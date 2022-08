Horóscopo de hoy, viernes 5 de agosto: predicciones del amor, trabajo y salud

Aquí las predicciones de este viernes 5 de agosto, según tu signo del zodiaco en el horóscopo. Toda la información sobre el amor, trabajo y dinero.

Horóscopo Signo Aries Hoy

Es hora de ver las cosas por lo que son, pequeño Ram. El Cuarto Creciente llega a tu sector secreto, Aries, y esto puede resultarte intenso. Si hay áreas de su vida que necesitan mejorar, el 'cómo' se volverá muy claro para usted.

Horóscopo Signo Tauro Hoy

Tu vida amorosa está a punto de tomar una nueva dirección. Este Cuarto de Luna en Escorpio te invita a explorar las profundidades del amor y el compromiso. Tendrá un gran aprecio por los rasgos de los demás que construyen una relación y la hacen más fuerte que nunca.

Horóscopo Signo Géminis Hoy

Hay niveles en el trabajo que estás haciendo en este momento, Géminis. A menudo, cuando comienzas un proyecto, no sabes realmente lo que implica hasta que lo has comenzado. Las capas comienzan a despegarse para que pueda ver la imagen completa. Los detalles que necesitabas saber antes ya no son un misterio y esto te ayuda de muchas maneras.

Horóscopo Signo Cáncer Hoy

ale tu lado apasionado, Cáncer. Sea lo que sea lo que necesitaba para darle un sentido renovado de impulso y determinación está aquí. Si se ha sentido aburrido últimamente, es posible que se sienta atraído por un nuevo proyecto que capte su interés.

Horóscopo Signo Leo Hoy

Un secreto familiar puede salir a la luz, Leo. Todo el mundo tiene cosas que no sabe sobre su familia, parientes o historia. Tal vez en una conversación, puede conocer detalles relacionados con sus raíces que le brindan la información que necesita sobre por qué las cosas son como son y cómo cambiarlas.

Horóscopo Signo Virgo Hoy

Las conversaciones profundamente personales pueden conducir a revelaciones íntimas que revelan que su relación ha comenzado a tomar una dirección diferente. Es posible que te encuentres cada vez más cerca de un amigo, colega o persona a la que conociste recientemente. Esto puede hacer que la colaboración sea mucho más fácil para usted.

Horóscopo Signo Libra Hoy

Siempre es bueno saber el estado de tus finanzas. Si no sabe cómo o a dónde va su dinero últimamente, use la energía de este cuarto de luna para sentarse y volver a familiarizarse con la forma en que está gastando y lo que necesita para comenzar a ahorrar. Es el momento perfecto para actualizar su presupuesto o hacer uno si aún no tiene algo en marcha.

Horóscopo Signo Escorpio Hoy

Cuando tienes un cuarto de luna en tu signo zodiacal, puede ser muy intenso para ti. El universo te da un pequeño toque en el hombro para hacerte saber a qué debes prestar atención. Esa cháchara que experimentas hoy es tu voz interior que intenta despertarte. Es hora de concentrarse, Escorpio.

Horóscopo Signo Sagitario Hoy

Todo el mundo tiene un pasado, pero el tuyo es único para ti. Hoy, puedes liberarte de cualquier patrón que te haya detenido. Puede ver su vida a través del espejo retrovisor, pero también descubrir que está listo para seguir adelante y dejar atrás su historia.

Horóscopo Signo Capricornio Hoy

A veces las amistades se convierten en algo más. Los intensos sentimientos que tienen el uno por el otro se desbloquean durante este cuarto de luna en Escorpio. Ambos pueden confesarse su amor abriendo la puerta a un romance en ciernes que parece escrito en las estrellas.

Horóscopo Signo Acuario Hoy

Es posible que se le presente una maravillosa oportunidad de trabajo que pensó que nunca encontraría. Este no es un momento para cuestionar o preocuparse sobre si debe o no dar un salto de fe. Si las cosas están cayendo en tu regazo, hay una razón para ello.

Horóscopo Signo Piscis Hoy

Ten fe en lo que sabes, Piscis. Tienes un fuerte lado psíquico y el cuarto de luna de hoy puede activarlo de una manera que no esperabas. Permítase el tiempo de inactividad que necesita para profundizar en sus pensamientos, escapar del ruido y sentir sus sentimientos.