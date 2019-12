HORÓSCOPO DE LA SEMANA DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2019

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

HORÓSCOPO DEL LUNES 16 DE DICIEMBRE, 2019







ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Se les podría solicitar que concreten viajes o movimientos. Traten de realizarlos porque será muy provechoso. La plenitud en los afectos les promete buena etapa. Hoy procuren no tentarse con gastar inútilmente.



Reencuentro y simpleza.







Momento de color: violeta.







TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Hoy los temas que no se tocan sería bueno sacarlos a flote. Conversación que dará buenos frutos. La inquietud cesa, pero presten atención a su familia. Ayuda de afuera que los pondrán bien. No poner toda la energía en una sola cosa, aprendan a no dispersar su caudal.







Momento de color: azulino.







GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Llegan noticias por papeles en movimiento que pueden ser definitivas y buenas. La seguridad que tenían con respecto a una relación puede trastabillar por mal gesto, piensen antes de actuar. No desanimen a quienes prometieron ayudar, la palabra es la palabra.







Momento de color: vainilla.







CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Quedarían liberados de compromisos que les generó un tercero. No se hagan cargo de todo. Llega una oportunidad para realizar una buena inversión. La gestión laboral está en buenas manos, sepan esperar las respuestas. No desanimarse y mucho menos bajar los brazos.







Momento de color: plata.







LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Se podría generar una propuesta en la vida profesional, estén preparados para dar la respuesta precisa. Vivirán un momento de acuerdo mutuo que los enriquecerá en el plano afectivo. Dejar siempre una puerta abierta es una medida inteligente, aprender a no descartar nada.







Momento de color: amarillo fuerte.







VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Día creativo, está la posibilidad de aportar soluciones en cuestiones todavía no resueltas en el ámbito laboral. La vibración más importante de la jornada pasará por los afectos, posible resurgir de relación virginianos. Siempre estar predispuestos a demostrar que pueden.







Momento de color: gris brillante.







LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Corazonada acertada que trae favor en concepto de reconocer que no se actuó bien frente a alguien. Limpieza y nueva oportunidad. El amor se acrecienta y se consolida. No tengan miedo frente a los demás, ser quienes somos sin tapujos pero desde la base respetuosa.







Momento: de color zanahoria.







ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



No desconfíen de quienes saben que los respetan. No escuchen sugerencias negativas que tienen un bajo contenido en la calidad del mensaje. Aprovechen podrían llegar invitaciones, se divertirán. Saber esperar hasta que las cosas se aclaren, descarten los arrebatos.







Momento de color: berenjena.







SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



La diversidad en los sentimientos trae confusiones a veces irreparables. Frenen sus instintos a tiempo y evalúen las consecuencias. Tranquilidad laboral que puede generar crecimiento. Entender que la vida tiene sus tiempos y que no los disponemos nosotros.







Momento de color: verde.







CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



No estaría desacertado aceptar propuesta de negocio, sería interesante modificando ciertos puntos de vista. Acuerdo amoroso, sinceridad y sensación de amparo mutuo. La buena predisposición no implica ceder ni estar de acuerdo, simplemente escuchen.







Momento de color: añil.







ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Den el paso solos, llegarán a tiempo y es una prueba que ustedes deben darse por ustedes mismos. Las situaciones de importancia las resuelven y las manejarán bien. Amor y comprensión en el plano familiar. Saber que las cosas se pueden remediar de una u otra manera.







Momento de color: rosado.







PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



En breve sentirán alivio por inconvenientes subsanados. La claridad a flor de piel en el plano afectivo. Sorpresa por los propios sentimientos, novedad, alegría que comparten con sus parejas. Recuperen sus valores, no se sientan solos y vean cuánto más fácil la vida es.







Momento de color: coral.







HOROSCOPO DEL MARTES 17 DE DICIEMBRE, 2019







ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Se agudizan sus mentes para realizar una planificación futura. Convicción. Sorpresiva visita que trae alegría y reencuentro con el buen pasado. Animosidad, entusiasmo y plenitud al ver cómo paso a paso las cosas van tomando el color deseado. Certeza.







Momento de color: maíz.







TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Día inquietante en el que un malentendido podría producir discordia en el ámbito laboral. La sensación de seguridad en lo que se piensa no siempre ayuda a los demás, apelen a su propia condescendiente. Ser comprensivo no implica dejar de lado los principios.







Momento de color: verde musgo.







GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Jornada de encuentro que reconstruye relación que se creía desgastada. La luz de una idea proyecta posibilidad laboral interesante con alguien del entorno íntimo, sepan pedir sin temor. No desanimarse ni tampoco sentirse exagerado, a veces no nos permitimos pretender.







Momento de color: café.







CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



La rutina familiar se altera favorablemente por noticia alentadora. Los que no tenían esperanza frente a situación hoy la recuperan. Vitalidad y optimismo que regeneran el espíritu canceriano. Aprovechar al máximo los buenos momentos, disfrutarlos, no olvidarlos.







Momento de color: amarillo suave.







LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Recrearse junto a quienes aman también es una actividad primordial. No permitan que el stress cierre la capacidad de disfrutar de las cosas puras que están al alcance de las manos y que cuando no están más nos lamentamos.



Actividades, todo dicho y pensado falta hacerlo realidad.







Momento de color: Calipso.







VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Capacidad de lograr alegría sin pensar en los problemas. A última hora llamado alentador en el plano laboral, sepan esperar por las respuestas que están buscando. La virtud de poner cada cosa en su lugar y en su momento justo los ayudará mucho en las relaciones afectivas.







Momento de color: azul claro.







LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Idea creativa que pone en marcha la posibilidad de un proyecto. No desaprovechen contactos que tienen para pedir la ayuda que necesitan. Serán oídos. El amor les acerca la idea de reconciliar y limar asperezas. Aceptar e incorporar en uno el concepto de que se puede siempre que se quiere.







Momento de color: cereza.







ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Apenas puedan reponerse de esas emociones fuertes que están viviendo sepan aplicar su capacidad de resolución y traten de salir a flote. Todo es más simple de lo que se imagina. Satisfacción por logro. Aprovechar cada segundo de nuestra vida para encontrar la felicidad diaria.







Momento de color: blanco.







SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Día interesante para crear. Mentes que estarán lúcidas y agudas para resolver inconvenientes en el plano laboral. Llamado que llega a tiempo, sepan responder con sutileza pero verdad. A veces dejar pasar las cosas para que otros resuelvan es aprender a no sentirse imprescindibles.







Momento de color: rosa.







CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Sinceridad a flor de piel. Afectos encontrados y respuestas inminentes que se esperaban. No se sobresalten si no se produce ese encuentro tan esperado. Ya ocurrirá. Sentimientos renovados con familiar. Siempre y por sobre todas las cosas mantener la calma ayuda a pensar.







Momento de color: ámbar.







ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Día en el que se divertirán al estilo acuariano, con soltura y espontaneidad. La soledad se dispersa y aparecen las compañías. Plenitud en la vida familiar por noticias que llegan. No posterguen trámites. Sentir desde las buenas experiencias que se puede ser feliz hoy es vital.







Momento de color: frutilla.







PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Llega sensación provechosa por propuesta en el plano social. La realidad no siempre es la que uno supone, se los demuestra alguien de quien no imaginan esa profundidad. Cada vez estar más entusiasmado con las posibilidades de la vida ayuda y consagra a poder triunfar.







Momento de color: celeste.







HORÓSCOPO DEL MIÉRCOLES 18 DE DICIEMBRE, 2019







ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Salud mental y transformación en altibajo financiero que se vislumbra en la fecha por error de datos recibidos. Atiendan su parte sentimental, no se cierren, no se alejen de quienes necesitan. Las metas a veces se ven entorpecidas por obstáculos, no se desesperen.







Momento de color: anaranjado.







TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Variedad e inteligencia demostrando que pueden resolver sus cuestiones sin ayuda en este caso. La alternativa que se dio en el plano afectivo no resulta demasiado válida, sincérense. Digan la verdad de lo que en realidad ya se sabe cuál es, pero falta el reconocimiento. Sinceridad.







Momento de color: transparente.







GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Mirarán con otros ojos propuesta antigua que descartaran en algún momento. La lealtad ante todo frente a situación de prueba que toca los afectos. La veracidad de un hecho finalmente se comprueba. Aprender a decir lo que se debe a tiempo, es demostrar autenticidad.







Momento de color: lila.







CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



No sería demasiado provechosa una situación que se anhelaba por cambio de encuadre en la misma. Hoy sus expectativas cambiaron. La dispersión en su punto máximo, atiendan a los suyos y relájense. La calidad del cariño pasa por darlo de manera genuina y para enriquecerse mutuamente.







Momento de color: púrpura.







LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Visita en el trabajo de alguien muy importante que va a observar, esmérense en mostrar sus capacidades sin temor. Perspectiva interesante por invitación de alguien que ni se imaginan. Sepan que la vida siempre nos sorprende, siempre hay algo que nos genera sabiduría.







Momento de color: plateado.







VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Arbitrariedad que se manifiesta desde hace un tiempo frente a situación laboral mal encarada. Pronto cambia. No se desanimen ni empapen todo con el mismo color, sean más abiertos. Saber que todo cambia, todo se modifica, todo tiene movimiento. Poder esperar, poder creer.







Momento de color: berenjena.







LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Novedad que no terminará de sorprenderlos en el área del trabajo, hay un cambio importante en el manejo interno. No se involucren con persona que ustedes saben bien que tiene su vida hecha. El punto es aprender a evitarse problemas y a respetar la vida de los demás.







Momento de color: negro.







ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Acepten sus nuevos contactos, son buenos y creíbles. No distraigan la atención de sus hogares, tendrán que resolver algunos inconvenientes. No atolondrarse con las cosas, entender que todo el tiempo las cosas ocurren y pueden ocurrir más de lo esperado o calculado.







Momento de color: aguamarina.







SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Decisión que deben tomar frente a situación compartida de la que depende alguien del entorno afectivo. La construcción de proyectos a veces apareja desdichas para algunos. Traten de ser lo más condescendiente posible, ustedes saben que pueden serlo con su capacidad comprensiva.







Momento de color: crema.







CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Tirantez en el plano de las actividades. Se postergarían reuniones que no estarían bien aspectadas por otra parte. Los momentos lindos debería aprovecharlos de todas maneras. Sepan dividir los sentimientos y poner en cada lugar lo que le corresponde a cada cosa.







Momento de color: melón.







ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Continúa la importancia de sus aportes a soluciones que se necesitan hoy. La espera de quien los necesitan podrá verse postergada por cuestión de tiempo. Traten de cumplir como puedan. Que la buena voluntad siempre esté expuesta, darle importancia a los demás es valorarnos a todos.







Momento de color: verde puro.







PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



La llamada esperada llega en el momento apropiado. Los compromisos adquiridos serán bien calculados. No se apuren. Disfruten de lo ganado en el plano afectivo, descansen. Siempre aplicar la intuición, escuchar la voz interna, aprender a oírnos. Tolerar y tolerarnos.







Momento de color: fucsia.







HORÓSCOPO DEL JUEVES 19 DE DICIEMBRE, 2019







ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Si pudieran dejar pasar conversación con personas conflictivas del entorno sería mejor. Tómense un tiempo para responder. Sepan que los están esperando pero que eso no les genere nervios ni presiones innecesarias. Las cosas siempre tienen una etapa de maduración.







Momento de color: bordó.







TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



En el trabajo surgirían conflictos que no les compete, no se involucren. Las expectativas suyas con respecto a la pareja no están equivocadas. Háganselo conocer a quienes ustedes precisan que lo sepan. Siempre las cartas sobre la mesa nos llevan a tener la frente alta.







Momento de color: caoba.







GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Deberían solicitar esa entrevista que tanto ansían tener. Los programas han cambiado en el ámbito laboral para mejor. Tienen posibilidades. El amor les dará una muy agradable sorpresa. A veces cuesta emprender un objetivo, pero se debe hacer aún costando. Espontaneidad.







Momento de color: oliva.







CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



La realidad se asienta hacia otra dirección de la que apuntaba. No se sorprendan si les vuelven a proponer trabajo desde donde ya no están. Su misma gente conocida los favorecerá. Reconocer siempre nuestro lugar en la tierra para hacernos cargo de lo que nos toque.







Momento de color: luna.







LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Posibilidad de comenzar una etapa de ganancias interesantes. Las circunstancias en lo laboral los llevan a demostrar quiénes son. Siempre deberán rendir cuentas en el ámbito donde se manejan. Siéntense a pensar y saquen sus conclusiones. Buena ventaja da la lucidez.







Momento de color: cerceta.







VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Esperanzas renovadas en el rubro actividades. Viene este día con propuestas nuevas. Atiendan seriamente llamados que parecen sin importancia pero que ustedes les deberán dar. Ser importante para los demás es asumir compromisos con ellos y con uno mismo.







Momento de color: verde manzana.







LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Jornada con sonrisas por alentador comentario que viene de alguien importante. Los suyos tienen expectativas porque creen en ustedes. No imaginen que el amor los traiciona. Hacernos cargo de nuestras responsabilidades, dejar que los otros lo hagan también.







Momento de color: rojo.







ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Si les proponen viajes no digan que no. Podrán arreglar sus tiempos. Deleguen que no los defraudarán. El amor y la familia los ayudan a resolver con éxito un problema. Ceder y aprender a reposarse en quienes los quieren de verdad. La luz en el camino siempre está, sólo hay que verla.







Momento de color: malva.







SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Saben muy bien que están a punto de lograr algo que esperan. Los asuntos del corazón les disparan alternativas que no les resultarán fáciles. Vean los intereses de ambas partes. Elegir muchas veces no resulta fácil pero es uno de los constantes desafíos de la vida. Todo sirve.







Momento de color: verde mar.







CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Vía fácil para resolver inconvenientes suscitados en el trabajo a último momento. La buena predisposición de sus parejas los acompañan en emprendimiento. Final de controversia con familiares. Darle el tiempo a cada cosa. Todo tiene su maduración.







Momento de color: té.







ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Entredicho en operativo acordado con respecto a firmas. Nada de lo que suponen de sus relaciones sentimentales se verá perjudicado. La confianza ganada tiene su recompensa. El punto es mantenerse firme en las decisiones y seguir adelante con firmeza y responsabilidad.







Momento de color: lacre.







PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Espontaneidad acompañada de ingenio les genera una buena jornada. Los que deberían traerle cosas firmadas finalmente vendrán. No desesperen por sus ingresos, miren a su alrededor. Al ver las cosas que vamos viendo deberíamos aprovecharlas para ampliar nuestro espectro de ideas.







Momento de color: violeta.







HORÓSCOPO DEL VIERNES 20 DE DICIEMBRE, 2019











ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Suma ansiedad en nuevas perspectivas que surgen en el plano de las actividades. No desatiendan sus obligaciones maritales en el día de hoy. Resuelven bien un problema que tiene que ver con la familia. No pierdan su capacidad de protección y de amor puro.







Momento de color: lavanda.







TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Las obligaciones de lo que emprendieron deberán cumplirlas antes de lo esperado. Todo saldrá bien. Surge a partir de hecho una nueva posibilidad para sus finanzas. Comprueben sus talentos al solucionar las cosas, no duden de ustedes por el contrario, confíen en sus talentos.







Momento de color: azul acero.







GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Alternativa poco probable en emprendimiento que les proponen. Sepan distinguir la parte positiva y la negativa del mismo. Un llamado los lleva a saber un dato que necesitaban. Finalmente la transparencia de las cosas siempre se llega a ver, todo es cuestión de tiempo.







Momento de color: salmón.







CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Si se deciden rápido en esa cuestión que refiere comprar, hoy sería muy benéfico. La claridad y la facilidad están del lado de ustedes. No reserven sus palabras para otro tiempo, digan lo que puedan decir. No arrepentirse de lo que se siente siempre y cuando no se sufra.







Momento de color: manzana verde.







LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Hay una sensación positiva que trae buen semblante en los asuntos de trabajo. La mayoría de las cosas hoy les salen bien leoninos. Despreocúpense del tiempo porque llega justo. Regocijarse el mismo rato que ocupa en preocuparse o más. Busquen paz.







Momento de color: agua.







VIRGO (23 de agosto al 21 de septiembre)



Sepan que están en un buen momento. Los matices si son negativos entiendan que la vida tiene ambos. No sobre exijan sus tiempos en esa cuestión afectiva que no dará grandes frutos. Buscar el mensaje positivo en las alternativas que no agradan para poder vivir con mayor paz.







Momento de color: rojizo.







LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



No sientan como un gran agobio las cosas que les pasan. Verán la salida antes de lo imaginado. Hagan lo que pueden pero no se queden. Hay cosas que no pueden postergar. No permitirse perder el buen humor. Siempre pensar en algo lindo o algo que les hace bien, ayuda.







Momento de color: carmesí.







ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



El estado de algunas cosas no es el mejor pero se vislumbra una intensa mejora. La cuestión monetaria encuentra una salida que los aliviará. Se desvinculan de alguien molesto. Las sensaciones deben medirse sobre todo cuando no son tan buenas. Hagan oídos sordos a la agresión.







Momento de color: perla.







SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Hay una alternativa más en el ámbito de las actividades que refresca posibilidad vieja. No descarten que los llamen de donde esperaban. Llega alguien con buena predisposición. Las expectativas nunca deben perderse, salvo que sean fuera de lugar o tiempo. Analicen.







Momento de color: lila.







CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Podrían hoy levantar una deuda. Verán que de a poco todo se acomoda. Ustedes saben que pueden hacerlo. Sepan que se les abre otra puerta. Los afectos se tornan insensibles. Traten de ablandarse. Ser precavido no implica ser temeroso y desconfiado del futuro.







Momento de color: café.







ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Llegarán a desenmascarar a alguien que los molesta. No por eso tengan desmanes. Los sucesos en el plano afectivo llevan hoy asperezas, conéctense con su parte comprensiva. El perfil siempre lo pone uno, sea quien sea el que esté enfrente. Liberación de malos pensamientos.







Momento de color: rosa viejo.







PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Si estuvieran por decidir no deberían dejar pasar oportunidad financiera que les dará a largo plazo un respiro. Las chances en la vida siempre vuelven en el plano afectivo. No piensen que perder el pasado es malo, las leyes de la vida son exactas y necesarias. Espiritualidad.







Momento de color: lacre.







HOROSCOPO DEL SÁBADO 21 DE DICIEMBRE, 2019







ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Nuevo punto de partida en los afectos, noticia que llega a tiempo, duda solucionada. Se proyectan cambios interesantes que le darán muchas ganas de continuar con ciertas cosas. Tranquilidad arianos, todo es cuestión de paciencia y de esperanzarse.







Momento de color: cúrcuma.







TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



La cautela es una característica taurina buena para aplicar hoy justamente en la relación. Hay cansancio físico que se remedia con descanso psíquico. Aprender a distraerse y a disfrutar las cosas de la vida es la llave para no enfermarse o por lo menos tratar de no enfermarse.







Momento de color: azul mar.







GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Replanteos económicos, mente creativa perfilando soluciones. Reciben un pedido de ayuda de alguien que ustedes quieren mucho. El amor tiene sus tiempos, no desesperen. Calmar la ansiedad hace más llevaderas las cosas que nos pasan. Siempre que oscurece la luz llega inevitablemente.







Momento de color: coral.







CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Día contrariado que podrían soportar mejor si en lugar de callar pudieran hablar. A la vez llega ternura de donde menos esperan. No permitan que la melancolía se apodere de ustedes. La apertura que podamos hacer hacia el mundo es siempre positiva.







Momento de color: menta.







LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Lucidez. Buena sensación mental que genera soluciones para el futuro. Se concreta un proyecto que esperaban pero se desorganiza otro por interferencia de terceros. Calma. Aprovechar las posibilidades aunque no sean siempre las que queremos. Venzan el cansancio mental.







Momento de color: amarillo suave.







VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Agudeza a tiempo. Sensibilidad frente a situación que podría evitarse y olvidarse. Se postergan respuestas que esperaban. Día opaco y con pocas posibilidades de cambiar todavía las cosas que desean cambiar. Optimizar las energías para dar brillo a lo que no tienen.







Momento de color: luna.







LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Se distienden situaciones y se festeja con amigos, la sonrisa les perdurará en esta jornada buena. Día de recuperación. Alivio en los afectos. Bomba detonada. Darse cuenta de lo que significa sentirse feliz y no perder el entusiasmo tampoco frente a las adversidades.







Momento de color: rosa.







ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Gran despliegue energético que dispara buenas perspectivas en todos los planos. No olviden a quienes están esperando su ayuda. Se soluciona un conflicto de largo tiempo. No atropellarse en la toma de decisiones, tomarse el tiempo necesario para no cometer antiguos errores.







Momento de color: cian.







SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



La vida afectiva se perfila mejor. Día de reencuentro. Voluntad expresada por otros que los llena de tranquilidad. Subjetividad que les permite entender algo muy profundo. Visión. No perder la oportunidad de conectarse con el propio espíritu la mayor cantidad de veces.







Momento de color: té verde.







CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Día más que provechoso en el plano familiar. Circunstancias que aclaran cierto proceder. Noticia que llega y evita contratiempo en el plano económico. Alivio y claridad. Aprender que siempre hay que esperar, saber esperar, sentir que hay que esperar. Darle a la vida siempre la oportunidad.







Momento de color: lavanda.







ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Se recupera tranquilidad gracias a una conversación que satisface. No arriesguen su manejo económico con inversiones poco claras o de riesgo. Planifiquen esos gastos para futuro. Debemos aprender a disfrutar de lo ganado y a valorarlo. Nada es porque sí.







Momento de color: añil.







PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Reunión imprevista de trabajo por error ajeno. Solución rápida en cuestión laboral. Nervios en el plano afectivo que provoca contrariedades y molestias afectando la familia. Estar predispuestos a escuchar siempre las dos campanas. Evitar errores de interpretación y ampliar la mente.







Momento de color: cobrizo.







HORÓSCOPO DEL DOMINGO 22 DE DICIEMBRE, 2019







ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Día de festejo, alegrías que contemplan un cambio interno e inesperado. La plenitud y la algarabía reconfortan el corazón de los efusivos arianos. Llega alguien que hace mucho que no ven ni contactan abriéndose puerta para emprendimiento. No olviden hacer caminatas.







Momento de color: azul profundo.







TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Se vislumbra cierto alivio a pesar de un malestar emocional que padece la familia. Hay una nueva manera suya de encarar las cosas y eso los hará felices. Siempre tener presente que pase lo que pase debemos luchar y nunca darnos por vencidos. Meditación.







Momento de color: magenta.







GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Búsqueda con final feliz. Se recoge un dato preciso que daría en la clave de la cuestión. La salud geminiana en franca mejoría. Etapa de recuperación en las relaciones afectivas. Nunca habrá nada mejor que manejarse con la verdad, nada iguala a la tranquilidad interna.







Momento de color: lila.







CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Cese de alerta al recibir contemplación por parte de alguien difícil. Aire nuevo pero todavía fresco, no cálido. La intuición a flor de piel despierta la confianza de personas queridas generando unión. Cuídense de las comidas. Creer en el instinto propio, tenerse confianza, contar con uno mismo.







Momento de color: manteca.







LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



La búsqueda se concreta, tarde pero seguro encontrarán lo que buscan. Hay una sensación de angustia generada por la ansiedad, traten de controlarse. Saber que todo llega y que uno tiene que tratar de estar lo más preparado posible. Abundan oportunidades en la vida.







Momento de color: tierra.







VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Día de energía, una nueva posibilidad se proyectaría en el campo económico. La verdadera intención se descifra. Hoy los afectos mejorando, no entorpezcan la paz lograda. Traten en lo posible de descartar la posibilidad de discutir, de nada sirve pelear en la vida, sí buscar paz y armonía.







Momento de color: lima.







LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Las buenas nuevas darán que hablar a la familia donde haya un libriano. Se descubre una verdad, se recupera algo perdido, algo muy importante. No opaquen con remordimientos los vínculos. Dejar de lado, olvidar las cosas que nos han hecho mal y que nos perturben.







Momento de color: zafiro.







ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Sensibilidad tocada por hechos y dichos. No se atropellen y analicen agudizando los conceptos. Noticia de amigos de amigos que ayuda a mejorar. A veces es mejor no pensar tanto y decir más, es más saludable siempre y cuando se haga con respeto al otro.







Momento de color: celeste.







SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Real algarabía frente a sucesos armoniosos desatados en la familia. Proyección entusiasta que refleja un perfil acertado. Calcular bien el gasto, observar bien antes de dar un paso, no se arrebaten arqueritos. Tratar de equilibrarse y no actuar desde el primer impulso. Piensen.







Momento de color: verde palta.







CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Surge posibilidad de realizar un negocio con el que ayudarían a alguien del entorno que no tiene actividad. No frusten tentativa de acercamiento, hay una verdadera intención de reconciliación. Siempre permitir que las posibilidades vengan a nosotros. Siempre se abre el abanico de posibilidades.







Momento de color: naranja.







ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Variedad de sentimientos que contrarían intención. Nervios por trabajos proyectados en un tiempo que no se cumple. Actitud extravagante de un allegado. Clima que sorprende. Entender que el mañana también nos traerá buenas cosas, permitirle al tiempo que se tome su tiempo.







Momento de color: rojo.







PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Día distendido gracias a la familia. Novedad que llega a tiempo evitándoles un gasto que hubiera estado de más. Se estaría generando una buena relación con personas que conocen desde hace poco. Respetar los tiempos de cada uno, comprender cuando uno está listo para algo.







Momento de color: limón.