Hong Kong queda paralizada tras una nueva noche de protestas

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Con estaciones de metro cerradas y la prohibición del uso de máscaras en manifestaciones, miles de personas volvieron a paralizar hoy la ciudad de Hong Kong en unas protestas que pese a su intensidad fueron menos numerosas que las anteriores. Protegidos con paraguas, máscaras o pancartas para evitar ser identificados, cientos de manifestantes obstruyeron una vía pública en el distrito Central del territorio semiautónomo chino al grito de "Hong Kong resiste". Otros grupos de activistas, también con máscaras, se reunieron en otros distritos, algunos tomados de la mano para formar una cadena humana. Pese al esfuerzo, el número de manifestantes era menor que el de los fines de semana anteriores. El cierre completo de la red de Metro y trenes, que habitualmente realiza más de 4 millones de viajes diarios y traslada a 7,5 millones de personas, podría ser uno de los motivos por el que los manifestantes quedaron más dispersos. También el servicio de enlace al aeropuerto fue suspendido por algunas horas y luego reabrió con un horario reducido. "De MTR a EmptyR", escribió en Twitter el activista Joshua Wong, una de las principales figuras de las protestas, en un juego de palabras para referirse a la paralización completa del transporte. "No puedo ir a ninguna parte", se quejó Kevin Cui, un turista de China continental que había planeado visitar Disney Hong Kong solo para descubrir que la red de transporte estaba suspendida. "Esto es muy problemático", añadió. El gobierno de Carrie Lam anunció ayer la prohibición del eso de máscaras en las protestas, reviviendo una ley de la antigua colonia británica, y lanzó un duro mensaje en el que dejó en claro que no entregaría la ciudad a los manifestantes. Su anuncio generó protestas más encendidas y una violencia generalizada durante la madrugada, en la que hubo ataques incendiarios contra bancos de propiedad china y tiendas, según la agencia de noticias EFE. En un discurso televisado mientras los manifestantes marchaban, Lam afirmó que el gobierno "tiene que tomar medidas drásticas para decir no a la violencia" en la ciudad y no permitir "que un pequeño grupo de alborotadores la destruyan". Por su parte, el secretario de seguridad del gobierno, John Lee, subrayó que no condenar la violencia, la aviva. "Lo que está agregando petróleo a la violencia es el apoyo de la gente a estos actos. Lo importante es que todos salgan a decir: 'No, la sociedad no aceptará la violencia'", afirmó el funcionario Algunas personas estuvieron de acuerdo, incluso aquellas que acusan al gobierno de haber desatado el conflicto con su intento de aprobar una ley de extradición a China, una medida que es vista como el mejor ejemplo de la erosión de los derechos en Hong Kong desde que la antigua colonia británica fue devuelta al control chino. Pero muchos manifestantes pacíficos advierten que la violencia se ha convertido en un medio para un fin, ya que es la única forma en que el gobierno podría responder a sus reclamos de democracia plena. "Sé que han hecho cosas terribles", pero "¿Puedes creer lo valientes que son?", preguntó un hombre, que salió esta madrugada junto a su esposa, ambos con máscaras, a expresar su rechazo a la prohibición. Los choques de la madrugada dejaron una nueva víctima de bala, según la vocera de la policía, Yolanda Yu. Según su reporte, un oficial disparó un solo tiro en defensa propia después de haber sido atacado por manifestantes en el distrito norteño de Yuen Long y un hombre resultó herido. Un funcionario de la policía que pidió preservar su identidad, precisó que la víctima tiene 14 años. fuentes del hospital agregaron que el adolescente, que se convirtió en la segunda víctima de disparos en las protestas que comenzaron en junio, estaba en un situación seria, pero no crítica.