Horóscopo de hoy, lunes 31 de octubre: predicciones del amor, trabajo y salud

Aquí tienes las predicciones para este lunes 31 de octubre según tu signo zodiacal en el horóscopo. Toda la información sobre el amor, el trabajo y el dinero.

Signo del horóscopo Aries hoy

Hoy, se le pide que encienda una vela en su altar y ofrezca una oración de gratitud tanto por las bendiciones que se le otorgan como por las bendiciones que las fuerzas misteriosas de arriba niegan brutalmente. ¡El cielo tiene un plan para ti! ¡El cielo tiene un plan para ti, hermosa! Una buena pregunta que debe hacerse cuando se encuentra en duelo por la pérdida de lo que podría haber sido: ¿cómo puedo convertir este rechazo en una redirección?

Signo del horóscopo Tauro hoy

Hoy, las cartas están llamando tu atención sobre el poder de recibir. No puedes hacer todo lo que quieres hacer, incluso si aspiras a hacerlo. Sin embargo, lo que puede hacer es recordar su papel como co-creador, visualizarse a sí mismo como un recipiente y permitir que la guía y la asistencia divinas fluyan hacia y a través de usted. Eres amada, protegida y cuidada, hermosa. Confía en el apoyo de tus ancestros y guías espirituales ahora y en todo momento.

Horóscopo Signo Géminis Hoy

Tu mensaje esta semana es ser perspicaz. Ser exigente con tu tiempo y energía. Para compartir espacio con aquellos que te animan en lugar de aquellos que agotan tus recursos. Recuerda, decir sí a lo que resuena requerirá que digas no a lo que no, y eso es parte del juego, hermoso. Esta semana, también se te recuerda el poder de estar en un estado de tolerancia. Lo que fluye, fluye y lo que choca, choca. Ahora es el momento de aprender a ser fluido en situaciones difíciles.

Signo del horóscopo Cáncer hoy

Pero el compromiso también tiene su propia belleza y gracia. Nos enseña el poder de descubrir grandes profundidades, dentro de nuestro ser y el de los demás. Entonces, alinea tu cabeza y tu corazón y dale a esta conexión una oportunidad justa. Al mismo tiempo, sepa que no está limitado por las reglas impuestas por aquellos que han recorrido este camino antes que usted. Tú defines lo que te funciona y lo haces con espontaneidad y juego.

Horóscopo Signo Leo Hoy

Pero, no tiene que tener sentido para nadie. Solo tiene que tener sentido para *usted*. Presta atención a todas las formas en que tu yo superior te está guiando para que te muevas. Presta atención a lo que te llaman a cocrear en colaboración con las fuerzas misteriosas de arriba. Escuché en la conferencia cósmica: eres alegría, eres magia, eres creatividad en forma humana. No dejes que tu ego te impida dar un paso audaz hacia la vida que siempre has imaginado para ti.

Horóscopo Signo Virgo Hoy

Recordatorio de la temporada de Escorpio: este es un momento para levantarse de sus cenizas. Este es un momento para resurgir de las cenizas de los tabúes, las limitaciones y las restricciones. Para liberarte de las ataduras del condicionamiento y recordar quién eres. Viniste aquí con un propósito superior, hermoso. Un conocimiento interno de que estás destinado a comenzar una revolución. Entonces, planta las semillas del cambio en la conciencia colectiva. Recuperar las riendas que una vez entregaste cambiará el juego para ti de forma permanente.

Signo del horóscopo Libra hoy

Lo entendemos, Libra. Estás decepcionado. Has querido que se presenten para ti de cierta manera, pero te siguen decepcionando. Hazte un favor y encuentra tu voz auténtica esta semana. Dales un vistazo a tu paisaje interno. Diles lo que tienes en mente. Escuché por casualidad en la conferencia cósmica: *no* eres demasiado a pesar de lo que te han condicionado a creer. Cuando se trata de asuntos de dinero, sea conservador. Vigilar sus hábitos de gasto es algo que se le recomienda hacer en este momento.

Horóscopo Signo Escorpio Hoy

Pero, ¿se alinea con tus valores, Escorpio? Hoy, se te pide que hagas una pausa y te preguntes qué *tú* quieres de esta situación. Para observar todas las formas en que se ha comprometido con sus propios ideales. Mientras lo haces, escucha lo que tu ser superior te pide que hagas. Recuerda, no tienes que disculparte por ponerte a ti mismo primero. No tienes que disculparte por abandonar a personas o situaciones que no sirven a tu mayor y mayor bien.

Horóscopo Signo Sagitario Hoy

Tal vez no fueron tuyos para siempre, Sagitario. Tal vez fueron simplemente una lección. Tal vez estaban sosteniendo un espejo de los aspectos de ti mismo en los que se te pide que trabajes en este momento. Entonces, hazte un favor y sigue adelante. Suelta la idea de lo que podría haber sido mientras ofreces tanto los buenos como los malos recuerdos al fuego alquímico. Si el próximo capítulo de tu vida requiere que estés ahí para ti mismo de una manera que nunca lo has hecho, considera esto como tu mayor privilegio.

Signo del horóscopo Capricornio hoy

Lo entendemos, Capricornio. Estás decepcionado. Estás cansado de ser el único que ha invertido en este proyecto/relación. Quiere que se presenten para usted y quiere que sean sensibles a sus necesidades y deseos. Lo que desea tener en cuenta al transmitir su verdad es que existe una delgada línea entre agresivo y asertivo. Además, la única forma de trabajar en este punto es jugando para el mismo equipo.

Horóscopo Signo Acuario Hoy

Halloween puede haber sido o no su festival favorito en el pasado. Pero, este año, estás de humor para la fiesta. Para soltarse el pelo y explorar la posibilidad de quién puede ser, con o sin disfraz. Escuché en la conferencia cósmica: acérquese a su identidad con un sentido de curiosidad, contemple cómo puede reescribir la vieja narrativa mientras se da permiso para romper las reglas que alguna vez consideró sagradas. El cambio es la única constante. El cambio es la única constante, hermosa.

Horóscopo Signo Piscis Hoy

Has fijado tus intenciones. Has lanzado tu hechizo. Has vuelto a visitar el tablero de visión y le has pedido al Universo la ayuda y el apoyo que necesitas en este momento. Ahora muévete a un espacio de tolerancia, Piscis. Practica la entrega profunda, ahora y en cada momento. El aumento de nivel que ha pedido requerirá que elimine lo que ya no es una coincidencia vibratoria. Entonces, prepárate para el caos cósmico mientras te abrochas el cinturón de seguridad.