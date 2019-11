Entre bajas y altas, durante el primer semestre del 2019, el Gobierno Nacional quitó 952 Pensiones No Contributivas por Invalidez en la provincia. Esto quiere decir que por día cinco sanjuaninos dejaron de recibir el beneficio social y por ende también perdieron las prestaciones de Incluir Salud. La demora en la presentación del Certificado Médico Oficial (CMO) y contar ya con otra ayuda fueron los principales motivos de las bajas. Desde la Dirección para personas con Discapacidad, Gastón Díaz, expresó que al ser un beneficio nacional sólo pueden orientar y acompañar en el reclamo. Por su parte, el ministro de Desarrollo Humano, Armando Sánchez, volvió a quejarse por no contar con los números oficiales de bajas y altas de pensiones nacionales en la provincia.

Cuando el presidente Mauricio Macri asumió su gestión de gobierno en 2015, San Juan contaba con 24.269 Pensiones no Contributivas. Al año siguiente, siempre entre bajas y altas, se quitaron 818. En 2017 el número de bajas cayó considerablemente a 338 y 327 durante el 2018. Aunque este panorama cambió rotundamente durante el primer semestre del año en curso, ya que Nación le quitó el beneficio a 1.168 sanjuaninos y, en el mismo periodo de tiempo, sólo otorgó 216, según explicó el titular de Discapacidad en San Juan.

“Los datos que nosotros tenemos son hasta junio y luego no tenemos más nada. Desde la provincia no podemos hacer nada más que informar y acompañar en el reclamo. Las pensiones son un beneficio nacional y por ende no tenemos injerencia”, explicó Díaz. Además resaltó que “en la Dirección de Discapacidad recibimos reclamos a diario y por ende tenemos la obligación de aportar desde nuestro lugar. Orientamos al beneficiario y llevamos a las oficinas nacionales el reclamo. Como así también le damos un seguimiento personalizado al trámite que se realiza”.

En el mismo sentido el funcionario recordó que en mayo último, cuando el Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS) sesionó en San Juan se aprobó, por unanimidad, el pedido de suspensión de los plazos para la presentación de los Certificados Médicos Obligatorios. Esto teniendo en cuenta que en febrero de este año la Nación envió a todo el país, miles de cartas documentos mediante las cuales intimaban a las personas con Pensiones No Contributivas por Invalidez a presentar el CMO en un plazo de 60 días corridos, aclarando que el no cumplimiento de este trámite era bajo apercibimiento de proceder a la suspensión de la pensión. Acción que se llevó a cabo y dejó a cientos de sanjuaninos sin el beneficio.

“El Gobierno Nacional dio de baja las pensiones, sin tener en cuenta que atrás de cada pensión había una persona que vivía con ese beneficio”, expresó Díaz. Por su parte, el ministro Armando Sánchez, expresó que “nos hemos cansado de pedir los números de bajas que hubo en la provincia, pero nadie dice nada. Es una vergüenza que nadie de la cara”.

¿Qué es una Pensión por invalidez?

En la actualidad, el Estado nacional otorga una pensión a las personas que tengan una invalidez física o mental que produzca una disminución en su capacidad laboral del 76% o más, y que además cumplan con una serie de condiciones que acrediten que no tienen otro tipo de ingreso. Entre otros requisitos, los beneficiarios ni su cónyuge pueden: percibir ninguna jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva, es decir que no requiere aportes previos; ni estar empleados bajo relación de dependencia. Tampoco pueden tener bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia o la de su grupo familiar. El beneficio actualmente es de $8.800 mensuales.