HORÓSCOPO DE LA SEMANA DEL 27/10/19 AL 3/11/!9

HORÓSCOPO DEL LUNES 28 DE OCTUBRE, 2019











ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Arianos con buenos ánimos para esta jornada en la que sentirán que tienen energía suficiente para poder hacer sus cosas. El amor dando pistas nuevas y algunos signos de aceptación y ganas de poner esperanza en las relaciones.







Momento: de color naranja.







TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Taurinos hoy estén muy atentos a las reuniones o firmas que deban realizar. El amor llegando para algunos, déjense llevar por la intuición que no es leve en ustedes.







Momento: de color uva.







GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Traten de no aislarse en su ámbito de trabajo. A veces pensamos que los demás nos rechazan, pero muchas otras son fantasías propias que se mezclan con miedos o inseguridades. Adelante, compartan sus vidas, no le teman a la autenticidad.







Momento: crema.







CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Cancerianos jornada algo complicada por papeles que no se resuelven, pongan empeño y tranquilidad en las gestiones que realicen. Algo de nostalgia en los corazones por cosas que no hicieron respecto a gestos o conversaciones postergadas.







Momento: blanco luna.







LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Leoninos demuestren su don de mando de la mejor forma. Hay veces que el tono subido puede malinterpretarse. Siempre es bueno aclarar



las circunstancias confusas. El amor con algún tinte de desilusión, procuren estar tranquilos.







Momento: de color plateado.







VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Alguna polémica podría aparecer en el ámbito laboral. Muestren lo mejor de ustedes. Tómense con calma las responsabilidades, no perturben sus nervios, el stress hace mal. El amor algo complicado, es que no siempre podemos coincidir en todo.







Momento: de color ocre.







LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



A la hora de mostrar la seguridad que tienen librianos frente a determinadas cosas, es elogiable. Si bien la sensibilidad de ustedes es clara, también lo son los principios. Desde la paz, todo se puede, reclamen que serán escuchados.







Momento: de color carmesí.







ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Si reciben una agresión procuren no engancharse ni tomarse a pecho lo que oigan. Nadie está exento de cometer errores, buscar en el otro la causa de los desarreglos emocionales, aliviana y genera más comprensión. Noticias buenas.







Momento: verde bosque.







SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Sagitarianos con mucha voluntad de trabajo, muestran esa capacidad tan positiva que les será reconocida y celebrada. Trabajos nuevos con visión a futuro. El amor en un día festivo, los arqueritos celebran uniones y noticias positivas.







Momento: de color rosa.







CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



No sientan que están atrapados en situaciones complejas. Es bueno dilucidar si los problemas son tan serios, y de serlos, proceder con la mayor tranquilidad posible, optimismo y simpleza. Parejas con diálogo y sintonía. Movimiento.







Momento: de color pino.







ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Acuarianos novedades en el área laboral, cierran un ciclo y comienzan otros con diferente energía y capacitación. Es clave lo que dialoguen con familiares, hacer comprender a los demás lo que nos pasa o destacar los errores, es parte del respeto.







Momento: de color magenta.







PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Piscianos no estén con tanta preocupación en el plano financiero. Todos tenemos que comprender que los nervios no alteran las circunstancias que ocurren, sino que las complican y no las solucionan. Lunes de conversaciones. Estén atentos.







Momento: de color lavanda.







HORÓSCOPO DEL MARTES 29 DE OCTUBRE, 2019







ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Observación y uso del intelecto ante situaciones que se disparan en el área de las actividades. Cuidarse de dichos ajenos y proteger sus afectos, es de importancia clave en este día con vaivenes. El Sol brilla, aún detrás de las nubes.







Momento: de color caoba.







TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Situaciones de roces que no suman ni restan en lo que concierne a las tareas que deben realizar. Respuestas que no estarían llegando hoy, sin significar que las gestiones que ustedes realizan estén sin moverse. Paciencia y esperanzas varias.







Momento: de color de color esmeralda.







GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Advertencia en cuanto a trámites de importancia, o reuniones de importancia. Busquen esquivar reacciones o malas interpretaciones. No todos pueden entendernos, simplemente busquen armonizarse sin chocar. Amor real.







Momento: de color amarillo.







CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



La cercanía resolverá problemas que tienen tiempo con personas de sus entornos. Es mejor siempre poder resolver a terminar vínculos amistosos. Atención. Las cuestiones financieras algo complicadas pero sin estar desamparados.











Momento: de color celeste.







LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Es importante ver cómo van a resolver problemas de cierto tiempo. Hay vetas nuevas que avivan la esperanza en el plano afectivo. Es gradual el crecimiento en el área de las actividades, las cosas les van a llegar como esperan leoninos.







Momento: de color marrón dorado.







VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



A veces las estructuras inamovibles de pensamiento, nos lleva a tener conflicto, incluso con nosotros mismos. La elasticidad, es necesaria, alivia, aliviana y protege de molestia. Aprender a resolver las cosas desde otro punto de vista.







Momento: de color lila.







LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



En el horizonte próximo para algunos librianos llegan buenas noticias en el plano de las actividades. Quienes estén trabajando verán asentadas sus posiciones. Sostener relaciones afectivas en las que es desigual el objetivo, habrá que revisar.







Momento: de color azul profundo.







ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



No anclen sus ambiciones, razonen que no todo es fácil en la vida y que los esfuerzos que se realicen en pos de nuestros sueños, es maravilloso. Surgen como el Ave Fénix escorpianos, es su característica. No pierdan la paz ni la esperanza, nunca.







Momento: de color de color violeta.







SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Estar de acuerdo no siempre es fácil. Día de mediaciones y de diálogos intensos en el plano laboral. Sepan aceptar las propuestas que vengan y busquen el mejor lado de las mismas. Amor compenetrado y con ansias constantes. Viento en popa.







Momento: de color oro.







CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Verán venir conversaciones esperadas con mucha posibilidad y propuestas de cambio. Recordar que las cosas llegan es alentador. Invitaciones sociales que les darían alegría. Procuren hacer entrenamiento físico.







Momento: de color zafiro.







ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)



Sonrisas múltiples en este día de mucha seducción y coqueteos nuevos que les darán una inyección de adrenalina. Nuevas personas podrían aparecer en la vida de aquellos que estén sin pareja. Planificaciones en el hogar, cambios.







Momento: de color vino.







PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Noticia esperada en el plano financiero que les dará un alivio importante. Piscianos siempre es bueno ir al médico, aquellos que hace tiempo que no van, háganlo.







Momento: de color rosa.







HORÓSCOPO DEL MIÉRCOLES 30 DE OCTUBRE, 2019







ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Traten hoy de olvidar un poco las angustias emocionales y hacer una revisión de lo que realmente esas cosas son. Focalicen arianos sus energías en el trabajo que hay bastante demanda del mismo. Las cosas toman su propio camino a veces.







Momento: de color lila.







TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Derivaciones esperadas en asuntos de papeles que tienen su peso importante en ustedes. Busquen respuestas y traten de lograr soluciones. El amor en un día de desencuentros o poco tiempo para poder conectarse.







Momento: de color berenjena.







GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Presten atención a las situaciones del trabajo, día algo áspero con inconvenientes o discrepancias. Economía ajustada pero con posibilidades de pagar deudas y estar al día. Amor compenetrado, linda noche a vivenciar.







Momento: de color rosado.







CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Cancerianos el entorno con salpicados varios, algo de nervios y discusiones. Colaboren con su cariño y porte de paz. Buen entendimiento en el amor, proximidad para aquellos que recién empiecen vínculos. Novedades.







Momento: de color coral.







LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Suponer que lo mejor está por llegar, es uno de los pensamientos más alentadores y calmos que podemos tener. La vida siempre da, aún cuando los sufrimientos son varios. Todo tiene su sentido. Miren para adelante leoninos, ustedes siempre pueden.







Momento: de color añil.







VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Mejores beneficios y perspectivas en el ámbito laboral. Se crean posibilidades nuevas para poder expandirse y proyectarse en el futuro. Busquen que encontrarán virginianos, no se limiten en la estructura típica que tienen. Liberación.







Momento: de color zanahoria.







LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Combatir nuestros propios miedos con firmeza y confianza. Creer en uno mismo es poder avanzar mejor en la vida. Roces familiares que los alejan un poco de quienes se suponía eran cercanos a ustedes. Desilusionarse es parte de la vida.







Momento: de color púrpura.







ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Enfrentamientos innecesarios en el ámbito laboral. Las malas intenciones siempre son caldo de cultivo para la discordia. No se atolondren y pongan distancia a lo que les hace mal. Caminen, respiren, observen a la Naturaleza.







Momento: de color celeste.











SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Sagitarianos atención y ocupación de asuntos referido a trámites importantes. Podrían esperar algunas cosas programadas para ocuparse de gestiones impostergables. Sensación de alivio y buena canalización de asuntos familiares.







Momento: de color mandarina.







CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Es muy valioso el día en temas laborales. Lucirán sus talentos en entrevistas o en formalizar acuerdos. Las cuestiones amorosas, tienen un nuevo tinte de intensidad, que les da la posibilidad de ir más allá de lo esperado. Ilusión.







Momento: de color cereza.







ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Día original para los típicos originales del Zodíaco, en el que concretarán proyectos y podrán verlos realizar. Cambios y mucho movimiento que les abre nuevas puertas. En el plano afectivo también sentirán un nuevo ímpetu. Sensación de apertura.







Momento: de color turquesa.







PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Podrían hoy concluir ciertos vínculos que resultaban pesados o negativos. Las circunstancias pueden traer nuevas soluciones como si fueran brazos que se van abriendo. Todo llega en la vida piscianos. Es edificante saber esto internamente.







Momento: de color blanco brillante.







HORÓSCOPO DEL JUEVES 31 DE OCTUBRE, 2019







ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Aprender que las relaciones humanas en el ámbito laboral a veces conlleva a discusiones o a enemistades. Conectarse con la mejor parte de cada uno es sanador. Ensayo afectivo y mucho pensamiento analizando la situación de las parejas.







Momento: de color verde bosque.







TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



No sientan que perdieron su armonía. Equilibrados y serenos los taurinos, pueden conectarse con la realidad profunda de cada problema y no desesperar. Noticias en el plano de las actividades, incentivo nuevo que llega dándoles alivio.







Momento: de color naranja.







GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Se sentirán apoyados y comprendidos por allegados que los quieren. Abrirse es permitir sentirse aliviados, no posterguen esa posibilidad. Geminianos posibilidad de conocer nuevas personas que podrían tocarles fuerte los corazones.







Momento: de color té verde.







CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Desconcierto posible por reacciones en el ámbito laboral. Aclaren las cosas y busquen concluir lo que les preocupa. No dejen de lado sus ideas o proyectos a futuro que tienen, vayan trabajando y creyendo más en ustedes. Amor puro.







Momento: de color café.







LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Hagan un análisis de sus vínculos afectivos procurando razonar que aquellos que no les dan lo que ustedes necesitan, es mejor poder soltar.



Las finanzas con cierta perspectiva positiva, dándoles posibilidades más amplias para poder crecer.







Momento: de color azabache.







VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Retractarse a tiempo y poder poner más claridad en las palabras que formulamos, siempre es beneficioso para todos. Día que podría acercarles nuevos anuncios o llamados importantes en el plano laboral. Movimiento en asuntos de papeles.







Momento: de color café.







LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Organícense para realizar cada cosa a la vez, no se atolondren librianos. Día intenso. Coloquen sus palabras en el momento justo y en el lugar justo, verán resultados que los sorprenderán. Alimenten sus cuerpos y almas sanamente.







Momento: de color cielo.







ESCORPIO (23 DE OCTUBRE 22 DE NOVIEMBRE)



Todo es cuestión de empezar. Animarse a realizar las cosas es probarse y crecer. En el plano afectivo, empecinarse es poco útil. Siempre el camino es racionalizar y ver un poco desde afuera el cómo funcionan esos vínculos. Buscar estar bien.







Momento: de color azabache.







SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Sagitarianos si sienten que están atrasados en trámites y papeleos que deban atender, traten hoy hacerse el rato. Las finanzas están con cierta mejoría, aprovechen para saldar, pagar, devolver. Siempre se sale a flote, no lo duden.







Momento: de color cian.







CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Cabritas analizan hoy distintas posibilidades y se plantean buscar nuevos rumbos en el plano de las actividades. Hay calor y mucha atracción con personas nuevas o relaciones de poca data. Ambición y planificación justas.







Momento: de color arándano.











ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)



Ver la propia evolución es altamente positivo. En momentos de debilidad, mirar los logros es una inyección de optimismo y esperanza. No relativicen los diálogos que les piden sus parejas, a veces uno olvida escuchar al otro. No hacerlo es bueno.







Momento: de color grisáceo brillante.







PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Sensación de renovación que viene desde dentro, aquellos que lograron terminar vínculos tóxicos. Darse cuenta a tiempo de lo perjudicial que algunas cosas o personas son, es sanar. Las finanzas de los espirituales piscianos, en ascenso.







Momento: de color zanahoria.











HORÓSCOPO DEL VIERNES 1 DE NOVIEMBRE, 2019







ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Momentos en silencio que le aportarán mayor tranquilidad en esta jornada algo alterada por trámites o gestiones que pueden tener complicaciones. La posibilidad es infinita para lograr salir de los problemas. Proposición.







Momento: de color verde.







TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Sólidos los pensamientos en cuanto a problemas que tienen que ver con lo judicial o firmas importantes. Las casualidades difícilmente sean sin tener una razón detrás. Estén atentos a lo que puedan leer en los encuentros inesperados.







Momento: de color café.







GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Geminianos presten atención hoy a las posibilidades que puedan surgir en el trabajo. Nuevos desafíos que pueden darles sorpresivas posibilidades. Consideren empezar a realizar alguna tarea física, es necesaria y otorga beneficios.







Momento: de color manteca.







CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Regidos por la sublime Luna, hoy tendrán una jornada con creatividad y progreso en el área de las actividades. la comunicación es muy importante siempre y hoy justamente aplicada en el ámbito personal. Digan, comenten. Transparencia.







Momento: de color rosa.







LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Leoninos denle posibilidad a la vida para ofrecerle los matices bellos que la alegría puede darles. No todo es trabajo, no todo debe ser la preocupación por el dinero. Se abren caminos más amplios en el plano social. Sensación nueva.







Momento: de color canela.







VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Dar señales a sus parejas de una mayor seguridad o coincidencia entre lo que se dice y lo que se hace. Día para elecciones en el área laboral, hay entrevistas provechosas que podrían aportarle nueva posibilidad de cambio laboral. Presten atención.







Momento: de color lavanda.







LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Habría posibilidad en el plano financiero para poder concretar esa compra que está necesitando hacer. En el área afectiva, no se detengan a revisar las cicatrices que le dejaron algunos dolores que padecieron. Mirar hacia adelante. Belleza.







Momento: de color malva.







ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



A prestar atención escorpianos con propuestas que podrían llegarles para realizar sociedades en el área de las actividades. No todo lo que se escucha tiene un contexto real. Analicen.







Momento: de color verde musgo.







SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Intermitencia que los alteraría en el plano financiero. Sepan esperar y busquen profundizar el don de la paciencia. Conéctense con los afectos para sentir mejores cosas y poder valorarlas en su peso y efecto en nuestras vidas. Todo pasa.







Momento: de color púrpura.







CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Siéntanse seguros, es un día interesante y que daría frutos en entrevistas o reuniones importantes. Las relaciones afectivas, no deberían empañarse. Los celos y la desconfianza, son actitudes siempre negativas. Evolución.







Momento: de color ocre.







ACUARIO (21DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Acuarianos no lleven sus problemas laborales con carga negativa al hogar. Poder separar las aguas es beneficioso para todos. Lograr estar de buen humor, es parte del compromiso para poder vivir más sanamente. Colores y aromas.







Momento: de color plata.







PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Piscianos el saber es siempre importante. No sufran si no pueden trabajar de lo que más les gusta, hagan lo que les toque hacer, todo sirve, todo ayuda a crecer. Amor en consonancia y concordancia, reciprocidad que enorgullece.







Momento: de color manteca.







HORÓSCOPO DEL SÁBADO 2 DE NOVIEMBRE, 2019







ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Protección que se sentirá desde los afectos, podrán apreciar arianos que las cosas en la familia toman un cauce más unido. Día de uniones nuevas en las parejas, se consolidan y se lanzan a futuro. Salud en muy bien estado. Satisfacción.







Momento: de color azul.







TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Traten de esquivar tener sentimientos derrotistas. Valoren lo que ustedes son y lo que sueñan lograr y apunten hacia eso. No es imposible poder acercarse a lo que queremos lograr. El amor taurinos, con algunos roces y quizás finales de relación.







Momento: de color gris plomo.







GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Siéntense a pensar aquellos que tengan sociedades en la relación laboral que tengan con sus socios. Hay puntos para aclarar. Los intentos en el amor no son en vano, comprendiendo lo que le pasa al otro es empezar a solucionar las cosas.







Momento: de color amarillo.







CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Sensaciones del pasado se acercan desde la sombra del olvido, traten de no caer en los mismos errores. El amor es o no es, las medias tintas no son válidas si el objetivo es lograr ir más allá. Día intenso en el que sentirán que es hora de hacer cambios.







Momento: de color canela.







LEO (23 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO)



Es momento de plantear lo que planean en el amor. Una cosa es amar y otra ver si se siente. Digan sus verdades, leoninos. Se pueden generar hoy nuevos proyectos y asentar objetivos. Las cosas están en marcha si quieren mudarse o conseguir algo mejor.







Momento: de color anaranjado.







VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Jornada interesante con movilización interna, cuestionamientos propios y ansias con varios matices. Encuentren su lugar y no culpen a los demás por las frustraciones que hayan vivido. Cada uno se ocupa de su propia vida, aún con errores.







Momento: de color lacre.







LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Satisfacción que viene del lado financiero, podrán recibir un dinero extra que ayudará. Hoy sería un día calmo con esperanzas renovadas que es deber lograr tenerlas siempre. Saber que siempre en la vida hay altibajos, el completo equilibrio.







Momento: de color magenta.







ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Procuren realizar movimiento de muebles en sus casas. Ventilen bien, cambios de lugar y limpieza. Estos tips ayudan a las energías internas. Día para ocuparse de ustedes mismos, revisarse internamente, recargarse de luz.







Momento: de color blanco.







SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Eviten discusiones banales en el ámbito familiar. Aprender a dejar de lado la tentación de replicar o retrucar ante los malos gestos de los demás, es alterar el equilibrio. No siempre hace falta decir. Momento importante en las parejas.











Momento: de color berenjena.







CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Los errores de los demás no deberían ser una sumatoria de nervios. Busquen poder resolver los suyos propios dejando al otro que haga sobre lo suyo. Meditaciones sobre el modo de encarar la vida, día ideal para apuntar a lo mejor.







Momento: de color violeta.







ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Procurar no echar culpas a los demás. Asumir las responsabilidades de lo que hacemos o decimos y también de lo que no decimos, es crecer. Jornada de revisión. Para aquellos que trabajen día bastante intenso, tómenlo con calma.







Momento: de color menta.







PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Día bastante alegre, con invitaciones e ilusiones fuertes para aquellos que tengan citas. Se pueden abrir oportunidades que traigan posibilidad de compromisos y parejas.







Momento: de color crema.











HORÓSCOPO DEL DOMINGO 3 DE NOVIEMBRE, 2019







ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Arianos día con salidas, caminatas que podrían tentarse en realizar. Pónganse en forma tratando de comer lo que les hace bien, llega el punto en que el cuerpo mismos nos indica que precisa otras cosas para seguir funcionando sano.







Momento: de color verde bosque.







TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Busquen nuevas estrategias mentales para que el trabajo no les produzca tanto stress. Hay muchas maneras de poder producirse una mejor manera de vivir. El amor puede traer nuevas oportunidades, estén abiertos y resignen el pasado.











Momento: de color ámbar.







GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



La importancia del autocontrol y la libertad de las propias decisiones. Pongan en marcha sus anhelos en el plano afectivo y apunten hacia ello. Los pensadores desafiantes nativos de este signo también podrían proponerse nuevos proyectos.







Momento: de color cereza.







CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Sentirán que transitan por nuevo ciclo emocional. Buenas nuevas en las familias con noticias esperadas y acontecimientos positivos. Planean emprendimientos dándoles incentivo y buen ánimo. La salud con necesidad de hacer gimnasia.







Momento: de color manteca.







LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Día ideal para salidas, relajación, encuentros con amigos o familiares. Posibilidad de conocer personas nuevas aquellos que no tengan pareja. Planifiquen cosas para realizar y realizarse apuntando a lograr consolidarse en las actividades.







Momento: de color zanahoria.







VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Poder saber cómo resultará una relación afectiva no es muy probable. El ejercicio de los vínculos es el día a día y de acuerdo lo que se va sintiendo. Gracias a Dios la libertad de elección y de decisión es nuestro primer don. Anímense.







Momento: de color rosa.







LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Buena jornada para ponerse al día con el orden en la casa y realizar las cosas pendientes como pequeños arreglos o limpieza. Hacer cosas por el hogar hace bien, renueva sensaciones y nos hace sentir ocupados. Bellos encuentros aquellos que tengan citas.







Momento: de color jazmín.











ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Es bueno mirarse al espejo y ponerse objetivos sanos. Traten de descartar la comida que no hace bien. Conectarse desde los afectos nos hace bien, nos ayuda a lograr incluso que nuestro organismo funcione mejor. Novedades intensas en el amor.







Momento: de color verde manzana.







SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Día para poder realizar tareas atrasadas tanto en el hogar o cosas pendientes del trabajo. Procuren hacerse el rato para salir a caminar o para planificar reuniones con amigos o familiares. Decisiones interesantes que les dan paz.







Momento: de color turquesa.







CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Nunca duden de sus capacidades energéticas, no sientan que hay tantas trabas para progresar. Saber de uno y saber lo que se pretende es empezar a lograr el éxito. Conexiones nuevas que podrían darle un tinte distinto en el ámbito laboral.







Momento: de color esmeralda.







ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Análisis positivo en cuanto a sus logros. Hoy los aguateros tienen a flor de piel la creatividad y apuntan a nuevos proyectos que los entusiasma mucho poder llegar a realizarlos. Amor con una plena sensación de estar compenetrados y en sintonía.







Momento: de color añil.







PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Vivencias intensas en el plano afectivo. Arriban a decisiones y a conclusiones que les sirven. Día ideal para conversaciones íntimas en las que la verdad sin tapujos deberá tomar las riendas. Conexión con lo cierto y necesario.







Momento: de color púrpura.