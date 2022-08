Horóscopo de hoy, jueves 11 de agosto: predicciones del amor, trabajo y salud

Aquí las predicciones de este jueves 11 de agosto, según tu signo del zodiaco en el horóscopo. Toda la información sobre el amor, trabajo y dinero.

Horóscopo Signo Aries Hoy

Esta semana, es posible que experimentes cierta incomodidad en tu vida personal, especialmente una vez que Venus en tu cuarta casa, la del hogar y la familia, forme una oposición con el ambicioso Plutón el 9 de agosto. ¿Estás trabajando tanto que tus seres queridos comienzan a extrañarte? ¿Sus seres queridos son menos que comprensivos acerca de su dedicación a su trabajo? Puede que sea el momento de repensar tus prioridades, de una forma u otra.

Horóscopo Signo Tauro Hoy

Esta semana, seguramente te involucrarás en algunas conversaciones tensas, Tauro. Después de todo, el 9 de agosto, Venus en tu tercera casa de comunicación se opondrá al manipulador Plutón, lo que podría revelar la forma en que cada palabra intercambiada puede sentirse como un movimiento de ajedrez si estás hablando con alguien que tiene malas intenciones. ¡No se deje atrapar por una situación sin salida!

Horóscopo Signo Géminis Hoy

Horóscopo Signo Cáncer Hoy

Esta semana, es posible que esté experimentando turbulencias en su relación. El 9 de agosto, Venus en Cáncer se opondrá a Plutón en tu séptima casa de asociaciones, lo que podría ser la chispa que encienda el fuego del conflicto. Ya sea que se enfrente cara a cara con su SO, su mejor amigo o incluso su colega, las tensiones ocultas están resurgiendo. Hable sobre el elefante en la habitación en lugar de a su alrededor.

Horóscopo Signo Leo Hoy

No siempre se trata de lo que se dice, sino de lo que *no* se dice. Y el 9 de agosto, es posible que descubra que alguien está diciendo algo a sus espaldas en lugar de a la cara. Como Venus en tu casa 12 de energía invisible se opone a Plutón, es posible que escuches susurros, pero solo te inspiran a trabajar más duro. Después de todo, cuanto más éxito tienes, más se quejan los que te odian.

Horóscopo Signo Virgo Hoy

Por mucho que idealices la idea de un grupo de amigos amorosos y respetuosos, a menudo hay tensiones ocultas y celos de larga data que animan un poco las cosas. Después de todo, ¡es natural compararnos con nuestros amigos! Cuando Venus en tu undécima casa de comunidad se opone a Plutón el 9 de agosto, puedes sentirte presionado a atenuar tu brillo para que los demás se sientan más cómodos. No siempre tienes que hacer sacrificios por el bien mayor, amor.

Horóscopo Signo Libra Hoy

Es posible que estés luchando para crear un equilibrio entre el trabajo y la vida esta semana, Libra. Después de todo, Venus en el sector de tu carrera se opondrá a Plutón en tu cuarta casa, la del hogar y la familia, el 9 de agosto, lo que podría generar una división aún más profunda entre ambos aspectos de tu vida. Cuidado con ventilar los trapos sucios unos a otros, porque cuando Pandora sale de la caja, no vuelve a entrar.

Horóscopo Signo Escorpio Hoy

Esta semana, puede sentir que todas sus ideas están empantanadas por tantos detalles que no encajan con su visión general. Como Venus en su novena casa de expansión se opone a Plutón en su tercera casa analítica el 9 de agosto, es posible que encuentre a alguien que intente disuadirlo de sus propios planes. No dejes que alguien te confunda y te engañe. ¡Ten fe en tu propia comprensión de la verdad!

Horóscopo Signo Sagitario Hoy

Por mucho que desee forjar una conexión más profunda y tener un impacto duradero, puede sentir que se está quedando sin energía. Como Venus se opone a Plutón en tu segunda casa de dinero y pertenencias el 11 de agosto, puedes sentirte nervioso por dar más de lo que recibes. Sin embargo, también hay momentos en los que lo barato se refleja mal en ti, así que tampoco seas irracionalmente tacaño.

Horóscopo Signo Capricornio Hoy

Esta semana, es posible que experimente un tira y afloja en sus relaciones. El 9 de agosto, Venus en tu séptima casa de asociaciones se opondrá a Plutón en Capricornio, lo que podría intensificar las emociones que existen entre tú y otra persona. Si el conflicto está aumentando, puede ser hora de encontrar un enfoque más saludable para el problema. En otras palabras, ¡piensa antes de actuar!

Horóscopo Signo Acuario Hoy

Es posible que te sientas abrumado con todos los recados y responsabilidades en tu plato, Acuario. Puede que seas el portador de agua de la astrología, ¡pero eso no significa que también tengas que soportar las emociones de todos! Como Venus en su sexta casa generosa se opone a Plutón el 9 de agosto, puede sentirse culpable de dar más de lo que es capaz de dar. Si no puede volver a llenar su taza, ¿de qué otra manera podrá servirse de ella?

Horóscopo Signo Piscis Hoy

Esta semana, es posible que no esté seguro de si una amistad platónica se está convirtiendo en algo más. El 9 de agosto, Venus en tu quinta casa del romance se opondrá a Plutón, lo que podría generar sentimientos de miedo y rechazo en tus relaciones. No puedes controlar cómo se siente otra persona, pero puedes controlar cómo eliges responder a esos sentimientos. Y si algo no va a tu favor, no tiene absolutamente nada que ver contigo.