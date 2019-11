Hacienda autoriza el ingreso de parque solar de La Puna al mercado eléctrico

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El Ministerio de Hacienda autorizó el ingreso como agente generador en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) a La Puna Solar para su Parque Solar Fotovoltaico (PSF) La Puna, ubicado en el departamento Los Andes, en la provincia de Salta, con una potencia nominal de 100 megavatios, a través de la disposición 306/2019 publicada hoy en el Boletín Oficial.



La misma precisó que la central se conectará al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) en barras de 33 kilovoltios (kV) de la nueva Estación Transformadora (ET) La Puna.



Además otorgó el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la obra de ampliación del sistema de transporte consistente en la construcción de la ET La Puna 345/33 kV – 80/60/48 mega voltios amperio (MVA).



Del mismo modo avaló la construcción de dos tramos de línea de 345 kV desde el punto de seccionamiento de la Línea de Extra Alta Tensión (LEAT) 345 kV Cobos-Andes, en Chile, a una distancia de 230 kilómetros de la ET Cobos.



Asimismo dispuso que Interandes se constituirá en Transportista Independiente (TI) de la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino (Transnoa).