Guaidó lanza un "alerta internacional" en rechazo a la detención de su tío en Venezuela

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El equipo de Juan Guaidó, proclamado presidente encargado de Venezuela por la Asamblea Nacional, lanzó un "alerta internacional" en rechazo a la detención de Juan José Marquez, imputado por presunto "tráfico ilícito de armas y explosivos" y tío del líder opositor.



Márquez fue detenido el martes en el Aeropuerto Internacional de Caracas procedente de Lisboa, acompañando a su sobrino tras una gira internacional.



Según el diputado Diosdado Cabello, número dos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Márquez fue detenido por llevar un chaleco antibalas y linternas que contendrían explosivo C4, "un material muy peligroso", en tanto la defensa asegura que es inocente y que lo detuvieron para amedrentar a Guaidó.



"Es inocente de los hechos que se le imputan, que no son otra cosa que un vil montaje, acusaciones falsas que rayan lo absurdo, dado que nadie puede creer que desde un aeropuerto de la UE permitieran entrar, subir a un avión y salir a un pasajero con explosivos", expresó Julio Borges, ministro de Relaciones Exteriores del virtual gobierno de Guaidó.



En un comunicado, Borges lanzó un "alerta internacional" para elevar de manera decisiva y sin temor las medidas y la presión contra "la tiranía encabezada por (el presidente, Nicolás) Maduro", informó Europa Press.



El ministro de Relaciones Exteriores de Portugal, Augusto Santos Silva, coincidió con el análisis esbozado por Borges acerca de que "no tiene sentido"



"La UE y Portugal tenemos controles férreos para detectar explosivos, esa acusación no tiene sentido", afirmó ayer Silva.



Por su parte, Borges, agregó que este caso "evidencia una vez más la naturaleza autoritaria del régimen de Maduro, violador del Estado de Derecho y de los Derechos Humanos".



"Nos encontramos secuestrados como país y, por ende, nos enfrentamos a un conglomerado criminal que usa la fuerza de las armas para tratar de mantenerse y perpetuarse en el poder a costo de lo que sea", aseveró.



Márquez estuvo detenido 24 horas sin se que conociera su paradero hasta que fue presentado ante un juez que ordenó su prisión preventiva.



Actualmente, se encuentra en las instalaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), en la ciudad de Caracas.