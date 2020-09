Hay donantes de plasma, pero el stock se agota rápidamente

Hace 10 días, el director del Instituto Provincial de Hemoterapia (IPHEM), Alfredo Laplagne, anunciaba en conferencia de prensa que el banco de plasma estaba vacío. Actualmente la situación es la misma, aunque el titular de la entidad informó que hay donantes, pero la cantidad es baja, así que en el día se agota este componente de la sangre que se aplica a pacientes con coronavirus.

“Si no hay gente recuperada, no hay donantes. Todo lo que se saca en el día se envía a los hospitales, en el IPHEM no queda nada”, dijo a DIARIO HUARPE.

En septiembre fueron hasta la institución de uno a tres sanjuaninos por día a realizarse el estudio de sangre que determinen si pueden o no donar plasma. “Nosotros le dosamos los anticuerpos para ver si pueden donar o no, porque si se le saca plasma a una persona que no tiene defensas no se va a ayudar nada a quien está enfermo”, explicó Laplagne. En caso de que los resultados sean buenos, les dan turno para que realicen la donación.

Todo depende de la cantidad de anticuerpos que tengan, pero hay ocasiones en las que un ciudadano puede donar más de una vez. “El 99% de las personas se muestra muy predispuestos para donar, hay algunos que no han podido y se han sentido mal por eso”, comentó el director del IPHEM.

Al ser consultado sobre la cantidad de donantes de plasma que hubo en lo que va de septiembre, dijo que “no son más de 10”. Aunque, para poder realizar esta acción hay que cumplir los mismos requisitos que un donante de sangre: gozar de buena salud, tener más de 18 años y pesar más de 50 kilos, entre otros. Además, se deben esperar 14 días desde que se dejó de tener síntomas o 28 días desde que se estuvo en contacto con la persona que tenía Covid.

Para subir la cantidad de donantes, desde Salud Pública se comunican con todas las personas que transitan la enfermedad y además de hacerles un seguimiento, les informan esta posibilidad de convertirse en donantes de plasma cuando se recuperen.

Desde que comenzó la pandemia, en San Juan hubo 238 recuperados. Sobre el número de personas que transitan la enfermedad ascienden a 290, gran parte de ellos pertenecen a una residencia de adultos mayores de Rawson, la segunda a la que ingresó el virus.

“Esta no es una realidad de San Juan, es una de todos lados está de que siempre hay menos plasma del que uno quisiera”, comentó Laplagne. Incluso, aseguró que ni siquiera les da tiempo a congelarlo ya que “se saca en la mañana, se resguarda en los frízzeres y a las 17 sale para los hospitales donde tampoco dura porque se usa rápidamente”, explicó.

Según los estudios realizados, los niveles de anticuerpos de plasma son buenos hasta aproximadamente tres meses después de que la persona tuvo Covid. Aunque ha habido personas que han pasado ese lapso y han donado porque seguían teniendo una buena cantidad. También otras que ha pasado un mes y no han tenido la cantidad necesaria, por lo que no han podido donar.

Quienes se hayan recuperado de coronavirus y deseen donar plasma pueden comunicarse al IPHEM al 4223571 de 8 a 12 de lunes a viernes para que les realicen los estudios y confirmen si pueden hacerlo.

Piden donantes de sangre

“Nos hacen falta donantes de sangre porque no tenemos nada”, informó a este medio el director del IPHEM. Según comentó, para que la provincia “se mueva cómoda” se necesitan unas 250 unidades de sangre y actualmente hay 100 disponibles. Es por esto que invitan a los sanjuaninos a que pidan turno al 4223571 o a través de www.darturnos.com/Iphem y hagan su aporte.

Además, este sábado 26 de septiembre el organismo realizará una colecta en el Hospital de Barreal. Estarán ahí desde las 8 y se van a quedar hasta que terminen de atender a todos. Aquellos que deseen ser parte deberán pedir turno en centro de salud en el que se hará la actividad.