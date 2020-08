Habló el hijo del primer caso caucetero: “Sólo salí a comprar comida, pañales y remedios”

El hijo del paciente 23 de coronavirus, un hombre de 74 años que está en Terapia del área Covid del Hospital Rawson, es señalado como el potencial nexo epidemiológico que llevó el virus a su casa, pero en estas últimas horas se defendió de las acusaciones y aseguró que ni siquiera salió del departamento Caucete.

Según explicó Venerando sobre el caso 23, "su familiar directo dio negativo a la PCR". Aunque posteriormente se le practicó un test rápido y "se pudo evidenciar que aparece una inmunoglobulina g, es decir la IGG, levemente positiva, por lo cual estaríamos pensando y trabajando para determinar si ese fue el primer caso o el nexo real del primer caso de Caucete".

Tras todo lo ocurrido, el señalado dijo: “Yo sólo he salido a comprar comida, pañales y remedios. No he salido ni del departamento. Hemos tenido un corralón en el barrio Justo P. Castro I que está cerrado desde diciembre", sostuvo en declaraciones con radio Sports. Sobre las versiones que circulan sobre que él es el caso 0, dice que "no tiene sentido todo lo que hablan".

También hizo referencia a su hermana, aseguró que actualmente está en Salta. La última vez que vino a San Juan fue en diciembre del 2019 y se fue en febrero del 2020.

Sobre su familia, dijo que su papá está en Terapia Intensiva en el Hospital Rawson: “Está estable, está con respiración asistida”. Mientras que, “con mi mamá estamos aislados en mi casa porque a mí me dio negativo y a ella le dio positivo”.

El joven marcó postura sobre la actividad de su padre en los días anteriores a que le detectaran coronavirus. “Hacía 20 días no salía de mi casa. Él empezó a sentirse enfermo y yo le dije 'papá vamos al médico' y no me hizo caso. El domingo 9 de agosto le agarra una deshidratación grande llamé al Hospital de Caucete y lo internaron. Lo atendieron, le pusieron oxígeno y en la madrugada siguiente le dieron el alta. No lo hisoparon, entró por Urgencias, me dieron una medicación porque supuestamente era una gripe. Lo llevé a la casa, tuvo una leve mejoría y al viernes de la semana siguiente se descompensó y lo volvieron a internar. Ahí estuvo con suero y recién a las 2 de la mañana le pusieron oxígeno. Fue ahí cuando lo hisoparon”, contó el hijo del paciente 23.