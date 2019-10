HORÓSCOPO DE LA SEMANA DESDE EL 21/1019 AL 27/10/19

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

HORÓSCOPO DEL LUNES 21 DE OCTUBRE, 2019











ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Suponer que no se puede recuperar de un amor es negativo. Siempre se puede salir de los dolores, el Universo acompaña. Jornada tranquila laboralmente, aprovechen los buenos momentos que ofrecen sus compañeros o amigos.







Momento: de color celeste.







TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Comienzo de semana con bastante actividad y posibles novedades en el área de las actividades. Día para firmas y buenos acuerdos. No dejen de concurrir a reuniones o entrevistas. Soltarse y poder ser uno mismo es una de las mejores cosas para hacer.







Momento: de color plateado.







GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Atención en las tareas, pueden venir imprevistos que desarmen un poco el orden logrado. Control y claridad para resolver problemas en la familia. Se destaca su capacidad de ser un buen líder y con condiciones difíciles de reemplazar.







Momento: de color rosa.







CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Decidir no debiera ser una tarea difícil, sino algo que aliviana la carga emocional. La sensación profunda de miedo paraliza, hora de vencerla cancerianos. El amor en compañía y con buena predisposición para lograr mejores objetivos.







Momento: de color anaranjado.







LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Leoninos la gran capacidad de liderazgo los hace conducir situaciones algo álgidas que surgen en el trabajo. Con tranquilidad hagan lo que saben hacer. El amor con algo de distancia, pero con sentarse a escuchar al otro, se mejora.







Momento: de color oro.







VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Traten de estar un poco más atentos a las demandas de sus parejas. Es sano poder repartir y compartir los tiempos de cada día, dándole el lugar importante que tienen los afectos. Los tiempos del corazón importan más que las demás cosas.







Momento: de color gris.







LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Librianos con ánimos nuevos que apuntan a tener un día en el que llegarían las soluciones esperadas en el área de las actividades. Mostrar nuestras buenas actitudes es lograr en el otro que se sienta bien. Generar bien, es contagioso.







Momento: de color coral.







ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Día con los tiempos algo apurados, sepan relajar y tomar aire. A veces, un minuto en silencio o mirando algún paisaje, es suficiente y revitalizador. Es un momento justo para pensar en hacer alguna actividad física. Alegría.







Momento: de color amarillo.







SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Sentirán empuje especial en entrevistas, exposiciones donde deban mostrar sus talentos. No pierdan de vista acompañar a sus parejas, escuchen sus reclamos o necesidades. Día con mucho movimiento y cambios positivos.







Momento: marrón dorado.







CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Encerrase en sí mismos no sería la solución. Cuando sufrimos por asuntos del corazón, no está mal comentarte a alguien de confianza lo que se siente. Poner en palabras es sanar. De central importancia ocuparse del stress que tienen.







Momento: de color arándano.







ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Einstein dijo “Si lo puedes imaginar, lo puedes crear”, hoy acuarianos podrán demostrar su creatividad y aporte brillantes en sus actividades. No es casualidad nada cuando la conexión es más fuerte de lo que se razona. Amor en puerta.







Momento: de color mandarina.







PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Piscianos día máximo del don de la intuición que tienen. Sentirán hasta en la piel la verdad de lo que les preocupa. Poder sentirse bien con uno mismo es un compromiso sano que no sólo sirve para nosotros mismos, sino para todos.







Momento: de color verde puro.







HORÓSCOPO DEL MARTES 22 DE OCTUBRE, 2019







ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Mucha agilidad en este día marciano, se mueven papeles importantes y noticias esperadas. Cuídense de alterar sus ánimos, no olviden que los martes son regidos por Marte, su regente, y potencia la energía. Úsenla a favor, aprovéchenla.







Momento: de color blanco.







TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Taurinos preguntarse mucho cómo hacer, quizás debilite nuestras capacidades. Procuren no dudar, usen su seguridad terrena y vayan para adelante. Hay llamados que pueden llegar y augurar cambios positivos en el área de las actividades.







Momento: de color manzana roja.







GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Geminianos traten de pensar algunas veces más antes de dar respuestas o tomar decisiones que puedan sentirse apresuradas. La ansiedad debe ser controlada. El amor con preguntas y a la espera de respuestas que sueñan tener.







Momento: de color de color cobre.







CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Cancerianos conéctense con sus habilidades sin permitir que la duda invada tanto y tantas veces su desempeño. Es quizás una jornada con desaciertos, pero no significa que quite posibilidades en los aspectos que están esperando noticias.















Momento: de color té verde.







LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Verán aparecer sucesos inesperados en este día algo inarmónico. No vacilen en hacer lo pensado en el plano afectivo. Hora de hablar y de pedir sin temor o vergüenza lo que desean para poder ser felices y completos. Autoestima.







Momento: de color zanahoria.







VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Pensamientos vagos sobre problemas del pasado que pueden insumirle tiempo y humor. No den sus cosas valiosas a situaciones que ya no pueden modificarse. Interesante jornada para entrevistas, reuniones laborales o acuerdos.







Momento: de color cromo.







LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Librianos hay pruebas que uno rinde, muchas veces sin saber que lo estamos haciendo. Es importante el don de la espontaneidad y el uso del intelecto en pos del objetivo. Seguridad. Amor con más calma y con sensación renovada.







Momento: de color zafiro.







ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Aprovechar las oportunidades que pueden venir en el plano laboral. Muchas veces es difícil dejar un ambiente cómodo y cordial por otro nuevo, es cuestión de pesar lo que más importa. En el amor, día con mucha comprensión.







Momento: de color cian.







SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Sagitarianos aquellos que estén pasando un mal momento, es ahora en este día la posibilidad de lograr una mayor comprensión interna. Signo de Fuego con intensidad espiritual inigualable. Sensaciones intensas y ganas de ver de nuevo a esa persona.











Momento: de color magenta.







CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Las cabritas con un día tranquilo en el que la intensidad la verán en sus corazones. La profundidad deseada puede ocurrir, el punto es no temer o tener fantasías negativas. Pensar mucho afecta, sientan la posibilidad también de equivocarse.







Momento: de color fucsia.







ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)



Paciencia para los trámites que deban hacer. Acuarianos la ansiedad típica del signo, hay que poder dominarla y trabajarla para poder estar más tranquilos. Acompañar a quienes ustedes aman, no es sólo una frase, es un cúmulo de actitudes.







Momento: de color amatista.







PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Los diferentes puntos de vista en el área de las actividades, podrían generar hoy ciertos roces o reacciones algo molestas. Busquen equilibrar las vivencias.







Momento: de color maíz.







HORÓSCOPO DEL MIÉRCOLES 23 DE OCTUBRE, 2019







ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Arianos no pierdan el tiempo hoy. Es éste un día de posibilidades múltiples que les acerca concreciones esperadas. No insistan en el plano afectivo con cosas que no serán correspondidas o aceptadas. Es bueno poder compartir decisiones.







Momento: de color azul.







TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Un día con cierta impresión de cansancio físico y mental. Sensaciones que son normales sentir y que algunas veces debemos dejar que sean. Todo es aprovechable para la interioridad, todo aporta a nuestro crecimiento. Introspección.







Momento: de color violeta.











GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Inquietud y algo de preocupación por falta de noticias en el plano laboral. Tienden a suponer que las cosas no andan bien, pero es importante estar más tranquilos y con expectativas desde lo positivo. Vacación mental, todo llega.







Momento: de color menta.







CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Cancerianos la jornada con respuestas esperadas en el ámbito de las actividades. Una senda nueva en el plano afectivo, encuentros positivos y que despiertan sentimientos. Aquellos que tengan parejas formales, sentirán renovación.







Momento: de color crema.







LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Mucha compenetración con asuntos familiares. Quizás cierta sensación de discordia que se puede superar simplemente, con diálogo. Las tareas en un día bastante tranquilo aunque con mucha responsabilidad al asomo de cambios.







Momento: de color palta.







VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Crean en su astucia y poder de convicción. Desde la mejor intención lograrán que los demás accedan a sus razonamientos y quieran modificar cuestiones en el trabajo. El pensamiento positivo y bueno, trae beneficios para todos.







Momento: de color cian.







LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Día interesante para firmas, acuerdos o noticias legales. Las cosas se van emparejando y armonizando en el plano afectivo, lo cual es una necesidad para los librianos todos. Se filtran datos laborales que parecieran certeros, cerciórense.







Momento: de color rosa viejo.







ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



No es momento para decaer o caer en la misma situación afectiva que ya conocen como negativa. Ampliar las expectativas, recordar que el mundo está lleno de personas, debería activar la ilusión y la esperanza. Quiéranse, como muchas veces saben hacerlo.







Momento: de color púrpura.







SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Habría posibilidades de cambios o noticias favorables en el plano laboral. Tengamos siempre presente que las cosas que no nos gustan, muchas veces son las indicadas para nuestras vidas. Todo está contemplado, todo tiene su propio orden.







Momento: de color rosa fuerte.







CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Cabritas con algo de mal humos, corrijan esa sensación que además se expande hacia los costados. Emitir buena onda, es maravilloso para todos. Podrían llegan a sus vidas, personas nuevas que les den amistades duraderas o incluso, parejas.







Momento: de color uva.







ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Acuarianos, deberían tomar cartas en el asunto sobre algunos conflictos familiares de los cuales, no están exentos. Desembarazarse de las responsabilidades o dejar que los demás resuelvan, es quizás un rasgo de ustedes. Renovación.







Momento: de color amatista.







PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Impactante porte para esta jornada en cuanto a entrevistas, reuniones, contratos, sociedades y todo lo importante en el área de las actividades. Disfruten de sus dones y ofrezcan lo mejor de ustedes. Conectarse con el altruismo, es vital.







Momento: de color anaranjado.







HORÓSCOPO DEL JUEVES 24 DE OCTUBRE, 2019







ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



El pasado es una parte importante de nuestra vida, es lo que va construyendo nuestra historia, pero tratar de dejarlo atrás y disfrutar del presente, aún teniendo que luchar, se debe aprovechar. Siempre hay cosas buenas para vivir.















Momento: de color zafiro.







TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Problemas con el entorno laboral, que competen en lo personal. Es vital encarar diálogos o gestos de acercamiento. Nunca es bueno el silencio teniendo que decir cosas. No guardar y expresar desde el corazón, ayuda a sanar y lograr paz.







Momento: de color lila.







GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Geminianos, las buenas nuevas de la mano de la familia. Situaciones que reciben la luz necesaria cuando se creía que eran un cuarto sombrío. Es buena jornada para poder encarar nuevos proyectos y aplicar la virtud del intelecto.







Momento: de color amarillo.







CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Cambiar algunos pensamientos que tenemos como muletilla para nuestro funcionamiento en la vida, es menester. Poder ampliarse y considerar otros puntos de vista, da evolución. Invitaciones que podrían darles mucha alegría.







Momento: de color lunar.







LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Trama secreta entre allegados que deja de serlo. A veces las suposiciones nos sumergen en angustias o preocupaciones innecesarias. Todo apunta hacia el final de ciertas situaciones de conflicto. Laboralmente, repunte.







Momento: de color plata.











VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Homenaje cumplido, respeto y reconocimiento en el área de las actividades. No posterguen las posibilidades que se presenten en entrevistas o conversaciones importantes. El amor con nuevas búsquedas y apreciaciones.











Momento: de color dorado.







LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Prueben con no tomar todo tan a pecho. La sensibilidad es sublime, pero apliquen o canalicen desde la inteligencia. Sientan que pueden no sufrir tanto. Las cosas no tienen el mismo peso emocional. Amor con empatía y mayor compromiso.







Momento: de color crema.







ESCORPIO (23 DE OCTUBRE 22 DE NOVIEMBRE)



Sin necesidad de ponerse nerviosos, llega la posibilidad de pedir lo que están necesitando en el plano laboral. Podría llegar una mejora en las finanzas. Aliento. El amor con cierto ritmo de mejoría. Visiones y consideraciones importantes.







Momento: de color melón.







SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



A no precipitarse en las decisiones. Evalúen seriamente en qué punto están laboralmente, y piensen un poco más si es momento de cambio de trabajo. Siempre las posibilidades aparecen pero hay que interpretarlas con lucidez.







Momento: de color blanco.







CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Mucho color en este día festivo, con inauguraciones exitosas en el plano de las actividades. Quienes tienen su rutina, pongan ingredientes creativos y busquen eliminar el stress. Caminatas, encuentro con amigos, distraerse.







Momento: de color café.







ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)



Volátil sensación que se mezcla con cansancio interno. Hay angustias escondidas que a veces nos cuesta enfrentar. Revisar internamente lo que nos pasa o pasó, es necesario. Las actividades del día con algo de distracción. Relajen.







Momento: de color azul profundo.











PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



No es malo pedir favores. La autosuficiencia es importante, pero también considerar pedir ayuda cuando no podemos con algo. El corazón pisciano debiera poder revisar la profundidad de las cosas, sin temor. La verdad ante todo.







Momento: de color berenjena.











HORÓSCOPO DEL VIERNES 25 DE OCTUBRE, 2019







ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Las cosas se van encajando en este día con algunos temas por resolver. Los beneficios que espera en el plano financiero podrán llegar. Hay aliento necesario como para poder aspirar a más y lograr consolidad un proyecto. Alivio.







Momento: de color cobre.







TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



A veces las noticias positivas llegan sin buscarlas. Hoy sería un día muy bueno para ustedes cabritas. Concuerden un poco más con su entorno laboral para tener mayor armonía y tranquilidad. Viernes de invitaciones posibles, acepten.







Momento: de color verde manzana.







GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Se siente mejoría interna. Las cosas se van acomodando dentro de ustedes, la mente y el espíritu buscan siempre estar mejor. Interesante postura frente a ciertos aires desfavorables que vienen de personas algo complicadas. Liberación.







Momento: de color maíz.







CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



A veces pensamos que hay situaciones que no queremos vivir más, pero en la práctica, hacemos lo contrario. Evaluar desde afuera y a la vez conectarse con lo que se siente frente a eso, es un modo de empezar a resolver y tomar fuerza.







Momento: de color púrpura.







LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Las cosas toman una velocidad inesperada. Problemas que se resuelven y asuntos que terminan. Borrón y cuenta nueva leoninos, hoy sienten liberación y entusiasmo frente a las cosas que quieren lograr en la vida. Prosperidad y bienestar.







Momento: de color azul Francia.







VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Se disparan situaciones y se disipan otras. Una de cal y otra de arena. La vida es continua, se mueve, modifica, ocurre, cumple. Virginianos jornada intensa la cual podrían pensar en culminarla con algún paseo, alguna salida que los ponga alegres.







Momento: de color Nilo.







LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Librianos ver desde afuera las reacciones emocionales, los ayudaría a calmar la potencia emocional. Jornada con noticias buenas, no tengan una constante desilusión de la vida, el optimismo es la opción, la comprensión del destino, también.







Momento: de color celeste.







ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



No hace falta permitir ser herido, simplemente dialogar y que la otra persona se dé cuenta de su acción poco feliz. Las manifestaciones emocionales en el cuerpo, son una realidad, procuren cuidarse, quererse y tampoco herir al otro.







Momento: de color malva.







SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Traten de controlar los gastos y abastecerse de las cosas que realmente necesitan. Focalícense en lo que quieren lograr. Proyectos inteligentes y con posibilidades. Día de inspiración y sensación de poder lograr lo sueños. Nada es imposible.







Momento: de color turquesa.







CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Evadir no es la opción, poder afrontar vivencias, es sano. Las situaciones que vivimos tienen validez interna. Nos dan, nos ayudan a comprender y crecer. Hoy es un día con sensación melancólica, aprovechen la mejor parte de eso.







Momento: de color coral.







ACUARIO (21DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Acuarianos la libertad es para ustedes el don máximo, lo que hay que recordar es que ese don es de todos. Los celos, juegan siempre malas jugadas. Saber que cada uno es responsable de sus decisiones, es un modo de poder soltar angustia.







Momento: de color magenta.







PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Sensación saludable y ánimos de querer estar mejor. Tomen la decisión de hacer algo que les guste, alguna actividad que los favorezca en todo sentido. Hoy un viernes muy apto para entrevistas, reuniones importantes o arreglos.







Momento: de color turquesa.







HORÓSCOPO DEL SÁBADO 26 DE OCTUBRE, 2019







ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Importante tomarse su tiempo para pensar hacia dónde quieren ir respecto a las relaciones de pareja. Hay cosas que no pueden pasar, hay cosas que no pueden aceptarse. Arianos día reflexivo y para darse los propios gustos. Decisión.







Momento: de jazmín.







TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Los problemas son parte de la vida. Procuren no caer en pesimismo o en fundar ideas que no les aportarían nada bueno. La vida siempre sonríe, abran los ojos y tomen fuerza para dejar atrás lo negativo. Amplio espectro tenga ese sentido.







Momento: de color azul acero.







GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Busquen organizar sus casas. Descarten lo que no usan, muevan de lugar los muebles, aireen, renueven. Día de cambios incluso emocionalmente. Sábado alegre, traten de reunirse con personas que quieren y celebren.







Momento: de color verde mar.















CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Apunten a revisar sus cuentas, a poner en orden sus papeles. Aprovechen la jornada de descanso, aquellos que no trabajen, para conectarse con cosas bellas y esquivar el stress. Movimiento interno, reacciones nuevas.







Momento: de color canela.







LEO (23 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO)



Sentir como si fuera la vida muy rutinaria, es algo agotador. Es casi profundizar esa sensación. Permítanse leoninos poder contar sus debilidades o disgustos, sus frustraciones o cosas que quisieron vivir y no pudieron. Decir, sana.







Momento: de color rosa.







VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



La terquedad es una actitud humana que sólo genera involución y problemas con el otro. Cuando pensamos que siempre tenemos razón, es un problema porque lo más probable, es que no sea así. Sumando que es un gran peso para uno mismo.







Momento: de color marrón oscuro.







LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Librianos si tienen un día complicado o con algo de broncas, traten de usar esa energía en cosas positivas, como la creatividad o la descarga de tensiones. Procuren salir, divertirse, apunten a respirar aire fresco que es recuerde que están vivos.







Momento: de color melón.







ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Escorpianos, busquen tomarse las cosas con mayor tranquilidad y no de manera exagerada. Las responsabilidades existen y son necesarias, sólo ponerle menos presión interna les dará mayor bienestar. Hagan lo que puedan, relajen.







Momento: de color canela.







SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Ser buen amigo es vital en la vida. Hoy demuestran esa condición bella sagitarianos. Es un día novedoso con posibles invitaciones que les harán pasar buenos momentos. Eviten hacer gastos extremos, evalúen antes y decidan lo que más necesitan.







Momento: de color aguamarina.







CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Procuren no descuidar las relaciones afectivas. A veces damos por sentado que el otro sabe que lo queremos, pero la demostración o los gestos o las palabras, son necesarios. Las actividades tienen su lugar, el amor, primero.







Momento: de color vino.







ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Argumentos válidos y razonables son la llave para arribar a buenas cosas. Virtudes y gestos constructivos son el mejor camino para resolver cuestiones o vínculos. Amor con entusiasmo y redescubrimiento. Salidas interesantes, domingo lindo.







Momento: de color lavanda.







PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Piscianos a veces no nos damos cuenta que el cansancio se va acumulando. Busquen hoy aquellos que no trabajen, descansar, relajar, hacer lo que puedan y darse algún gusto. Los tiempos deben pertenecernos también.







Momento: de color oliva.







HORÓSCOPO DEL DOMINGO 27 DE OCTUBRE, 2019







ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Sentir el día del modo que gusten aún teniendo q imaginarlo. Las sorpresas internas les dan posibilidades de ampliar el espectro creativo y usar favorablemente los impulsos puros y naturales de los arianos. Simpleza y relajación.







Momento: de color cereza.







TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Encontrar soluciones en este día con muchas posibilidades de sentir que hay cosas que realmente han terminado dentro de ustedes. La fortaleza taurina, dándoles la idiosincrasia pura que les demuestra el poder de resolución que son ustedes capaces de lograr.







Momento: de color blanco.







GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Casi inútil volver atrás con esos pensamientos que por momentos se tornan tortuosos. Crudas palabras pero la posible luz pequeña que se asoma para poder salir de los motivos que los hacen sentirse mal. Geminianos, a crecer y quererse.







Momento: de color púrpura.







CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Es una búsqueda constante de los corazones cancerianos lograr asentarse el plano afectivo. Hoy van a sentir aquellos que no tienen pareja, que en algún momento llega y que eso, va a ser así. Pongan sus pensamientos en todo lo que aspiran tener.







Momento: de color verde bosque.







LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Leoninos no se engañen a ustedes mismos fabricando cosas que no son tal quieren mostrar ante ustedes mismos. A veces, la falta de compañía nos hace fantasear y negar cosas. Nada que sea reprochable, lo que importa es no dejar de sentir.







Momento: de color lima.







VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Reemplazar la verdad, con cosas que creemos que son, no es válido. Dejar de lado tanta exigencia por parte de los demás, lleva a una calle casi sin salida. Buscar lo mejor de nosotros y exponerlo, alivia, propone y sobre todo, sana.







Momento: de color verde mar.







LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Librianos domingo llano, tranquilo, sin sobresaltos y sobre todo, con mucho lugar en sus mentes para pensar y poder soltar sensaciones negativas. No mezclen lo que viven con sus parejas con lo que pasa con los demás. Liberación.







Momento: de color cereza.







ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Las cosas que pensamos o fantaseamos. No siempre se conectan con la realidad pura, traten de pensar en lo que ven y en lo que sienten ante ello, sin exagerar las emociones. Llegan a cubrir las necesidades que les demandan sus parejas.







Momento: de color canela.







SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



La susceptibilidad no es recomendable a la hora de tener que emitir juicios u opiniones en el plano familiar. Hoy un día algo tenso que en realidad debiera revertirse. Conectarse con la mejor parte de los demás, es una acción necesaria.







Momento: de color agua Nilo.







CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Traten de no quitar el peso que tienen las pequeñas cosas que nuestros allegados valoran más que nosotros. Escuchar y poder comprender es un ítem más que necesario en la vida. Simples pensamientos les vienen a los que no deben temerles.







Momento: de color esmeralda.







ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Es derecho ser escuchado, acuarianos no sientan que no se los respeta, pronúnciense sin temor ni con la estima baja. Quizás un día algo triste, de todos modos, siempre hay que buscarle el sentido a cada vivencia y a cada estado anímico. Libertad.







Momento: de color blanco.







PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Piscianos las precisiones llegan en el plano afectivo. Verán develados ciertos misterios que los tenían tensos. Revisen las cosas que sienten, vean la medida de la que reciben beneficios internos, sean exigentes sin temor en el amor.







Momento: de color rojo.