Harry Styles volverá a la Argentina en octubre del 2020

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El cantante inglés Harry Styles, ex integrante del grupo adolescente One Direction, anunció su segunda visita a la Argentina, prevista para el 11 de octubre de 2020 en el Estadio Hípico porteño, en el marco del Love On Tour 2020.



Styles lanzará el 13 de diciembre su segundo disco solista "Fine Line" que ya fue precedido por los singles “Watermelon Sugar" y "Adore you".



One Direction se formó en el ciclo de TV "The X Factor" producido por Simon Caldwell, quien luego los apadrinó y produjo su primer trabajo.



En 2017, Styles editó su primer disco solista que tuvo muy buenas ventas y recibió elogios gracias a las canciones "Sign of the times", "Two Ghosts" y "Kiwi".