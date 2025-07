GRUPO HUARPE continúa celebrando sus 20º aniversario cerca de cada familia sanjuanina con su iniciativa de la "Ruleta del HUARPE", una propuesta que ya benefició a varias personas con la entrega de motocicletas 0km. Este martes 8 de julio, la acción llegó hasta el norte sanjuanino, específicamente al departamento Iglesia, donde se celebró la entrega de la sexta moto a una nueva ganadora.

La afortunada fue Daiana Magalí Sassin, una mujer de 30 años oriunda de Iglesia, quien participó con expectativa, pero sin imaginar que se llevaría el premio mayor. “Es una mansa alegría y una mansa bendición, no me lo esperaba. Vine por las dudas, porque nunca me gano nada, nunca tengo suerte, y cuando dijeron el número no creía que era yo”, expresó Daiana emocionada.

Daiana es una joven mamá que tiene dos hijos. (Foto: DIARIO HUARPE).

La joven vive en Iglesia junto a sus dos hijos, y contó que actualmente está sin trabajo. Según contó, la moto será de gran utilidad para su día a día: “Los voy a usar para llevar a mis hijos a la escuela”. Es ama de casa y explicó que se las rebusca como puede y compartió su pequeño ritual para atraer la suerte: “Tenía un billete de $1.000 y le puse una ruda, siempre hago eso para la buena onda. Ahí puse el número que dieron y me llamaron”.

Por último, agradeció al medio por la propuesta que sigue llegando a todos los rincones de San Juan: “Gracias GRUPO HUARPE por lo que hacen, me han dado una gran alegría”.

La ganadora de la moto junto al intendente Jorge Espejo. (Foto: DIARIO HUARPE).

Con esta entrega, la Ruleta del HUARPE suma ya seis motos entregadas en distintas localidades de la provincia, como parte de una celebración que se vive junto a la comunidad sanjuanina. La primera afortunada fue Ivana Fernández, una mamá de Villa Belgrano con cinco hijos, quien recibió la primera moto eléctrica. Luego fue el turno de Fátima Díaz, de Santa Lucía, que necesitaba el vehículo para llevar a su hijo al colegio. Más tarde ganó Rocío Poblete, una joven emprendedora que recorre escuelas vendiendo golosinas. La cuarta en sumarse fue Deolinda Centeno, del departamento 9 de Julio, que celebró la posibilidad de movilizarse para buscar trabajo. La quinta ganadora fue Gimena Albarracín, del Callejón Alem en Ullum.