Horóscopo de hoy, lunes 10 de octubre: predicciones del amor, trabajo y salud

Aquí las predicciones de este lunes 10 de octubre, según tu signo del zodiaco en el horóscopo. Toda la información sobre el amor, trabajo y dinero.

Horóscopo Signo Aries Hoy

La luna llena en tu signo ha despertado la energía de la pasión y el juego. Algunos de ustedes pueden haber conocido a un socio potencial en este momento. Aquellos que están en pareja pueden haber experimentado una intimidad más profunda. Lo que las cartas les recuerdan en este momento es que sus almas se han elegido entre sí por una razón. En lugar de quedar atrapado en juegos mentales, concéntrese en cómo puede crecer junto con usted.

Horóscopo Signo Tauro Hoy

Hoy, estás experimentando un ardiente deseo de derretirte y fusionarte. Acercarnos a ellos a nivel de mente, cuerpo y alma. En lugar de operar desde un espacio herido o dejarlos fuera, acérquese. Tenga las conversaciones incómodas que ha estado evitando inconscientemente. Esto no solo ayudará a aclarar las cosas, sino que también te dará una idea de cómo se han sentido con respecto a la situación dada.

Horóscopo Signo Géminis Hoy

¡UH oh! Estás haciendo eso en el que estás repitiendo ciertos patrones en un bucle. Estás haciendo eso de darle poder al pasado sobre ti. Pero has renacido cientos de veces desde que empezaste a caminar por este camino. Has tenido espacio para muchas transformaciones y te has convertido en la versión de ti que eres hoy. Entonces, corta los cables donde sea necesario. Deja de darle a otras personas el poder de pasar por encima de ti.

Horóscopo Signo Cáncer Hoy

Pero, ¿de verdad quieres aferrarte a la ira y al resentimiento? ¿De verdad quieres creer en lo peor en lugar de ver lo bueno en cada situación? Hoy, se te anima a escribir una nueva historia; para darles otra oportunidad a pesar de lo que tu ego te haga creer. Algo nos dice que están más interesados ​​en el futuro de esta relación de lo que piensas.

Horóscopo Signo Leo Hoy

El poder de tus palabras es inconmensurable, Leo. Tienen la capacidad de curar *y* herir a otros. Por lo tanto, resista la tentación de operar desde un espacio reactivo. Cuida tus factores desencadenantes y aprende a comunicarte. Mientras lo hace, acceda a ese espacio de bondad, a ese espacio de compasión. Escuche tanto lo que otros dicen como lo que no. Recuerda, eres bendecido con el poder de animarlos y recordarles su magia inherente, hermosa.

Horóscopo Signo Virgo Hoy

Pero, el amor no tiene que sentirse caótico. Estar con alguien que te importa profundamente no tiene que ser el equivalente a estar atrapado en medio de una tormenta. ¡La vida es fácil, la vida es divertida, y esto es algo que se le pide que reconozca ahora mismo! Y si hay algo que no te está funcionando en este momento, háblalo. Inicia un diálogo sobre las cosas que te provocan y provocan malestar en tu interior. Confía en que están preparados para tener espacio para lo que sea que surja en este momento.

Horóscopo Signo Libra Hoy

Es cierto que la luna llena en Aries sacudió algunas cosas, pero también trajo el don de la claridad, Libra. Ahora comprende cuál es su posición y cuán comprometidos están en construir una vida junto a usted. Si las cosas no han resultado como las imaginaste, también acepta eso. En lugar de empujar contra la corriente, esté presente para *usted*. Recuerda, tu relación contigo mismo es la piedra angular de tu relación con los demás, hermoso.

Horóscopo Signo Escorpio Hoy

Escorpio, estás haciendo eso otra vez donde estás descendiendo a la madriguera del conejo. Estás haciendo eso en el que le das a lo negativo más poder del que se merece. Al hacerlo, también los está excluyendo y dándoles la impresión de que no desea conectarse con ellos en este momento. Pero, ¿de verdad quieres vivir el resto de tu vida en un estado de aislamiento? Algo en lo que pensar mientras tomas un sorbo de tu té de la mañana, hermosa. Palabra para los sabios: exhala tus miedos, respira fe. Pasar a un espacio de tolerancia te ayudará a reconocer los muchos milagros que se están desarrollando a tu alrededor.

Horóscopo Signo Sagitario Hoy

Nada que curar. Nada que arreglar. Nada que realinear. Nada que llegar a la raíz o investigar. Estás donde se supone que debes estar y todo es perfecto en este momento. Deja ir tu necesidad de hacer constantemente 'el trabajo' mientras traes el regalo de la aceptación a la mesa, mientras comienzas a fluir hacia el siempre presente río de totalidad dentro de ti. Lo que el Universo te está recordando hoy es que el mundo externo es simplemente un espejo del paisaje interno. Cuanto más viertas en tu copa, más tus relaciones interpersonales se convertirán en una fuente de alegría, belleza y gracia.

Horóscopo Signo Capricornio Hoy

No se trata solo de lo que dices, sino también de cómo lo dices. Aprovecha el don de la elocuencia, Capricornio. Presente un caso sólido de lo que representa y cómo le gustaría recibir apoyo. La dosis correcta de asertividad y compasión te ayudará a causar una buena impresión y conseguir que tus compañeros unicornios se unan. En el frente interpersonal, se le pide que se esfuerce por lograr el equilibrio. Pedir lo que necesitas para sentirte seguro sin sentir culpa por ello. La reciprocidad es la piedra angular de una relación sana.

Horóscopo Signo Acuario Hoy

Confía en el momento de todo en tu vida. Repetimos: confía en el momento de todo en tu vida. Por lo tanto, si algo no funciona como le gustaría, está protegido contra daños. Esté presente a lo que los signos le están revelando. Al mismo tiempo, no se deje atrapar demasiado por lo que está pasando. En el frente romántico, si sientes que estás recibiendo señales contradictorias, probablemente sea así. Tenga las conversaciones que ha estado evitando a pesar de lo que su ego le dice en privado.

Horóscopo Signo Piscis Hoy

A veces, la gente camina con nosotros hasta el final. En otras ocasiones, cumplen su propósito y siguen su propio camino, Piscis. Palabra para los sabios: sé uno con la corriente. Deja que las cosas se desarrollen como deberían. Esto te dará mucha claridad en tus relaciones, salvaje. ¡Ah, y una cosa más! Confía en la protección divina que está disponible para ti. Sepa que si algo le está siendo quitado en este momento, es para su mayor y mayor bien.