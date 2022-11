Horóscopo de hoy, lunes 14 de noviembre: predicciones del amor, trabajo y salud

Aquí tienes las predicciones para este lunes 14 de noviembre según tu signo zodiacal en el horóscopo. Toda la información sobre el amor, el trabajo y el dinero.

Signo del horóscopo Aries hoy

Si estás buscando una bandera verde para ser la estrella de cada espectáculo, ¡aquí está, Aries! ¡Eso es todo! Entonces, prepárate para mostrarte como la versión más brillante y audaz de ti mismo sin preocuparte por cómo te percibirán quienes te rodean. Mientras lo hace, preste atención a cómo se le llama a hacerse cargo de su guión y forjar un nuevo camino para el colectivo. Sí, eres un líder por excelencia, y eso es algo de lo que te están haciendo consciente en este momento.

Signo del horóscopo Tauro hoy

Solo un recordatorio: lo que estás resistiendo contiene la medicina necesaria para tu crecimiento y evolución. Entonces, no te asustes de mirar hacia adentro, hermosa. No dudes en sumergirte profundamente en tu psique y escuchar lo que las sombras tienen que decir. Sepa que el Universo está reservando espacio para una mayor limpieza y purga para que pueda emerger del vacío como la versión más encarnada de usted mismo. PD: Tu corazón es el alquimista supremo bendecido con el poder de convertir tus heridas en sabiduría.

Horóscopo Signo Géminis Hoy

¿Cómo *usted* definiría la espiritualidad? ¿Cuáles son las formas en las que estás siendo llamado a conectarte con las fuerzas divinas? Esta es la semana para mirar más allá de las escrituras y ampliar su definición de 'conexión'. Ser testigo de ti mismo como parte del Gran Todo, uno con los árboles, los pájaros, los vientos, las montañas y los ríos. Reconocer que no eres más que el Universo es un movimiento divino mientras celebras el regalo de la vida y te sumerges en esta experiencia humana.

Signo del horóscopo Cáncer hoy

¡Esta *no* es la temporada para jugar con calma, Cáncer! Esta es la temporada para ponerte tu traje más sexy y atraer nuevas oportunidades a tu mundo. ¡Algo nos dice que las fuerzas divinas están trabajando horas extras! Las fuerzas divinas están trabajando horas extras para traer a tu experiencia oportunidades que te impulsarán en la dirección del crecimiento. PD: Si ha estado pensando en 'exponerse', establecer contactos con el equipo adecuado y/o hacer sonar su propio claxon con buen gusto, ¡ahora es el momento de hacerlo!

Horóscopo Signo Leo Hoy

No hay duda de que te has esforzado más que nunca. También has estado apareciendo constantemente para aquellos que importan. Pero, ¿qué tan presente estás contigo mismo en estos tiempos turbulentos? ¿Con qué frecuencia te sientas contigo mismo para evaluar lo que realmente sucede en tu interior? Hoy se te anima a encontrar un equilibrio entre lo material y lo espiritual. El cansancio que estás experimentando es un indicador de que necesitas cuidar tu propio jardín antes de salir al mundo.

Horóscopo Signo Virgo Hoy

Estás en un buen lugar, Virgo, y estás orgulloso de todas las formas en que has estado subiendo de nivel. También está agradecido por la visibilidad que ha recibido en los últimos años. ¿La captura? Que sientes que *no* estás siendo compensado de manera justa por tus esfuerzos. Que dada la cantidad de trabajo que has estado haciendo, deberías traer a casa un cheque de pago más grande. Palabra para los sabios: aborde esos problemas de autoestima y pida lo que necesita para sentirse seguro aquí. Eres el cambio que has estado buscando.

Signo del horóscopo Libra hoy

¡Todavía estamos en medio de la temporada de Escorpio, Libra! En otras palabras, es hora de que las brujas, magos, yoginis, dakinis, videntes, chamanes y alquimistas salgan a jugar. Entonces, aprovecha tu lado místico y mágico, ¿quieres? Presta atención a todas las formas en que estás siendo llamado para nutrir tu conexión con las fuerzas divinas y pasar tiempo con tu aquelarre. Algo nos dice que estás listo para iniciarte en una nueva práctica o profundizar en tus prácticas esotéricas.

Horóscopo Signo Escorpio Hoy

Pero, no tiene que ser esto o aquello. Tal vez haya un camino intermedio. Tal vez la mejor manera de encontrar una solución es teniendo en cuenta los puntos de vista de ambos. Por lo tanto, no se engañe a sí mismo creyendo que lo que está sintiendo no es verdadero ni válido. Lo que quieres hacer en cambio es iniciar un diálogo. Participar en una conversación significativa. Mantenga un espacio para que ellos también compartan su versión de la historia. Escuché en la conferencia cósmica: trabajar en el mismo equipo lo ayudará a encontrar muchas soluciones.

Horóscopo Signo Sagitario Hoy

Hablando creativamente, estás entrando en un momento poderoso. Un tiempo de canalizar las ideas divinas y darles una forma única. Un momento para bailar la danza de la vida e inspirar a los que nos rodean. Si ha estado buscando una señal para romper sus propios límites y experimentar de una manera que nunca antes había hecho, ¡esto es, Sagitario! PD: aquellos que han estado deslizando por amor encontrarán que este es el momento perfecto para explorar su conexión sin conexión.

Signo del horóscopo Capricornio hoy

Pero jugar la carta de 'cool y distante' no te llevará a ninguna parte. Entonces, ¿por qué no cambiar el juego? Las cartas lo instan a moverse hacia un espacio de claridad sobre qué es lo que está buscando de esta conexión y transmitir lo mismo al otro. Algo nos dice que están comprometidos con el crecimiento de esta relación como dicen estar. Escuché en la conferencia cósmica: el potencial de lo que puedes co-crear es infinito.

Horóscopo Signo Acuario Hoy

Pero la meditación no se trata solo de sentarse en silencio, observar su respiración y observar cómo van y vienen sus pensamientos. Se trata de sumergirse cada vez más en el océano de la conciencia. Se trata de convertirte en testigo y reconocer los patrones autodestructivos que te mantienen encadenado a la oscuridad. Hoy, se te pide que mantengas espacio para lo que está por sanar sin juzgarlo ni adjuntarle una historia. Espíritu sabe lo que es mejor para ti, ahora y en cada momento, Acuario. Todo lo que tienes que hacer es sumar el coraje necesario para dejar ir lo que ya no te sirve.

Horóscopo Signo Piscis Hoy

La red de la creación funciona de manera misteriosa, brindándonos las circunstancias exactas requeridas para nuestra ascensión. Lo que se te ofrece en este momento es una oportunidad para subir de nivel profesional y llevar tu carrera en la dirección correcta. Golpea cuando el hierro esté caliente, Piscis. A veces, dar ese paso grande y audaz requerirá que te mires en el espejo y te enfrentes a todos esos patrones autolimitantes que te han mantenido encadenado a la oscuridad. Escuché en la conferencia cósmica: tienes toda la ayuda y el apoyo que necesitarás para liberarte de las limitaciones.