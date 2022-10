Horóscopo de hoy, jueves 20 de octubre: predicciones del amor, trabajo y salud

Aquí tienes las predicciones para este jueves 20 de octubre según tu signo zodiacal en el horóscopo. Toda la información sobre el amor, el trabajo y el dinero.

Signo del horóscopo Aries hoy

De todos los filántropos ricos del mundo, la autora de Aries, MacKenzie Scott, es la más generosa. Durante un período reciente de 12 meses, regaló $8.5 mil millones. Su atención se centra en temas cruciales: igualdad racial, derechos LGBTQ+, alivio de la pandemia, defensa y promoción de la democracia y abordaje de la emergencia climática. Ella desembolsa sus donaciones rápidamente y sin ataduras, y prefiere evitar el alboroto y el engrandecimiento del ego. Sugiero que la hagamos su modelo a seguir inspirador en las próximas semanas. Que ella te motive a compartir alegremente tus dones y bendiciones únicos. Creo que obtendrá beneficios egoístas al explorar las ventajas de la generosidad. Sugerencia de disfraces de Halloween: filántropo, Papá Noel, fanático de la compasión.

Signo del horóscopo Tauro hoy

¿Qué animal representa mejor su alma? ¿Qué especie te gusta más? Ahora sería un buen momento para probar este ejercicio imaginativo. Estás en una fase en la que prosperarás alimentando tu salvaje interior. Te darás bendiciones avivando tu inteligencia de criatura. Todos nosotros somos en parte bestias, y este es tu momento especial para fomentar la belleza de tu bestia. Sugerencia de disfraces de Halloween: tu animal favorito o el animal que simboliza tu alma.

Horóscopo Signo Géminis Hoy

Durante el reinado tiránico del gobierno fascista de España en la década de 1930, el poeta de Géminis, Federico García Lorca, resistió creativamente y se rebeló con gran valentía. Un crítico dijo que Lorca "era todo libertad por dentro, abandono y salvajismo. Un tulipán que crece al pie de un baluarte de hormigón". Te invito a inspirarte en la belleza indómita y sentida de Lorca en las próximas semanas, geminiano. Es un momento propicio para rebelarse con exuberancia contra lo que más le molesta, ya sea la intolerancia, la injusticia, la misoginia, el autoritarismo progresivo o cualquier otra cosa. Sugerencia de disfraces de Halloween: un manifestante animado.

Signo del horóscopo Cáncer hoy

Si el dios embaucador Mercurio le diera permiso para hacer una travesura hoy, una travesura mañana y una picardía dentro de dos días, ¿qué elegiría? Ahora es el momento perfecto para que ustedes, los Cáncer, se involucren en acciones pícaras, juguetonas y traviesas. Es especialmente probable que te salgas con la tuya, libre de karma, y ​​probablemente incluso te beneficies de ellos, especialmente si están motivados por el amor. ¿Estás interesado en aprovechar este extraño período de gracia? Sugerencia de disfraces de Halloween: bromista, bromista, hada, duende.

Horóscopo Signo Leo Hoy

La mente de todos charla constantemente con un fervor agitado, lo que yo llamo el flujo siempre parpadeante. También podríamos aceptar esto como un elemento fundamental del ser humano. Es una característica principal, no un error. Sin embargo, hay formas de atenuar la conmoción interna. La meditación puede ayudar. La comunión con la naturaleza a menudo funciona. Hacer las tareas del hogar a veces apaga el clamor por mí. La buena noticia para ti, Leo, es que estás en una fase en la que debería ser más fácil de lo normal cultivar la calma mental. Sugerencia de disfraces de Halloween: campeón de meditación; superestrella de la tranquilidad; medallista de oro en el torneo de relajación.

Horóscopo Signo Virgo Hoy

"La educación es algo admirable", dijo el autor Oscar Wilde. "Pero es bueno recordar que no se puede enseñar nada que valga la pena saber". ¡¿Qué?! Esa es una teoría exasperante. no me gusta De hecho, lo protesto. lo rechazo Me opongo especialmente a ello en este momento mientras contemplo su poder mejorado para aprender lecciones asombrosas y conocimiento útil y sabiduría que cambia la vida. Así que este es mi mensaje para ti, Virgo: lo que dijo Oscar Wilde NO SE APLICA a ti en estos días. Ahora sal y empápate de todas las enseñanzas inspiradoras que están disponibles para ti. Sugerencia de disfraces de Halloween: mejor estudiante.

Signo del horóscopo Libra hoy

Para celebrar Halloween, le sugiero que se disfrace como el personaje que fue en una vida pasada. ¿Un joyero en la Roma del siglo I? ¿Una partera en la China del siglo XI? ¿Un comerciante de sal en Tombuctú en el siglo XIV? Si no tienes ninguna intuición sobre tus vidas pasadas, sé juguetón e invéntate una. ¿Quién sabe? Podrías hacer una conjetura precisa. ¿Por qué te invito a probar este divertido ejercicio? Porque ahora es un momento excelente para volver a acceder a los recursos, poderes y potenciales que poseía hace mucho tiempo, incluso desde sus encarnaciones anteriores.

Horóscopo Signo Escorpio Hoy

Supongo que sería difícil crear un disfraz de serpiente práctico para Halloween. ¿Cómo te moverías? Tendrías que deslizarte por el suelo y el suelo dondequiera que vayas. Entonces, tal vez, en cambio, podrías ser un sacerdote serpiente o una sacerdotisa serpiente, un prestidigitador mágico que usa joyas, ropa y corona con el tema de la serpiente. Tal vez tu varita podría ser un caduceo. Te estoy empujando en esta dirección porque creo que te beneficiarás de encarnar los atributos míticos de una serpiente. Como sabes, la criatura se despoja de su vieja piel para dejar que emerja una nueva. Ese es un símbolo perfecto para el renacimiento, la fertilidad, la transformación y la curación. Me encantaría que esos temas fueran sus especialidades en las próximas semanas.

Horóscopo Signo Sagitario Hoy

"Necesito dormir", proclamó el comediante sagitario Bill Hicks. "Necesito unas ocho horas al día y unas diez por la noche". No creo que necesites tanto sueño como Hicks en las próximas noches, Sagitario. Por otro lado, espero que no escatimes en tus viajes por la tierra de los sueños. Tus decisiones en el mundo de la vigilia mejorarán a medida que descanses al máximo. Las enseñanzas que recibirás mientras sueñas te harán más inteligente y receptivo a las transformaciones que se desarrollan en tu vida de vigilia. Sugerencia de disfraces de Halloween: sonámbulo bailarín; genio dormitando; ángel desterrando una pesadilla; fantástica criatura de ensueño.

Signo del horóscopo Capricornio hoy

Recientemente, mi mamá me dijo que mi papá solo hablaba el idioma eslovaco, nunca inglés, hasta que comenzó el primer grado en una escuela cerca de Detroit, Michigan. Ambos padres habían crecido en el Imperio Austro-Húngaro, pero emigraron a los Estados Unidos en su juventud. Cuando le conté esta historia a mi primo eslovaco, Robert Breny, me aseguró que no es verdad. Conoció a la madre de mi papá varias veces y dice que ella no podía hablar eslovaco. Él piensa que ella era húngara, de hecho. Así que es poco probable que mi padre hablara eslovaco cuando era niño. Supongo que todas las familias tienen extraños secretos, misterios e ilusiones, y esta es una de las mías. ¿Y tú, Capricornio? Me alegra decir que los próximos meses serán un momento propicio para profundizar en las raíces de los secretos, misterios e ilusiones de su familia. ¡Empezar! Sugerencia de disfraces de Halloween: tu ancestro más fascinante.

Horóscopo Signo Acuario Hoy

Mi amiga Acuario, Allie, me dijo: "Si un demonio me convirtiera en un monstruo que tuviera que devorar seres humanos para obtener mi proteína necesaria, solo comería multimillonarios malvados como Jeff Bezos y Mark". Zuckerberg". ¿Y tú, Acuario? Si te despertaras una mañana y descubrieras que te has transformado en un dragón-lobo gigante que se comía a la gente, ¿a quién pondrías en tu menú? Creo que es un buen momento para meditar sobre esta hipotética pregunta. Estás preparado para activar más ferocidad mientras decides cómo quieres luchar contra el mal del mundo en los meses y años venideros. Sugerencia de disfraz de Halloween: un dragón-lobo gigante que se come a la gente mala.

Horóscopo Signo Piscis Hoy

¿Valora la sensación de desenfreno? ¿Es esa una experiencia que buscas y cultivas? Si es así, ¿qué condiciones lo despiertan? ¿Cómo se siente? Cuando te visita, ¿tiene un impacto saludable? ¿Estás motivado por tus placenteros encuentros con lo salvaje para reconfigurar las partes insatisfactorias y poco salvajes de tu vida? Estas son preguntas que espero que contemplen en las próximas semanas. Los presagios astrológicos sugieren que tienes más poder de lo habitual para acceder a lo salvaje. Sugerencia de disfraces de Halloween: cualquier cosa que te haga sentir salvaje.