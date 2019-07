Después de 5 días de internación, murió la mamá de Guido y Silvia Süller

Murió Nélida, la mamá de Silvia y Guido Süller, a los 91 años. La mujer, que además es madre de Marcelo y Norma, estaba internada desde hacía cinco días en grave estado.

"Se murió mi mamá, estoy devastado, por favor ayudenme", dijo Guido y anunció la triste noticia en su cuenta de Instagram. Silvia, en cambio, subió una foto de una rosa, dedicada a su madre, que el pasado 10 de julio había cumplido años.

"Les pido por favor una cadena de oración para mi mamá. Está muy grave, ya no sé qué hacer", había escrito Guido en su cuenta de Twitter, hace menos de 24 horas. Su hermana también había hecho público el llamado a rezar por su madre: "No se sabe lo que tiene. Ojalá que salga todo bien sino ya no me queda más nada en la vida".

Desde hacía un tiempo que los hermanos estaban distanciados y que Marcelo no veía a su madre, luego de haber tenido una fuerte discusión con Silvia: "No está bien de salud, es grande y me duele no verla".

El 6 de mayo del año pasado la familia había sufrido la pérdida de Hugo, el papá. En ese momento, había sido Tomasito, pareja de Guido, el encargado de dar la noticia: "Acaba de fallecer el papá, por favor a los medios les pedimos respeto, es un momento triste, duro y delicado. Gracias por entender".

Antes de morir, Hugo se había referido a la relación entre sus hijos: "No es buena. Ella dice muchas cosas que no son verdades. Algunas veces miente para estar en televisión… A mí eso me duele. No se comporta como fue criada. ¿Si Silvia está loca? Yo estudié otra cosa, no medicina. Tendría que verla algún especialista, pero no se deja. Yo me pongo triste, no puedo dormir. Me ponen triste estas cosas que pasan entre los hijos. Y que todo el mundo se entere no le sirve a nadie".

La última aparición televisiva de Nélida había sido en marzo del año pasado, luego de que Silvia, la mayor de sus hijas, sufriera un infarto. "Me contó Guido ayer lo que le pasó. Está muy mal, no sé si va a salvarse, el corazón no sé si le explotó. Que sea lo que Dios quiera, soy católica. Yo la cuido, no la voy a dejar en un sanatorio sola", había dicho, triste por su hija.

FUENTE: Teleshow