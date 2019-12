Hallan asesinado a un joven de 24 años con una lesión en el cráneo en su casa de Rosario

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Un joven de 24 años fue hallado asesinado y con una lesión en el cráneo en su vivienda de la ciudad santafesina de Rosario, y por el crimen investigan a su entorno familiar, informaron hoy fuentes judiciales.



El hecho se registró ayer cerca de las 14 en la casa de la víctima, identificada como Javier Duarte, ubicada en la calle Presidente Quintana al 3800, en el barrio Alvear, al sudoeste de la mencionada ciudad.



Los primeros peritajes indicaron que su cuerpo estaba tendido sobre la cama del dormitorio y presentaba una herida en el cráneo que podría ser producto de un golpe realizado con un objeto contundente o, según señalaron los médicos que lo revisaron de manera preliminar, de un disparo, aunque no se encontraron vestigios de pólvora ni armas de fuego en el lugar.



Los peritos estimaron que la data de la muerte se ubica entre 12 y 15 horas antes del hallazgo del cadáver, que fue trasladado al Instituto Médico Legal de la Unidad Regional II de la Policía rosarina, donde se le practicará la autopsia de rigor.



La vivienda de Duarte, que está ubicada en la parte trasera de otra casa que da al frente y en la que vive uno de sus hermanos, no presentaba signos de desorden, y allí los policías secuestraron una caja fuerte que no había sido violentada.



En ese sentido, el fiscal de Homicidios Dolosos, Ademar Bianchini, ordenó que se le tome testimonio a familiares y allegados de la víctima y el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona para intentar establecer la identidad del autor del hecho.