Hallan elementos que hacen sospechar que fue intencional el incendio en distribuidora marplatense

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Dos artefactos incendiarios fueron encontrados en un poste de luz, muy cerca de la distribuidora marplatense que quedó esta mañana en ruinas tras haber sido afectada por las llamas, por lo que los investigadores investigan si se trató de un siniestro intencional, informaron fuentes policiales.



El incendio destruyó la distribuidora Torres y Liva, situada en el macrocentro de Mar del Plata, y se propagó por edificios linderos dejando al menos 47 viviendas en ruinas.



"Dos artefactos incendiarios en un poste de luz se encontraron muy cerca de la distribuidora por lo que se abrió la hipótesis de que el incendio haya sido intencional", detalló una fuente de la DDI de Mar del plata



De esta manera, la causa pasaría a manos del fiscal de delitos culposos, Juan Pablo Lódola. El incendio afectó a más de 150 personas, de las cuales muchas de ellas perdieron sus inmuebles y el resto de elementos que tenían en su interior.



Alberto Gabba, jefe de bomberos, explicó que "aun se sigue trabajando en distintos sectores para sofocar algunos focos y enfriar los escombros. Una vez terminada dicha tarea recién ahí podrán ingresar los peritos".



"En el censo realizado al evacuar a los damnificados de la manzana comprendida por 14 de Julio, 20 de Septiembre, Rivadavia y San Martín no se registraron personas ausentes o desaparecidas. Sin embargo, hasta que no se remuevan todos los escombros no se podrá saber si en el incendio hubo alguna víctima fatal", expresó Gabba.



Desde Defensa Civil, que esta cargo de Rodrigo Goncalvez, indicaron que están recibiendo donaciones para los damnificados. Las mismas serán recepcionadas de 10 a 17, en su sede de Guanahani 4546 de esta ciudad.



Según informaron desde el organismo, se reciben artículos de limpieza, ropa, calzado, ropa de cama, colchones y camas



El feroz incendio de la distribuidora de artículos de limpieza Torres y Liva significó perdidas millonarias para la empresa y la destrucción de al menos 47 viviendas.



Además de los daños materiales, entre 100 y 150 personas tuvieron que abandonar sus hogares muchas de las cuales perdieron todas sus pertenencias y no tienen a dónde ir.



El edificio situado en la esquina de 20 de Septiembre y Rivadavia, de esta ciudad, en el que se encontraba parte de la distribuidora Torres y Liva, quedó parcialmente destruido y existe peligro de derrumbe.



Por otra parte, los edificios linderos también se vieron afectados, principalmente los departamentos contrafrente, que daban al “pulmón” de la manzana. En esos casos, las pérdidas materiales también fueron totales.