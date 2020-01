Hipotecados con créditos UVA reclaman ser convocados a la mesa de diálogo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Los representantes de más de 70 mil ciudadanos que contrataron hipotecas con créditos UVA reclamaron hoy ser convocados a una mesa de diálogo que permita discutir "una medida de fondo" para solucionar la situación de las hipotecas indexadas.



Así lo informó la agrupación Hipotecados UVA Autoconvocados al señalar en un comunicado que "el gobierno nacional decidió extender por 30 días el congelamiento de la cuota de los créditos hipotecarios indexados por UVA pero la disposición no alcanza al universo de todos los hipotecados".



El colectivo manifestó comprender que "la medida fue dictada en el marco de la emergencia económica", pero adviritió que a la vez "deja de lado a más de 70.000 hipotecados, ya que el tope de 140.000 uvas constituye un techo muy bajo".



"Hasta tanto no se disponga una medida de fondo, resoluciones de este tipo solo sirven como medidas de alivio transitorio; reiteramos que el congelamiento debe alcanzar la cuota y el capital y extenderse en el tiempo hasta tanto se disponga una reestructuración de estos créditos que ponga fin a la indexación", afirmaró la organización.



Por lo tanto, señaló: "Rescatamos la medida, pero reclamamos la conformación de una mesa de diálogo que nos incluya, a fin de ir diagramando una salida definitiva de este sistema".



"A diferencia de lo que ocurrió con el anterior gobierno, encontramos en esta administración voluntad de diálogo y disposición para ir buscando una salida a esta pesada herencia", destacaron los autoconvocados.



Y, agregaron: "El presidente Alberto Fernández sostuvo en campaña que, así como en 2003 resolvieron el problema de las hipotecas en dólares, en esta oportunidad también lograrán brindar una solución a las hipotecas indexadas".



"En función de esa promesa aguardamos una solución definitiva que lleve adelante una profunda reestructuración de estos créditos", manifestaron, al tiempo que consideraron que "el sistema financiero no puede eludir su responsabilidad y debe asumir los costos de la salida de este sistema".



El Banco Central acordó con el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación extender durante enero los beneficios para compensar el aumento en las cuotas de los tomadores de créditos hipotecarios ajustables por Unidades de Valor Adquisitivo (UVA).



El beneficio -dispuesto en septiembre pasado por un plazo de cuatro meses- tenía fecha de vencimiento el 31 de diciembre, e implica el mantenimiento de la cuota al valor de agosto 2019, precisó la entidad en un comunicado.



El Banco Central añadió que "se conformará una comisión para evaluar el desempeño y las consecuencias del sistema de préstamos ajustables por UVA para la adquisición de viviendas, sus consecuencias sociales y económicas, atendiendo al criterio del esfuerzo compartido entre acreedor y deudor".