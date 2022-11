Horóscopo de hoy, lunes 28 de noviembre: predicciones del amor, trabajo y salud

Aquí tienes las predicciones para este lunes 28 de noviembre según tu signo zodiacal en el horóscopo. Toda la información sobre el amor, el trabajo y el dinero.

Signo del horóscopo Aries hoy

Sabes lo que necesitas decir para inspirar a otros y poner las cosas en movimiento, pero tus palabras pueden salir mal y podrían tener el efecto contrario al previsto. A medida que Marte continúa rebobinando en su sector de comunicación, es posible que deba repensar los planes y proyectos que parecían un trato hecho. De hecho, su vínculo con Saturno prudente sugiere que otros insistirán en que lo hagas bien.

Signo del horóscopo Tauro hoy

Puede estar entusiasmado con las muchas formas en que puede mejorar sus ingresos y las oportunidades que lo rodean. Aun así, con Marte retro en su zona monetaria personal, puede haber cierta renuencia a participar. Con planetas clave en el borde y confusión en el aire, este no es el mejor momento para seguir adelante, ya que podría dar un giro equivocado. Escucha tus instintos, ya que son confiables.

Horóscopo Signo Géminis Hoy

Es posible que no desee salir de su zona de confort, incluso si hacerlo podría mejorar sus perspectivas de futuro. Con Marte al revés en su letrero, haciendo algunos aspectos importantes en los próximos días, es posible que lo convenzan fácilmente de olvidarse de un plan o rechazar una oportunidad. Si estuvieras listo para seguir adelante, no dejarías que otros te manipularan, pero también puedes tener dudas

Signo del horóscopo Cáncer hoy

La Luna en Acuario y su ángulo con Urano inquieto, sugiere que puede estar interesado en muchas ideas, excepto la opción sensata. Por alguna razón, esto podría dejarte frío, Cáncer. No quieres jugar con lo probado y confiable, quieres bailar con lo salvaje e impredecible. Este aspecto de corta duración podría encontrarte haciendo cualquier cosa para salir de una situación que parece limitarte.

Horóscopo Signo Leo Hoy

Es posible que no haya estado de humor para socializar demasiado, ya que Marte se volvió retrógrado en su zona de amistad el mes pasado. Las próximas semanas pueden encontrarte ansioso por hacer lo tuyo en lugar de pasar el rato en una multitud. Necesita espacio para expresar su individualidad, ya que hay algunas oportunidades interesantes en las tarjetas. Muestra tus habilidades, como alguien puede estar mirando, Leo.

Horóscopo Signo Virgo Hoy

El trabajo duro mantendrá intacta su reputación, así como sus posibilidades de alcanzar los objetivos que se ha fijado. Con Marte retro afectando su capacidad de salir adelante, podría sentirse impotente ante los retrasos que parecen estar deteniéndolo. Y, sin embargo, un enfoque cálido y acogedor en su zona de origen hace que este sea un buen momento para proyectos familiares y preparativos festivos, Virgo

Signo del horóscopo Libra hoy

Si bien eres muy atractivo para la mayoría de las personas, no todos quedarán impresionados. Puede haber alguien que parezca decidido crear conflictos y negarse a cooperar, sin importar cuánto esfuerzo haga para incluirlos. Pueden tener sus razones para comportarse de esta manera, pero si no lo necesitan, entonces ciertamente no los necesita. La dirección clara podría ser la mejor opción.

Horóscopo Signo Escorpio Hoy

Evite los temas que desencadenan a otros, ya que con Marte regresando, no se sabe cómo reaccionarán. Sus ideas pueden ser fascinantes para muchos, pero hay algunos que no le agradecerán su aporte. Entonces, si desea disfrutar de los próximos días, concéntrese en pasar tiempo de calidad con aquellos que le importan. Estás de buen humor y tratar a alguien para una comida irá bien.

Horóscopo Signo Sagitario Hoy

Has tenido muchas buenas ideas y es posible que quieras comenzar con ellas. Los más cercanos a usted pueden no pensar eso, e incluso pueden estar dispuestos a ayudar. Este podría ser uno de esos momentos en que las personas están siendo incómodas por el simple hecho de hacerlo. Pronto se cansarán de sus juegos, especialmente si necesitan algo de ti. El énfasis en su signo sugiere que es hora de pensar en usted mismo.

Signo del horóscopo Capricornio hoy

A medida que Mars se alinea con Saturno en su zona monetaria, puede volver a ponerse en contacto con un jefe o cliente del pasado, con el fin de obtener más trabajo. También es posible que se pongan en contacto con usted. Alternativamente, es posible que se le solicite que brinde servicios que dependen de las habilidades por las que alguna vez fue conocido. Pase lo que pase, no te adivines. Aproveche todas las oportunidades para salir adelante.

Horóscopo Signo Acuario Hoy

El excitable ángulo Luna / Urano de hoy podría dificultar hacer algo, ya que no podrá quedarse quieto el tiempo suficiente. Si desea aprovechar al máximo el día, comience con un entrenamiento, trotar o una buena caminata. Mueva su cuerpo y se sentirá más tranquilo y le resultará más fácil concentrarse. Y será menos probable que tome una decisión impulsiva que pueda causar el caos.

Horóscopo Signo Piscis Hoy

¿Le resulta difícil compartir sus sentimientos con aquellos con quienes vive? En lugar de dejar que un asunto se agrave y permitir que las cosas empeoren, ayuda hablar de ello, incluso si es difícil. Si ha tenido un bloqueo sobre esto, sacarlo a la intemperie será un alivio. Esta es la única forma en que encontrará una solución. En otra nota, un empujón intuitivo podría ayudarlo a hacer un sabio movimiento profesional, Piscis.