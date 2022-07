Horóscopo de hoy, lunes 25 de julio: predicciones del amor, trabajo y salud

Aquí las predicciones de este lunes 25 de julio, según tu signo del zodiaco en el horóscopo. Toda la información sobre el amor, trabajo y dinero.

Horóscopo Signo Aries Hoy

Las cartas están atrayendo tu atención a tu círculo. Presta atención a las personas que te levantan el ánimo. Presta atención a las personas que te hacen creer en la magia. Presta atención a las personas que te hacen sentir seguro para mostrarte como la versión más auténtica de ti mismo. *Esta* es tu familia elegida, Aries, y hoy, a tu manera especial, se te anima a celebrar tu conexión sagrada con ellos.

Horóscopo Signo Tauro Hoy

Tal vez nunca estuvieron tan interesados ​​en ti. Tal vez fueron impulsados ​​por la lujuria y no tenían intenciones de conocer a tu verdadero yo. En lugar de descender a la madriguera del conejo de las emociones negativas, acepta tus circunstancias por lo que te están enseñando. Tómese un momento para integrar las lecciones del alma a medida que comienza a abrir el portal de lo nuevo. Convertir su conocimiento en sabiduría le permitirá tomar mejores decisiones a medida que avanza.

Horóscopo Signo Géminis Hoy

Tendemos a pensar en la ira como el malo, pero tal vez la ira también tenga un propósito. Tal vez la ira esté atrayendo tu atención hacia lo que necesitas liberar para que puedas experimentar la libertad en todos los sentidos de la palabra. Por lo tanto, deja de lado la falsa narrativa de que necesitas ser 'positivo' en todo momento mientras abrazas la plenitud de la experiencia humana. Abandonar los juicios te ayudará a integrar las llamadas partes oscuras a través de la luz de la conciencia.

Horóscopo Signo Cáncer Hoy

¡Pero la elaboración del plan de acción es simplemente el primer paso! Tienes que estar dispuesto a salir y marcar la diferencia, Cáncer. Tienes que estar dispuesto a salir y ser el cambio que quieres ver en el colectivo. Al mismo tiempo, debe estar dispuesto a sincronizar sus fuerzas con personas y organizaciones que impulsen el proyecto de sus sueños en la dirección correcta. Como tal, este también es un momento oportuno para prestar atención a su educación. Si ha estado pensando en mejorar sus habilidades o inscribirse en un curso de fin de semana, ¡tómelo como una confirmación!

Horóscopo Signo Leo Hoy

Leo, estás en un punto de tu viaje en el que estás abrazando la experiencia humana en su plenitud. Estás aceptando tanto los aspectos 'positivos' como los 'negativos' de la vida en el ámbito físico. Estás abrazando tus sombras mientras haces tu luz y escuchando lo que la llamada oscuridad te está instando a transformar en tu interior. El camino hasta donde estás no ha sido fácil, pero no lo cambiarías por todos los diamantes del mundo, hermosa.

Horóscopo Signo Virgo Hoy

Te enviaron aquí en una misión, Virgo. Una misión para ser uno mismo lo más plenamente posible, hacer brillar su luz en el mundo e inspirar a otros a alcanzar su máximo potencial. Estás usando el brillo que proviene de hacer lo que siempre debiste hacer y emergiendo como la versión más gloriosa de ti mismo. Es más, estás entrando en una fase importante de tu carrera. Un tiempo en que los frutos de vuestro trabajo os serán concedidos inesperadamente. PD: Algo nos dice que la oficina de la esquina que has estado visualizando en tu mente ya no es un sueño lejano.

Horóscopo Signo Libra Hoy

Si coquetear descaradamente fuera un deporte, definitivamente te llevarías el premio a casa. Hoy, las cartas te imploran que seas la versión más divertida, ingeniosa y encantadora de ti mismo. Para cortejar al otro tanto con tus acciones como con tus palabras, hermoso. Lo que no quieres hacer: subirte a los vuelos de la fantasía o ponerlos en un pedestal. Estar completamente anclado en el momento presente provocará un cambio dinámico en la forma en que te relacionas con otras personas.

Horóscopo Signo Escorpio Hoy

La energía del juego y la pasión te envuelven, Escorpio. No se trata tanto de experimentar con cosas nuevas, sino de encontrar formas de hacer las mismas cosas de manera diferente. El Universo está reservando espacio para tu propio renacimiento creativo. Además, algunos de ustedes podrían estar buscando formas de escapar del caos de la jungla urbana. Entonces, si surge la oportunidad de viajar espontáneamente, ¡simplemente diga que sí! Recuerde, su tripulación del alma puede o no estar en el espacio para emprender esta aventura con usted, y eso está bien. No dudes en volar solo si eso es lo que tu brújula interna te está guiando en este momento.

Horóscopo Signo Sagitario Hoy

Aquí tienes una taza de té de la verdad: *no* estás escuchando, Sagitario. Está demasiado obsesionado con su lado de la historia para evaluar cómo sus acciones, o la falta de ellas, podrían estar afectando a alguien. Entonces, pausa. Tómese un momento para cambiar su mirada hacia adentro. Tómate un momento para disolver el ego y mira la situación dada a través de los ojos del amor. Esta es la única manera de trabajar juntos como un equipo hacia el objetivo común.

Horóscopo Signo Capricornio Hoy

Tal vez no te sientas deprimido porque la gente te esté defraudando. Tal vez te sientes así porque estás aislado de la Fuente. Entonces, vuelve a la naturaleza. En el desierto A un lugar donde puedas estar en comunión con las plantas, los pájaros y los árboles. A un lugar donde puedas sentir el viento contra tu piel y la tierra debajo de tus pies. Mamma Gaia está guardando espacio para que te sientas completo de nuevo, Capricornio.

Horóscopo Signo Acuario Hoy

Hoy, estás agradecido por las cosas que no funcionaron como lo estás por las cosas que sí. El Universo te ofreció un trago amargo porque fuiste plenamente capaz de aprender de la desagradable experiencia y convertir tu dolor en poder. El próximo capítulo de tu vida requiere que confrontes lo que queda del pasado. Para limpiar la energía residual sabiendo que estás siendo guiado para hacer espacio para algo mejor. Recuerde, no hay cambio en el microcosmos que no produzca un cambio sin él.

Horóscopo Signo Piscis Hoy

Es cierto que las cosas no salieron como imaginabas. Es cierto que el arrepentimiento también tiene un lugar en el gran esquema de las cosas. Pero, ¿cuánto tiempo vas a repasar la narrativa de podría-habría-debería haber? ¿Hasta cuándo vas a darte pena por cosas que no pudiste lograr? Hoy, las cartas te instan a traer el regalo de la aceptación a la mesa. Aceptar dónde se encuentra en su viaje y aceptar que es un trabajo en progreso. La energía de la luna menguante te está apoyando para convertir tus heridas en sabiduría.