Guido Süller tuvo que ser internado después de sufrir un ataque de pánico

Guido Süller tuvo que ser hospitalizado durante la jornada de hoy luego de descompensarse por un ataque de pánico. El mediático sufrió la muerte de su madre Nélida hace una semana y esa sería una de los motivos de su internación.

"Ayer estuvo todo el día llorando. Más los problemas que le generaron las hermanas, hay mucho problema por la sucesión y eso trae peleas", reveló su esposo Tomasito y detalló: "Está con suero sedado".

Días atrás, su hermana Silvia, había revelado la mala relación que tiene con Guido. "Desde que enterré a mi mamá no tengo ni un mensaje de mi hija Marilyn ni de Guido, que no me desbloqueó… Yo me la paso llorando, estoy casi sin dormir, tomando pastillas. Camino, camino y hablo sola porque no tengo una contención de nadie. Yo no tengo a nadie", dijo Silvia en "Implacables".