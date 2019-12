Gremios docentes pidieron a Kicillof paritarias y mantenimiento de la "cláusula gatillo" salarial

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Los gremios del Frente de Unidad Docente Bonaerense calificaron de "positiva" la reunión mantenida hoy con el gobernador, Axel Kicillof, en la que reclamaron la necesidad de discutir la recomposición de los salarios, el mantenimiento de la "cláusula gatillo" de actualización de haberes según la inflación y la concreción de al menos unas 600 obras edilicias escolares antes del inicio del ciclo lectivo 2020.



"Fue una reunión positiva, queremos destacar que volvimos a entrar sin hallar rejas ni cadenas a esta Casa (de Gobierno bonaerense) en la que la última vez que entramos había sido el 11 de diciembre de 2015. Hoy venimos otra vez con gran satisfacción porque es la casa de todos y todas", sostuvo el secretario general de Suteba, Roberto Baradel, al término de la reunión.



Además de Kicillof estuvieron las ministras de Educación y de Trabajo bonaerense, Agustina Vila y Mara Ruiz Malec, respectivamente, y el jefe de Gabinete provincial, Carlos Bianco.



Los dirigentes sindicales destacaron la importancia que a su criterio tiene este encuentro, ya que, dijeron, "iniciamos un camino para recuperar la escuela pública".



La titular de la Federación de Educadores Bonaerense (FEB), Mirta Petrocini, destacó que "hay un cambio de actitud, una actitud de escucha por parte del gobernador y las flamantes ministras de Educación y Trabajo, no con la distancia que padecimos (con la anterior gestión provincial)".



"Planteamos 3 o 4 temas que fueron bien recepcionados, como temas de infraestructura y la paritaria salarial, donde si bien no hay fecha de convocatoria se habló de recuperar espacios de debate y participación para recuperar el ámbito de cogestión que permite destrabar cuestiones", apuntó.



Petrocini explicó que plantearon la continuidad de la "cláusula gatillo" de actualización automática de haberes según la inflación y la necesidad de recomponer salarios ante una pérdida de poder adquisitivo que ronda "el 18, 20 o 21%, donde hay un deterioro de la calidad de ese poder adquisitivo y no hay salario que alcance".



Baradel aclaró que "aún tenemos que cobrar los primeros días de febrero otra cuota de cláusula gatillo", acordada en la paritaria con la gestión de Vidal.



La Directora General de Educación y Cultura bonaerense, Agustina Vila, habló con los medios tras el encuentro y remarcó que se trató de una "excelente reunión, donde participaron todos los sindicatos, y compartimos su preocupación; nos encontramos con una situación educativa que no es fácil, donde el gasto educativo había disminuido 30% en términos reales".



Vila detalló que "los problemas edilicios no son un problema de hoy, hay que atender la urgencia; hay 558 obras en 62 distritos donde se necesitan obras y en las que estamos validando la información, cotejando la información al respecto para luego empezar la obra".



Con respecto al Servicio Alimentario Escolar, Vila precisó que "queremos revisar y configurar un menú base cuantitativo y cualitativo, revisar el circuito de contratación que se brinda para ampliar la calidad y cobertura".



La ministra de Trabajo, Ruiz Malec, aseguró que "tomamos nota" del reclamo docente de continuidad de la cláusula gatillo ya que "entendemos que al no tener una proyección clara buscan consolidar ese instrumento".



Pero remarcó que "falta el marco nacional, el acuerdo económico social a nivel nacional al que vamos a acoplar y con el que vamos a coordinar" políticas salariales.