Guzmán tuvo su primer encuentro formal con el FMI

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La reunión que mantuvo hoy el ministro de Economía, Martín Guzmán, con directivos del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la ciudad de Nueva York finalizó pasadas las 15 hora argentina, en el que constituyo el primer encuentro formal entre el funcionario argentino y el organismo multialteral, informaron fuentes gubernamentales.



En encuentro se realizó en el consulado argentino en Nueva York y marcó el inicio de las negociaciones oficiales entre el país y el organismo multilateral para avanzar en la discusión de un nuevo acuerdo por la deuda de alrededor de US$ 44.000 millones que el país tiene con el Fondo.



En ese marco, el ministro y los directivos del organismo también analizaron el proceso de reestructuración de deuda que tiene previsto llevar adelante la Argentina.



Del encuentro también participaron el representante del Cono Sur ante el FMI y representante argentino ante el organismo, Sergio Chodos, mientras que por el FMI estuvieron presentes el jefe de la misión argentina, Luis Cubeddu, y la directora adjunta del Departamento para el Hemisferio Occidental, Julie Kozack.



Guzmán se encontrará la semana próxima con la Directora del FMI, Kristalina Georgieva, en un encuentro internacional sobre economía que se desarrollará en el Vaticano.



El organismo multilateral mantiene con el país un crédito pautado inicialmente por US$ 57.000 millones, de los cuáles ya fueron desembolsados US$ 44.000 millones.