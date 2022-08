Horóscopo de hoy, martes 2 de agosto: predicciones del amor, trabajo y salud

Aquí las predicciones de este martes 2 de agosto, según tu signo del zodiaco en el horóscopo. Toda la información sobre el amor, trabajo y dinero.

Horóscopo Signo Aries Hoy

Es posible que esté caminando sobre terreno inestable, gracias al hecho de que Marte, su regente planetario, está uniendo fuerzas con el impredecible Urano el 1 de agosto. Estás listo para quitarte las ruedas de entrenamiento y correr el riesgo. No necesitas saber a dónde irás a continuación, sólo que vas a ir.

Horóscopo Signo Tauro Hoy

¡Para el final de esta semana, es posible que te sientas como una persona totalmente diferente! Después de todo, Marte unirá fuerzas con Urano en Tauro el 1 de agosto, lo que está sacudiendo todo tu sentido de identidad. Si tu ego está herido, es solo porque no te sientes fiel a ti mismo. Es hora de reconocer quién eres, sin importar lo que piensen los demás.

Horóscopo Signo Géminis Hoy

Tienes muchas cosas en mente esta semana, Géminis. Después de todo, el 1 de agosto, Marte unirá fuerzas con Urano en tu casa 12 de espiritualidad y subconsciente. Es posible que descubra que los recuerdos reprimidos están resurgiendo con intensidad, lo que lo impulsa a sumergirse en la introspección y alejarse con algunas revelaciones que cambian el juego.

Horóscopo Signo Cáncer Hoy

¡Estás encabezando tantos cambios esta semana, Cáncer! De hecho, cuando Marte une fuerzas con Urano en tu undécima casa de esperanzas y sueños, estás listo para correr un gran riesgo si eso significa hacer realidad tu visión. Aprovecha tu lado revolucionario; la parte de ti que cree en un mundo mejor. Vas a lugares (y llevas gente contigo).

Horóscopo Signo Leo Hoy

Estás haciendo olas en tu carrera esta semana, Leo. De hecho, has estado *haciendo olas, y el 1 de agosto, Marte unirá fuerzas con Urano en tu décima casa profesional, empujándote por un camino diferente. ¡Siéntete libre de dar un giro brusco en otra dirección! Se necesitan agallas para corregir el rumbo, incluso si eso significa tirar todo y empezar de nuevo.

Horóscopo Signo Virgo Hoy

¡Estás causando un alboroto esta semana y no te importa quién lo sepa! El 1 de agosto, Marte unirá fuerzas con Urano en tu novena casa de espontaneidad y sabiduría, animándote a probar algo totalmente diferente; algo que amplíe tus horizontes y te muestre una nueva realidad. Solo recuerda hacer tu próximo movimiento con intención.

Horóscopo Signo Libra Hoy

Estás pasando por una transformación profunda y espiritual en este momento, Libra. Y el 1 de agosto, esa transformación realmente podría estar calentándose cuando Marte una sus fuerzas con Urano en su octava casa de toma y daca. Es hora de redefinir tus límites con firmeza, especialmente si las personas intentan cruzarte cuando no estás prestando atención.

Horóscopo Signo Escorpio Hoy

Tu relación puede estar dando un giro drástico al comenzar esta semana, Escorpio. Después de todo, el 1 de agosto, Marte, tu planeta regente, unirá fuerzas con Urano en tu séptima casa de asociaciones, lo que puede alentarte a priorizar la independencia sobre la codependencia. Recuerda: no puedes depender de otra persona para que te haga feliz; no cuando tienes el poder de hacerte aún más feliz.

Horóscopo Signo Sagitario Hoy

Prepárese para desvíos inesperados a medida que comienza esta semana. ¡El 1 de agosto, Marte se unirá a Urano en tu sexta casa del trabajo y la rutina, lo que podría causar grandes interrupciones que te desvíen del rumbo! El hecho de que las cosas no vayan según lo planeado no significa que no vayan a salir bien. En lugar de asustarte, mira estos desvíos como oportunidades para probar algo diferente.

Horóscopo Signo Capricornio Hoy

¡Estás al borde de un avance artístico increíble, Capricornio! Después de todo, el 1 de agosto, Marte unirá fuerzas con Urano en tu quinta casa de autoexpresión, lo que te llevará a tirar el libro de reglas y a colorear fuera de las líneas. No se concentre tanto en qué tan bien será recibido su arte. ¡En su lugar, concéntrate en lo divertido que te estás divirtiendo! Si no te diviertes, tu arte no será divertido.

Horóscopo Signo Acuario Hoy

Estás obligado a experimentar cambios en el frente interno esta semana, Acuario. Después de todo, el 1 de agosto, Marte unirá fuerzas con Urano en tu cuarta casa de la familia y las raíces, lo que podría generar cambios inesperados en tu vida personal. Incluso puede estar listo para mudarse a un nuevo lugar, porque está listo para construir la casa en la que usted quiere vivir.

Horóscopo Signo Piscis Hoy

Cuidado con lo que dices esta semana, Piscis. Después de todo, el 1 de agosto, Marte unirá fuerzas con Urano en tu tercera casa de comunicación, lo que podría alentarte a decir algo incorrecto en el peor momento posible. Recuerda, siempre puedes decir más, ¡pero nunca puedes decir menos!