Halagos y críticas, qué opinaron referentes sanjuaninos del discurso de Alberto

Alberto Fernández habló dos horas frente a la Asamblea Legislativa y tocó temas tan diferentes como la necesidad de una reforma judicial, un pedido de investigación contra Mauricio Macri hasta la creación de una mesa de consenso productivo. DIARIO HUARPE consultó con referentes sanjuaninos y recuperó mensajes públicos.

Mirá todas las opiniones y entérate: ¿Qué tal le fue al Presidente frente al público sanjuanino?

Sergio Uñac –Gobernador de San Juan (en sus redes sociales)

Felicitaciones presidente Alberto Fernández por esta Apertura de Sesiones.

Consideramos muy positivo el Acuerdo Federal Minero, porque traerá más y mejor inversión para las distintas provincias y, por supuesto, para San Juan.

También sentimos este acompañamiento con la modificación del impuesto a las ganancias que beneficiará a todas aquellas personas que día a día trabajan y apuestan por nuestra tierra.

Sabemos de tu compromiso con la Argentina Federal, y lo sentimos cuando asististe a nuestra provincia a horas de haber ocurrido el terremoto.

Para poner a la Argentina de pie necesitamos la voluntad transformadora de construir un país antisísmico para todos, basándonos en el respeto mutuo.

Estamos seguros que trabajando juntos lograremos la tan anhelada unidad nacional para salir adelante.

Marisa López – Ministra de Hacienda de San Juan

Destaco las diez iniciativas consensuadas entre nación y provincias, como plan de gobierno directriz. Bajo las premisas de consolidar un país más federal, en el que la discusión sea para generar un mayor crecimiento, para superar el desequilibrio territorial y potenciar más polos productivos que dinamicen a todas las regiones.

Marcelo Orrego – Diputado Nacional (en sus redes)

En la Apertura de Sesiones Ordinarias 2021, el Presidente no habló de un plan económico que nos ayude a salir de la situación delicada que atravesamos. Se refirió a la desigualdad en el mundo, pero su Gobierno les dio vacunas a sus amigos, pasando por encima adultos mayores y personal de salud. El Presidente se refirió nuevamente a una reforma judicial que poco tiene que ver con la independencia de poderes que marca la República.

Su discurso no tuvo autocrítica y fogoneó la grieta que tanto daño nos hace. En una situación tan difícil como la que atravesamos, creo que los argentinos esperábamos y merecíamos un discurso más humilde y que busque la unidad.

José Luis Gioja – Diputado Nacional

Me pareció un discurso de un estadista, donde detalló todo lo que se hizo en el año más difícil de la historia de la argentina. Creo que con muchísimas realizaciones y muchos compromisos de trabajo.

Quedó claro que hay un plan y que hay acciones que tienen que ver con mejorarles la calidad de vida a los argentinos. Me gustó la alusión que hizo al país antisísmico, creo que hay que construir ese país y creo que ahí vamos a estar la gran mayoría de los argentinos, porque hay que trabajar para poner de pie a la Argentina.

Roberto Basualdo – Senador Nacional (extracto de sus redes)

Entiendo que la pandemia obligó al Gobierno a poner la salud de los argentinos como prioridad máxima, desde marzo del año pasado, y eso está muy bien. Se tomaron medidas económicas y de acción social acordes para hacer frente a las dificultades que iban de la mano con la paralización de las actividades económicas, producto del aislamiento.

Me hubiera gustado escuchar menos críticas al Gobierno anterior, y más propuestas de Gobierno que lleven tranquilidad a los argentinos. Menos alimentar la grieta política, para aprovechar la oportunidad de hablarle a la gente, que bajo este contexto de pandemia vive con mucha incertidumbre, miedo a contagiarse, no tener vacuna, perder el trabajo, que los precios suban más como la inseguridad. No todas esas inquietudes fueron respondidas.

Eduardo Cáceres - Diputado Nacional

Se caracterizó por lo confrontativo y las críticas, pero lo que los argentinos necesitamos es la unidad y superar la grieta para salir adelante.

La mayoría esperaba escuchar un plan económico para salir de la crisis, que no estuvo.

Hay que dejar de lado, también, los embates políticos y para la tribuna si queremos una Argentina unida como dice desde su campaña Fernández.

Graciela Caselles - Diputada Nacional

Era el mensaje que esperábamos y necesitábamos todos los argentinos y argentinas. Es un mensaje fuerte y positivo. Nos deja la posibilidad de ver todo lo que se hizo en la Argentina en un momento tan difícil que hemos atravesado después de lo heredado.

Y que muestra claramente el camino que debemos seguir con una fuente valoración del esfuerzo y una fuerte convocatoria nacional, a dejar de lado tanto odio. Me deja una sensación de mucha fuerza de mucho optimismo, de que vamos por el buen camino. De reivindicar las banderas del respeto a la mujer, de poder salir de la vulnerabilidad.

Es un mensaje muy fuerte y muy positivo que va para adelante y que pone en valor todo lo que hace al desarrollo de la Argentina. Estoy muy motiva y contenta. Ha superado las expectativas.

Hermes Rodríguez – Presidente Cámara de Comercio

Estas aperturas obviamente son políticas. Pero si tengo que destacar algo por supuesto son las cuestiones económicas que son lo que nos interesan. Tengo que celebrar que haya anunciado que va a haber fuerte apoyo a las pymes. Además el plan de ganancia y autónomos.

Y sobre todo que va a armar un plan económico que es lo que estamos necesitando. La inflación es preocupante. También vemos bien la reforma judicial y creemos que esto es muy sano para el país.

Marcelo Arancibia - Abogado

Me he quedado muy preocupado por el discurso de apertura del presidente. Pasó del discurso de cerrar la grieta en ser un militante pro grieta, su pretensión de avanzar sobre la independencia del poder judicial, en especial el de la corte (creando un órgano que la controle) es lisa y llanamente ¿un golpe de estado a lo Fujimori?

Rodolfo Colombo – opositor

Lamentablemente siempre viene con argumentaciones del pasado y nunca planteando un país para adelante dejando atrás rencores y problemas. No pensando en las cosas que se podría haber hecho bien y no se ha hecho.

No hay una sola autocrítica. Después de la cuarentena más larga del mundo y no hay una sola autocrítica, cuando la gente vive a diario vivimos una inflación terrible y una pobreza de casi el 50%.

Echarle la culpa a la pandemia y a la gestión anterior es parte de la mediocridad de no querer ver la realidad y que no hay un programa claro.

En la salud la gestión ha sido un desastre, porque si no hay resultados evidentemente la salud ha fracasado. Íbamos a tener para febrero 10.000.000 de argentinos vacunados y hasta con la segunda dosis y hoy tenemos lo que tenemos.

Laura Vera – Dirigente Amas de Casa del País

Tengo sensaciones de incertidumbre y desazón. Continúa haciendo un análisis de la responsabilidad del gobierno anterior, de por qué estamos como estamos (con el cual acuerdo) y de la situación de pandemia y frente al Fondo. Pero solo termina diciendo que vamos a poder salir con "unidad" sin decir cómo, que es lo más importante. O sea estrategias, políticas públicas y acciones concretas.

Hugo Goransky – Presidente Unión Industrial San Juan

Destaco el aplauso al personal esencial en la pandemia. Esperaba un mensaje de unidad nacional con medidas políticas que permitan políticas de Estado que transciendan las gestiones. Esperemos que se logre algo concreto como el Acuerdo San Juan y a partir de ese momento pensar más en el país y menos en las elecciones.

Las medidas del Plan de Desarrollo Federal me parecen interesantes, me hubiera gustado y hubiera puesto en marcha algunas soluciones a las economías regionales.

Esperemos que se concreten los esperados anuncios de una ley que reemplace el decreto 814 y que lo podamos incorporar por ley este año.

Bernardo Turcumán – Cámara de Expendedores de Combustibles

De ninguna manera era lo que esperaba. En realidad me ilusionaba con un discurso conciliador, convocante y de reconocimiento de todos los errores y horrores del pasado. Sería bueno que se hubiera demostrado capaz de convocar a la verdadera unidad Nacional, y no a la uniformidad como se pretende desde el enfrentamiento. A veces parece que con cambiar las formas se arregla todo. Argentina, necesita reformas estructurales y básicamente renovarse y modificar las estructuras clásicas y retardatarias del progreso colectivo.

Las palabras del Presidente, están llenas de justificaciones y de cargas a culpas ajenas y ninguna convocatoria. La reforma de la justicia de ninguna manera es un problema acuciante, trae más sospechas y divisiones innecesarias.

Juan José Ramos – Viñatero

La investigación de la deuda esa es una cuestión que se merece tener en cuenta porque es fundamental para los argentinos. Yo he quedado conforme con lo que ha dicho el presidente, porque si bien quizá le han faltado algunas cosas, desde el aspecto particular en la economía, a pesar de la pandemia y las dificultades, se privilegió el trabajo y eso permitió un mercado que estuvo activo.

La gente ha perdido la desesperación por el dólar, ahora la gente quiere vender dólares, quiere decir que esta es nueva etapa económica. Todos pensaban que se iba a descontrolar, pero la gente se maneja con el dólar oficial.

Vamos mejorando, la inflación es menor a la que teníamos en el gobierno anterior, la renegociación de la deuda es muy importante.