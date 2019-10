HORÓSCOPO DE LA SEMANA DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE DE 2019

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

HORÓSCOPO DEL LUNES 14 DE OCTUBRE, 2019 ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL) Día para sentir que el objetivo debería ser el crecimiento personal. Las posibilidades de búsqueda son varias, focalicen arianos sobre lo que desean lograr. La hoja de ruta en el plano afectivo también debería ser un objetivo claro. Momento: de color crema. TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO) Las actividades para el día de hoy no deberían tener mayores inconvenientes. Si bien hay problemas que surgen, nada desviará la tranquilidad. El amor con bastante confusión, siéntense a conversar y coman algo que les guste mientras. Momento: de color café. GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO) Es momento de recuperación y de renovación de confianza sobre los objetivos en el área de las actividades. Hay etapas que se cumplen y que se las debe reconocer como cumplidas o pasadas en el plano afectivo. Aspiraciones. Momento: de color verde. CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO) Planes y pensamientos claros para poder proyectar a futuro. Creatividad y firmeza. Quizás plantearse cuánto ponen ustedes mismos en esa relación y cuánto es generado por el otro. Quererse bien es un proceso largo, pero necesario. Momento: de color azabache. LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO) Leoninos revisar el modo discursivo que tenemos para decir las cosas que pensamos, a veces caen mal. Es importante pensar que a quien tenemos enfrente y nos escucha, es un ser que siente. Valor y buen ánimo para afrontar la realidad. Momento: de color verde hoja. VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE) A veces es complejo poder encontrar las soluciones a las cosas, pero no debe ser motivo de sobre exigencias que pueden perjudicarnos en otros campos de la vida. Virginianos valorarse es importante, lograr comprender las limitaciones propias, también. Momento: de color añil. LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE) No sientan tantas dudas respecto a lo que el otro siente por ustedes. Es habitual en los librianos creer que hay que cumplir con los demás a cualquier precio con tal de ser queridos. Darse su lugar, es vital para todos los seres vivos. Momento: de color bermellón. ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE) Escorpianos hay puntos que debieran aclarar ante las personas con quienes trabajan, siempre es válido hablar a tiempo. Esperar sería parte de la comprensión frente a los problemas de pareja. Sepan sentir el ritmo de los tiempos. Momento: de color esmeralda. SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE) Prepararse en esta jornada con algunos altercados en el plano de las actividades. Básicamente un día para no perder el tiempo y buscar soluciones inmediatas. El amor con mucha expectativa, aunque hay señales muy válidas. Momento: de color carmín. CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO) Empezar a resolver asuntos de papeles, ordenarse y hacer trámites que necesitan de su atención capricornianos. Sentir la tenacidad en el área de la economía los lleva a animarse a buscar más horizontes. Incentivo y lucidez en esta jornada plena. Momento: de color plateado. ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO) Acuarianos con un día creativo y ambicioso, dándoles buenos resultados en el plano de las actividades. Sienten que hay tramos complicados en las relaciones familiares, por lo que es un buen momento para sentarse a charlar y exponer lo que ven. Momento: de color bermellón. PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO) Generar pensamientos positivos y con mayor amplitud les daría un mayor campo de expansión a la creatividad y a los talentos. Buena jornada piscianos, combinación de seducción y de inteligencia aportándoles rejuvenecimiento. Momento: rosa. HORÓSCOPO DEL MARTES 15 DE OCTUBRE, 2019 ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL) Es un día como para salir triunfantes de reuniones, entrevistas, arreglos, contratos. Salen de manera fácil y armónica las soluciones que esperaban en el plano afectivo. Las finanzas con más respiro apuntando a generarles tranquilidad. Momento: de color jade. TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO) Punto de partida positivo para aquellos que inicien tareas, o tengan ascensos en el área de las actividades. Podrán ver con mayor claridad la realidad que respecta a los vínculos afectivos. Roces y malentendidos que no aportan nada bueno. Momento: de color blanco. GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO) Ciertas situaciones en el plano laboral, que podrían hacer un poco más complicada la jornada. Saber que es natural que haya problemas en los trabajos. Busquen tomar aire y relajar los pensamientos y las emociones. Crecimiento. Momento: de color zafiro. CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO) Pedir ayuda no es un acto de debilidad, al contrario. Reconocer nuestras necesidades y sentirse acompañados, es sano. Jornada para concentrase un poco más en el trabajo y lograr sentirse bien valorando las buenas cosas. Momento: de color celeste claro. LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO) No distraerse ante las situaciones que quedaron pendientes en el plano laboral. Ponerse al día y ordenarse es la clave. Posibles invitaciones sociales espontáneas a las que no está mal hacerse el tiempo para concurrir y relajar. Momento: de color zanahoria. VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE) Tratar de tener en claro las aspiraciones que se tienen en el área de las actividades, es válido para tener objetivos. Valorar lo que se tiene no quita ambicionar más. Presten atención a las demandas de sus parejas, escuchar al otro es respetar. Momento: de color lavanda. LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE) Sentir que casi se llega no es malo, tener el incentivo claro de poder triunfar es necesario y saludable. Creer en uno es vital y bello. Hágase lo que se haga, si da felicidad y tranquilidad, es una de las sensaciones más positivas que tenemos. Momento: de color anaranjado. ESCORPIO(23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE) Las formas son tan claves en este día de negociaciones, diálogos de relevancia o entrevistas que podría decirse que son virtudes, dado que los modos muestran lo que somos. Amor en compás de espera, sepan interpretar lo que dice el destino. Momento: de color rosado. SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE) Elegir es importante en la vida, no siendo condición irreparable si la elección fue un error. Equivocarse, es poder aprender, la clave es saber interpretar que nos equivocamos. Buscan arqueritos encontrar a la persona indicada. Momento: de color azul petróleo. CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO) Las cosas pendientes en el trabajo, podrían solucionarse en esta jornada de buena aspectación para los capricornianos. El amor con algunos planteos que no están de más. Escuchar y tratar de conciliar es la clave siempre. Florecen esperanzas. Momento: de color frutilla. ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO) Sin ambiciones negativas, hoy podrán hacer planteos respetuosos y sanos en el área de las actividades. Hay vicisitudes en la vida de las personas, que no siempre quieren compartir o decir. Es momento de dejar espacio a quienes lo necesitan. Momento: de color violeta. PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO) Piscianos jornada agotadora quizás, de acuerdo a lo que puedan relajar o razonar para no involucrarse tanto emocionalmente. Siempre hay soluciones, sepan esperar. Luz y buenas nuevas en el plano de la salud. No desesperar y agradecer. Momento: de color aguamarina. HORÓSCOPO DEL MIÉRCOLES 16 DE OCTUBRE, 2019 ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL) No concebir que las dificultades tienen la misma intensidad o el mismo grado problemático, es parte de la fortaleza de la personalidad. Vital poder acomodar las cosas dándoles la importancia que tienen. Busquen la calma arianos. Momento: de color lila. TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO) Preguntar sin temor lo que están necesitando saber los va a ubicar realmente en situación. Se sorprenderán por las respuestas. Hoy es un día especial para las finanzas, aprovechen y organicen sus gastos. Amor con mucho entusiasmo. Momento: de color melón. GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO) Agilidad y fortaleza en el plano de las actividades. Sus aspiraciones con bastante eco en quienes están esperando respuestas. Es un día con horas muy productivas, entrevistas, reuniones con enorme aspectación. Amor cierta distancia y ansiedad. Momento: de color amarillo. CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO) Cancerianos a cuidad la sensación de equilibrio emocional, posterguen diálogos que saben que podrían alterarlos. Las relaciones laborales con cierta rigidez, atención. Amor familiar en busca de potenciar la unión. A veces hay que ceder. Momento: de color verde. LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO) Muy a gusto en el área de las actividades, con sensación de equipo y unión. Aquellos que estén buscando trabajo, hoy es un muy buen día. Ánimo. Posibilidad de salidas espontáneas co personas de su agrado. Amistad que se sella. Momento: de color zanahoria. VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE) Forzar o querer convencer que el otro sienta lo mismo, es contradictorio y poco probable. Los sentimientos no son razonados, sino, sentidos. Válvula de escape y propuesta de tratar de encarar otros rumbos. Busquen tranquilidad. Momento: de color morado. LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE) Negocios en mente con otras personas que no conocen bien. Librianos a dejar un poco de lado la ciega confianza en los demás, no todos son igual que uno. El amor dejando pasar broncas acumuladas, en este día de mucha sensación de cariño. Momento: de color rosa. ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE) Imprevistos que robarían algunas horas de este día repleto de diligencias. La ansiedad respecto al amor es innecesaria, aunque algo difícil de controlar. Busquen demostrarse a sí mismos que tienen personalidad suficiente. Momento: de color azulino. SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE) Con alguna sensación nerviosa, hoy sagitarianos rodeados de gente con problemas que podrían evitarse. No se involucren, miren hacia adelante. El amor casi con cierta sensación más liviana y relajada, dándoles en este día, la calma que esperan. Momento: de color verde hoja. CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO) Las espontáneas demostraciones afectivas por parte de personas de su entorno, les dan alegría y alivio. A veces las cabritas presuponen cosas que no son. Midan su imaginación inclinándola hacia lo positivo, sin malos pensamientos. Momento: de color amaranto. ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO) Las noticias podrían no estar llegando hoy para los ansiosos acuarianos, pero nada es imposible. Tengan cuidado hoy respecto a las palabras que emitan, podrían tomarse en cuenta y con un sentido ajeno al de ustedes. Observación. Momento: de color menta. PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO) Situaciones que llaman su atención y ocupación. Claridad que dará soluciones. Busquen hacer circular sus proyectos. Si no golpeamos, no se abre. Tengan tranquilidad en el plano familiar, novedades positivas y alentadoras. Revelación. Momento: de color plateado. HORÓSCOPO DEL JUEVES 17 DE OCTUBRE, 2019 ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL) Simpatía y buen ánimo para resolver las situaciones de esta jornada. Anticipan soluciones en el plano financiero con buenas noticias. No posterguen llamados que deben hacer. Es conveniente dejar para otro momento tocar temas profundos en el amor. Momento: de color verde oliva. TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO) Planteos que vienen de la mano de personas del entorno laboral que podrían alterar un poco los ánimos. Traten de no confrontar y de reconocer errores, que son normales en los humanos. Amor con mucha compenetración. Momento: de color rojizo. GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO) Sin duda una jornada con complicaciones e imprevistos que dan un toque distinto a sus ánimos. Geminianos relajen y busquen las soluciones desde lo simple, son agregados emocionales fuertes. Invitaciones que los distienden. Momento: de color celeste. CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO) La llegada a determinadas personas les daría nuevas posibilidades en el plano de las actividades. Calmen sus ansias procurando respetar los tiempos del otro. No tener señales, no quiere decir falta de interés. Energía positiva. Momento: de color rosa. LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO) El crecimiento intelectual en este día con nuevos desafíos y proyecciones a futuro que les implica mayor conocimiento. Novedades en el plano familiar que generará cierta ocupación por parte de ustedes. Amor comprensión y compañía. Momento: de color verde. VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE) Priorizarán hoy lo que les implica compromisos tanto laborales como financieros. Es un día para concluir situaciones y dar nuevos puntos de partida. Recursos sobrados virginianos para lograr lo que se proponen. No sobrecarguen los nervios. Momento: de color café. LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE) Coincidencias y coexistencias en el plano de las actividades llevándolos a buenos arribos y arreglos satisfactorios. De todos modos revisen lo que firman. El amor con quita de reproches dándoles aire fresco y mayor tranquilidad emocional. Momento: de color zanahoria. ESCORPIO(23 DE OCTUBRE 22 DE NOVIEMBRE) Beneficios que les interesarían en el plano laboral, expongan sin temor sus aspiraciones y pongan lo mejor de ustedes para lograr concreciones. El amor con algunos rasgos de celos que siempre son innecesarios. Cada uno es responsable de lo que hace. Momento: de color crema. SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE) Necesidades que por el momento no son satisfechas en el plano de las actividades. Procuren conectarse con sus planes e intenciones con el mayor de los entusiasmos. Celebración en el plano familiar, noticias positivas y esperadas. Momento: de color amarillo claro. CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO) Expectativas varias en el plano laboral. Traten de ir tranquilos a entrevistas, reuniones o diálogos que competan a su futuro inmediato en las actividades. Amor sintonizando mejor en aquellos que sentían algo de distancia. Concordia. Momento: de color amaranto. ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO) Justas acciones en el área de las actividades, verán recompensar sus talentos y sentir que el esfuerzo jamás fue en vano. Llegarían nuevas personas para los sociables acuarianos. Amistades o parejas nuevas perfilándose bien. Momento: de color azul Francia. PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO) Piscianos a la orden del día las exigencias en el plano laboral. Procuren dejar de lado las insistencias a aquellas personas que tienen una actitud diferente de la que ustedes esperan. Poder soltar, es crecer internamente. Llamado a la reflexión. Momento: de color coral. HORÓSCOPO DEL VIERNES 18 E OCTUBRE, 2019 ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL) No busquen en este día algo complicado hacer reclamos que si bien son justos, es mejor esperar. Mostrar fragilidad no es negativo, exponer nuestras debilidades ayuda a poder solucionar aquellas que nos hacen mal. Siempre hay gente para conocer. Momento: de color ocre. TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO) Participar en reuniones que surjan en el plano laboral o concurrir a invitaciones que también refieren a las actividades, es positivo. Abrirse es bueno. Asuntos financieros pendientes con acercamiento a poder lograr las soluciones. Momento: de color azul petróleo. GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO) Consenso y buena sensación en el trabajo, con mayor entendimiento y cordialidad. Hay nuevas personas en la vida de los geminianos, para algunos podría llegar a conocer al amor de sus vidas. Pasos concretos y firmes. Despreocupación. Momento: de color rojo frutilla. CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO) El significado de las cosas muchas veces lo vemos de acuerdo a cómo lo queremos interpretar. Busquen cancerianos lograr ser objetivos también, más allá de la necesaria subjetividad. Llamados importantes del área de las actividades. Momento: de color turquesa. LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO) Apliquen hoy su don de saber manejar las situaciones con ese estilo determinante y a la vez tenue en los modos. Formulan preguntas importantes que les darán respuestas que necesitan saber. Avanzan en nuevo camino afectivo. Momento: de color rubí. VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE) Pedir con buenos modos es fundamental a la hora de plantear necesidades. Nada debería humillar la integridad cuando nos sentimos sin fuerzas. Tratar de levantarnos es vital, bello y casi obligatorio. Es bueno vernos crecer. Momento: de color rosa. LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE) Librianos viernes con esa regencia romántica del Venus que los gobierna haciéndolos especiales, sensibles, sentimentales y poéticos. Hoy muestren sus encantos sin temor. Las actividades con algo de distracción. Conéctense. Momento: de color rojo. ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE) Reconocimiento y valoración por sus talentos, siendo hoy escorpianos una jornada particular para lograr concreciones laborales. Amplitud de conceptos y rejuvenecimiento soltando un poco la estructura de las obligaciones que sienten. Momento: de color índigo. SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE) Sagitarianos hoy con un día algo sensible por cuestiones amorosas o familiares. Vean correr las horas y sentirán que se mejora lo que los preocupa. Día con mucha creatividad en el plano laboral, traten de no dispersarse y focalizar sus objetivos. Momento: de color esmeralda. CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO) Buen trato y humor en esta jornada algo cansadora en las actividades que hacen. Trabajo y tiempo justo para poder terminar las tareas. Posibilidad de salidas o invitaciones que les harían mucho bien poder concretar. Alegrías. Momento: de color oro. ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO) Debates y opiniones distintas en el área laboral, dando un día provechoso generando cambios útiles y novedosos. Organicen mejor sus finanzas, hay cosas que pueden postergar comprar o adquirir, no duden que les dará más tranquilidad. Momento: de color ámbar. PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO) Conectarse con personas importantes en sus áreas o tratar de recuperar contactos es una opción interesante que podría darles oportunidades en el área de las actividades. No es sano atarse a personas, es constructiva la unión sin presiones. Momento: de color coral. HORÓSCOPO DEL SÁBADO 19 DE OCTUBRE, 2019 ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL) Arianos a conversar mucho con las parejas, busquen ratos ociosos en los que la actividad sea estar tranquilos cerca de las personas que les hacen bien. No sientan los problemas como trabas ineludibles, todo es provisorio, el Universo, existe. Momento: de color verde agua. TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO) Taurinos ocúpense en este sábado aquellos que puedan de hacer cosas en sus hogares, cambien de ligar los muebles, limpien, ordenen, descarten. Es para ustedes muy importante tener las cosas en su lugar, hagan eso con los pensamientos que tienen confundidos respecto a los asuntos del corazón. Momento: de color verde musgo. GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO) La tranquilidad llegando a los hogares de los geminianos, sobre todo de aquellos que tengan problemas con quienes conviven. A veces es forzoso ceder, evaluar la conveniencia emocional y buscar las soluciones que más sienten les da paz a todos. Momento: de color rosa. CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO) Cancerianos los días grises emocionalmente habría que cambiarlos por soleados, por más que llueva afuera. Poder cambiar la frecuencia y sintonizar la mente con pensamientos positivos y las cosas bellas, va a ir modificando esa tendencia melancólica. Momento: de color lila. LEO (23 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO) Ritmo interno para encarar una jornada con desafíos propios que los ponen leoninos en un lugar competitivo pero que los deleita. Buscan hoy, crean, proponen, dicen, incluso aceptan. Las posibilidades a flor de piel en todo sentido. Momento: de color oro. VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE) Las argumentaciones que ustedes proponen respecto a los conflictos con personas que forman parte de la familia, los lleva a no poder lograr soluciones. Pensar en cuánto afecta al resto, debe ser el motor para poner de sí la mejor parte. Momento: de color azabache. LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE) Sin proporcionar las emociones, librianos la jornada podría hacerles pasar malos ratos. Procuren dejar de lado la confrontación y por lo menos ocuparse de otras cosas importantes. Salidas prometedoras que los aliviarán en todo sentido. Momento: de color magenta. ESCORPIO(23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE) El impulso emocional positivo acercándoles un interesante reto en cuanto a poder modificar actitudes respecto a las relaciones humanas. Pasionales si los hay, los escorpiones aprovechan la lucidez psíquica que tienen para lograr soluciones. Momento: de color lavanda. SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE) No se detengan en los proyectos que desean ver cumplidos. Es menester sentarse a diagramar sus tan potentes dotes tanto creativos como intelectuales. Podrían tener reencuentros con personas del pasado con quienes disfrutaban estar. Momento: de color añil. CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO) Cabritas pongan lo mejor de ustedes en los vínculos. Hay necesidades de quienes los rodean, don de mando y resolutivos, los llevan a buscar soluciones. Sueño en el amor que podría materializarse antes de lo esperado. Ilusión que se concreta. Momento: de color borgoña. ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO) Los aguateros en un día inspirado para lograr concretar encuentros esperados. Reuniones provechosas y posibilidades varias. Cosas que toman forma, pensamientos que se anticipan, estén atentos a las señales. Día majestuoso. Momento: de color plateado. PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO) Agilidad mental y buena predisposición en este día de toma de decisiones para estos intuitivos del Zodíaco. Salen a luz sensaciones nuevas que los alientan a tratar de llevar a cabo sus emprendimientos e ideas sin temor a fracasar. Momento: de color uva. HORÓSCOPO DEL DOMINGO 21 D OCTUBRE, 2019 ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL) Hoy es un día particular como para resolver asuntos pendientes. Organizan sus pensamientos y se auto proponen salidas Oportunas por el bien de todos. Llamados y eventos posibles que les darán alegrías y buenos momentos. Momento: de color verde. TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO) La objetividad como punto de apoyo ante sucesos que les llegan desde algunos familiares. Apoyen con sus puntos de vista. El amor con cierto grado de entusiasmo que supera las expectativas respecto a personas nuevas que conocen. Proyección. Momento: de color violeta. GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO) Día para verse a uno mismo, replantearse cosas y poder distribuir mejor nuestras energías. Salen con entusiasmo y concurren a reuniones que les darán nuevas posibles amistades. En el amor cierto riesgo con los celos, sepan frenar esos impulsos. Momento: de color rojizo. CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO) Día distinto, domingo colorido con energía suficiente como para hacer cosas que les gusta hacer. Caminatas, paseos, visitas a museos o simplemente sentarse en un parque. Ver los problemas de afuera, ayuda a poder solucionarlos también. Momento: de color amarillo fuerte. LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO) Leoninos con un día óptimo para ampliar sus objetivos en el plano de las actividades. Pueden apuntar a nuevas cosas y a tratar de no sentirse oprimidos con las obligaciones. Buscar el punto de sentirse libres y gustosos de lo que hacen. Momento: de color plata. VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE) Llega el momento que sentimos muy dentro nuestro que necesitamos sentirnos renovados. Es un buen día para poder soltarnos y realizar tareas que nos distiendan. Es mejor saber que necesitamos cosas que negarlas y dormir la inquietud. Momento: de color melón. LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL DE OCTUBRE) Dar por concluido un vínculo a veces es sanador. La sensibilidad no deja de estar presente, usen la mejor parte de esa condición preciosa. Buscar ser el cable a tierra de todos no es necesario, la presencia es de acuerdo a lo que se puede hacer. Momento: de color marrón. ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE) Buenas nuevas para los sensuales del Zodíaco. Es éste un domingo con muchas posibilidades de seducción y de logros en el plano afectivo. Aquellos que trabajan, cautela con las distracciones. Siéntanse contentos con ustedes mismos. Momento: de color frutilla. SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE) Gradualmente podrán ver los resultados esperados en el plano de la salud. La fortaleza interna que los caracteriza les dará la enorme capacidad de olvidar las cosas negativas que le hayan pasado. Prosperidad y regocijo. Momento: de color verde profundo. CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO) Domingo con mucha tranquilidad incluso para aquellos que deban trabajar. Sientan entusiasmo respecto a sus proyectos a largo plazo porque podrán verlos materializarse. Preparación especial para salidas, encuentros o citas. Momento: de color amarillo oro. ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO) Acuarianos reconozcan sus errores respecto a esas veces que prestan poca atención a los requerimientos de sus parejas. Lo que suponían perdido es muy probable que hoy lo encuentren. Huellas que por ahora no se borran. Sepan terminar. Momento: de color aguamarina. PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO) Se conmueven por palabras que les dirán personas de su entorno. No siempre las cosas son como suponemos, es importante poder ver los diferentes colores de las situaciones y darles más plasticidad. Busquen vacacionar mentalmente. Momento: de color blanco puro.