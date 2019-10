Homenajearon a uno de los sanjuaninos del ARA San Juan con una plaza en el Barrio Las Heras

Este jueves en la noche quedó inaugurado un nuevo espacio verde en Desamparados. Se trata de la plaza Cayetano Vargas del Barrio Las Heras. A la que mejoraron con nueva iluminación, le agregaron juegos y colocaron nuevas veredas.

El nombre de esta plaza es un reconocimiento a uno de los tres sanjuaninos que naufragaron en el ARA San Juan, el submarino que desapareció en la profundidades del océano en el 15 de noviembre de 2017 llevándose la vida de sus 44 tripulantes.

En relación al nombre de la plaza, Franco Aranda, intendente municipal, expresó que no es casualidad “porque primero es un reconocimiento a uno de esos 44 héroes y sé que estos reconocimientos no alcanzan y no van alcanzar nunca, pero también sé que él vivía en este barrio, para la familia, los vecinos y amigos este humilde reconocimiento a Cayetano y muchas gracias por acompañar”.

MIRÁ TAMBIÉN Desapareció el monumento de la Paz en Caucete

En cuanto a la obra, el jefe comunal contó que “es una obra inclusiva, lo pueden ver en las rampas, lo pueden ver en los juegos, lo pueden ver en nuestro trabajo diario, que también incluimos en nuestros equipos gente con problemas de discapacidad”.

Además el mandatario municipal señaló que se recuperaron las tres plazoletas de este barrio, la que lleva el nombre Federico Leluar, nombre de un Premio Nobel de Química. La otra plaza recuperada es la que está al lado de la Capilla de la Madre María del Rosario de San Nicolás.

Las obras citadas demandaron una inversión aproximada de $ 3.680.000 y fue ejecutada personal del municipio.