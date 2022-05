Gremios docentes salieron a diferenciarse de los docentes autoconvocados

La manifestación de los denominados “docentes autoconvocados” por reclamo salarial y en contra de la representación sindical, fueron analizados por los gremios docentes de la Provincia y salieron a diferenciarse por considerarla “irrespetuosa”.

Conceptos como “malas formas”, “irrespetuosa" o “falta de responsabilidad” es lo que abunda en las voces de los representantes sindicales locales. De este modo se diferencian de los denominados “docentes autoconvocados”, dejando a la vista los cortocircuitos en la representación que los manifestantes esbozaron en las puertas del Centro Cívico y en Casa de Gobierno.

Luis Lucero, secretario general de UDAP, expresó a DIARIO HUARPE que “los compañeros que se han movilizado tienen derecho de hacerlo, lo que no voy a compartir es el mecanismo. Todos los gremios tienen referentes y obviamente son los que deben sentarse a discutir con el Gobierno dentro de las posibilidades. Nosotros estamos en una negociación porque hemos buscado, aceptado y hemos luchado por una paritaria”.

En el mismo sentido se refirió Roberto Rosa, secretario general de UDA, “nosotros de manera institucional reclamamos por los salarios, pero no alcanza con la inflación y buscamos siempre que los docentes ganen por encima de esto. Pero nunca encaramos las negociaciones con falsas expectativas y de manera irresponsable”, expresó el líder sindical buscando diferenciarse con los “autoconvocados”.

El líder sindical de UDA también afirmó que “creemos que es importante respetar la institucionalidad porque cuando nos hemos salido de esos cauces han pasado cosas muy graves en nuestro país y no queremos ser responsables de que suceda algo parecido”.

Horacio Quiroga de AMET, declaró sobre el conflicto docente y dijo que “personalmente creo que existen instituciones como los gremios y si no existieran no tendríamos todos los derechos que tenemos ahora todos los agremiados a los sindicatos docentes. La mejor manera es participar en los gremios y si no están de acuerdo, ganar la conducción de los gremios”.

El líder de AMET, agregó que “nosotros estamos en este momento en proceso de paritarias y estamos luchando para retrotraer esos porcentajes para que podamos ganarle a la inflación como se comprometió el gobierno. Ese es el trabajo que estamos haciendo y la tarea que hacemos permanentemente. Si no hubiesen estado los gremios, no hubiésemos tenido derecho a la estabilidad laboral”, acentuando la importancia de los sindicatos en la historia laboral local.

Entre otros conceptos en el que acordaron Lucero, Rosa y Quiroga fue en que la convocatoria a un paro no se hace de la forma que lo realizaron los “docentes autoconvocados”. Indicaron que deben respetarse instancias de negociación con la patronal, en este caso el Gobierno, y agotado todo esto recién se debe comunicar el cese de actividades en la subsecretaría de trabajo.