Gremios estatales de Santa Fe rechazan cronograma de pagos extendido y se movilizan

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Distintos gremios estatales de Santa Fe se pronunciaron en contra del cronograma de pago de haberes "extendido" y por "goteo" propuesto por la administración del gobernador Omar Perotti, y anuncian que se movilizarán para pedir la revisión de la medida.



La administración del gobernador Perotti divulgó el cronograma de pagos de haberes del mes de diciembre para los trabajadores activos y jubilados, que comenzará el viernes 3 de enero y se extenderá hasta el 15, percibiendo primero los que menos cobran.



Tras conocer la medida, los sindicatos ATE, trabajadores profesionales de la salud-Siprus- y de docentes privados y públicos rechazaron la medida y anunciaron que se movilizarán este jueves, desde las 10, hasta la Casa de Gobierno provincial para reclamar la "revisión" de las fechas.



"Hemos rechazado el cronograma de pagos porque, en primer lugar, no cumple con la ley y se está afectando a los que menos tienen. Además agudiza nuestra situación, ya veníamos cobrando con retraso", sostuvo Sonia Alesso, secretaria general de Ctera y Amsafe.



En declaraciones a Radio2-Rosario, la dirigente adelantó que también pedirán "porque continúe la cláusula gatillo, que no es perfecta, pero es una herramienta para no perder poder adquisitivo".



En esa línea, también se pronunció el titular de los docentes privados nucleados en Sadop, Martín Lucero, al considerar que la medida anunciada "es deliberada e ilegal".



Por su parte, ATE y Siprus se pronunciaron a través de un comunicado en el que manifiestan "que antecedentes de medidas como estas se registraron a mediados de los '90, en la época de ajuste neoliberal en la provincia, con la aplicación de la ley de emergencia".



Al respecto, el vocero de prensa del gobierno provincial, Leonardo Ricciardino, aseguró que "es una situación realmente de emergencia la que se está viviendo en Santa Fe", y aseveró "que el gobierno no cuenta con todos los instrumentos que se pensaban para un normal desarrollo de la situación".



Según el funcionario, "hasta ahora se podía cumplir con la masa salarial, pero recurriendo a financiamiento con tasas de 59 por ciento que tomaba la anterior administración (que conducía Miguel Lifschitz), y a ésto el gobierno ha decidido darle fin".



De acuerdo con el cronograma oficial anunciado, el viernes 3 de enero cobrarán los pasivos que perciben hasta 36.000 pesos, y el lunes siguiente los activos que perciben de bolsillo hasta 24.000 pesos.



El martes 7 será el turno de activos con sueldos entre 24.000 y 34.000 pesos, y docentes de escuelas privadas transferidas.



El miércoles 8 cobrarán los trabajadores activos con sueldos entre 34.000 y 43.000 pesos, y docentes de escuelas privadas transferidas.



En la tercera semana de enero, el lunes 13, cobrarán los activos que reciban entre 43.000 y 56.000 pesos, y docentes de escuelas privadas históricas; el martes 14, los activos que perciben más de 56.000 pesos, y el miércoles 15 el resto de los pasivos, con montos superiores a 36.000 pesos.