilidad frente al hambre de los alumnos, porque el derecho a la alimentación y a la educación deben ser garantizados por igual, lo que es una responsabilidad indelegable del Estado".