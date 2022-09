Horóscopo de hoy, miércoles 14 de septiembre: predicciones del amor, trabajo y salud

Aquí las predicciones de este miércoles 14 de septiembre, según tu signo del zodiaco en el horóscopo. Toda la información sobre el amor, trabajo y dinero.

Horóscopo Signo Aries Hoy

Si tiene problemas para mantenerse al día con su carga de trabajo, no sea duro consigo mismo. A medida que el sol en tu sexta casa de productividad forma una oposición con el soñador Neptuno, es posible que te sientas agotado por tus sueños, ¡pero no hay nada de malo en atender tu lado espiritual, Aries! De hecho, puede ser necesario, porque puede estar absorbiendo demasiada energía de otras personas.

Horóscopo Signo Tauro Hoy

¿Te sientes indulgente, Tauro? Es posible que esté de humor para hacer novillos y rebelarse contra sus expectativas, especialmente si anhela una fiesta. Como Venus en tu quinta casa de placer se enfrenta con Marte en tu lujosa segunda casa, ¡puedes estar exagerando un poco! No tiene nada de malo ceder a tus caprichos, pero recuerda: la resaca posterior a la excitación es real.

Publicidad

Horóscopo Signo Géminis Hoy

¿Te sientes un poco raro últimamente, Géminis? Si no te sientes cómodo en el entorno de tu hogar, será obvio para el 16 de septiembre. A medida que Venus en tu cuarta casa, la del hogar y la familia, se enfrenta a Marte en Géminis, es posible que te sientas más frustrado por tu situación de vida, lo que te llevará a ¡Empieza a hacer algo al respecto! Haces tu cama y te acuestas en ella, como dice el viejo refrán.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Horóscopo Signo Cáncer Hoy

¿Tiene problemas para ver a los ojos? A medida que Venus en su tercera casa habladora se cuadra con Marte en su casa 12 de energías invisibles, puede haber algunos chismes a sus espaldas si tiene algunos enemigos secretos entre ustedes. ¡Pero no dejes que ese ruido blanco consuma tu energía! Puede tener la sensación de que algo anda mal, pero trate de no sacar conclusiones precipitadas antes de tener toda la información.

Horóscopo Signo Leo Hoy

¿Qué tan firmes son tus límites, Leo? Esta semana, es posible que te encuentres bajando la guardia más de lo que podrías estar preparado. Como el sol en Virgo se opone a Neptuno en tu octava casa de intimidad y fusión de energías, puede que te resulte difícil entender dónde empiezas tú y termina otra persona. Recuerda proteger tu energía y decir “no” cuando lo necesites, porque no puedes verter de una taza vacía.

Horóscopo Signo Virgo Hoy

Esta semana, puede sentir que no está siendo apreciado por todo su arduo trabajo. Y como Venus en Virgo cuadra con Marte en tu llamativa décima casa el 16 de septiembre, puedes sentirte rabioso por el éxito, especialmente si confías en tu carrera para darte confianza. Si su ego está desviando demasiada energía, dé un paso atrás y recuerde: usted es mucho más que la cantidad de seguidores que tiene o el título de su trabajo.

Publicidad

Horóscopo Signo Libra Hoy

No siempre puedes controlar cómo te sientes, Libra. Y como Venus en tu casa 12 subliminal se cuadra con Marte en Géminis el 16 de septiembre, es posible que descubras que lo que *debería* ser no siempre es lo que *es*. La vida no siempre funciona como debería y, a veces, ¡parece imposible ver el lado positivo! Sin embargo, no tomes decisiones permanentes cuando estés de mal humor, porque las cosas siempre se verán diferentes por la mañana.

Horóscopo Signo Escorpio Hoy

¿Estás luchando para navegar la política de tu vida social últimamente? A medida que Venus se cuadra con Marte en su envidiosa octava casa el 16 de septiembre, es posible que algunos de sus amigos se conviertan en amigos-enemigos. Sin embargo, como el sol en Virgo se opone a Neptuno en tu quinta casa creativa, tienes todas las razones para seguir alimentando tus talentos, porque nunca debes atenuar tu brillo para la comodidad de otra persona.

Horóscopo Signo Sagitario Hoy

Todo comienza en casa, Sagitario. Y como el sol en tu décima casa de imagen pública se opone a Neptuno en tu cuarta casa de privacidad el 16 de septiembre, es posible que te sientas algo desatado. ¡Es hora de castigarte, Sagitario! En lugar de dejar que tu vida personal se desangre en todos los demás aspectos de tu existencia, es hora de recuperar la sensación de control sobre tu casa, Sagitario. ¡La energía curativa está en camino!

Horóscopo Signo Capricornio Hoy

¿El trabajo está obstaculizando tu estilo últimamente, Capricornio? Puede que sea conocido por su ambición y determinación, pero eso no significa que le guste el trabajo ocupado. Como Venus en tu novena casa espontánea cuadra con Marte en tu sexta casa de la rutina, es posible que tú mismo estés pensando en deshacerte de todos tus planes y responsabilidades. Puede que sea hora de relajarse, porque la vida no siempre sigue las reglas.

Horóscopo Signo Acuario Hoy

¿Tu cabeza y tu corazón están actualmente en guerra entre sí, Acuario? El 16 de septiembre, Venus en tu octava casa de apego emocional se enfrenta a Marte en tu quinta casa de deseo, lo que significa que lo que quieres no necesariamente es lo que necesitas. Sin embargo, para apagar su instinto de lucha o huida, debe sentirse lo suficientemente relajado como para revisar sus sentimientos con calma y confianza. Tómate un descanso del drama, Aqua.

Horóscopo Signo Piscis Hoy

¿Tu idea del amor está en conflicto con la de otra persona, Piscis? A medida que Venus en tu sector de pareja se enfrenta a Marte en tu cuarta casa de la familia el 16 de septiembre, es posible que te enfrentes a parientes políticos y parientes, especialmente si sus opiniones sobre tu vida amorosa te afectan. Sin embargo, usted y su pareja pueden provenir de dos entornos muy diferentes, lo que hace que sea más difícil ver de dónde vienen ambos.