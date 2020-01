HBO descarta que "Watchmen" tenga segunda temporada

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La cadena premium de televisión HBO no tiene planes para una segunda temporada de “Watchmen”, serie inspirada en la rupturista novela gráfica de Alan Moore y Dave Gibbons, ya que su creador Damon Lindelof no está interesado en continuarla.



Así lo explicó el jefe de programación de la cadena, Casey Bloys, en una entrevista con el diario estadounidense USA Today recogida por la agencia EFE, en la que enfatizó que el futuro de “Watchmen” en HBO dependía “de lo que quiera hacer Lindelof”.



“Si hay una idea que le emocione para otra temporada, otra entrega, quizá como 'Fargo' o 'True Detective' (series con temporadas independientes) o si quiere hacer algo diferente completamente. Estamos muy orgullosos de 'Watchmen', pero en lo que estoy más interesado es en lo que Damon quiera hacer”, propuso.



Sin embargo, Lindelof, que fue uno de los creadores de “Lost” y alcanzó elogios de la crítica con “The Leftovers”, dijo esta misma semana que ya había contado la historia que quería relatar y que no estaba interesado en trabajar en una segunda temporada.



Inspirada en los cómics publicados entre 1986 y 1987, “Watchmen” tuvo nueve episodios emitidos entre octubre y diciembre de 2019, con un elenco de primer nivel liderado por Regina King y Jeremy Irons.



Ideada como una continuación tres décadas después de los hechos de la novela gráfica, la serie tuvo gran repercusión entre el público y el periodismo especializado.