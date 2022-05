Horóscopo del jueves 26 de mayo: predicciones del amor, trabajo y salud

Aquí las predicciones de este jueves 26 de mayo, según tu signo del zodiaco. Toda la información sobre el amor, trabajo y dinero.

Aries (del 21 de marzo al 20 de abril)

Es momento de dejar ir el miedo y la tristeza, Aries. Estas cosas te ayudan de alguna manera, pero también pueden frenarte. La Luna en Aries se une a Venus hoy, llamando la atención sobre cómo estás desarrollando tu vida. Es hora de que superes estas emociones que te dan motivos para no brillar. Estás aprendiendo y creciendo mucho ahora, y se nota.

Tauro (del 21 de abril al 20 de mayo)

Cuando se trata de dejar ir lo negativo en tu vida, es un paso a la vez. La Luna en Aries se une a Venus hoy, llamando la atención sobre cómo manejas a tus enemigos, las cosas que percibes como una amenaza. Estas cosas pueden ser difíciles de detectar, pero tus sentidos lo saben y lo sienten. Presta atención a tu voz interior que te ayuda a comprender lo que estás experimentando y te guía hacia el cambio.

Géminis (del 22 de mayo al 21 de junio)

No solo por qué estás agradecido, sino ¿a quién? La Luna en Aries se une a Venus hoy, llamando la atención sobre tus amistades y tu red social. Este es un momento maravilloso en su vida donde puede mostrar su aprecio por sus relaciones. Tienes amigos que te aman y es agradable para ellos saber que tú también sientes lo mismo.

Cáncer (del 22 de junio al 23 de julio)

Conoce lo que es real para ti, Cáncer. La Luna en Aries se une a Venus hoy, llamando la atención sobre tu carrera y tu estatus social. Y hay espacio para más alegría y propósito. Si no está satisfecho con el trabajo que está haciendo o con la calidad que ha brindado, es hora de actualizar y mejorar las cosas.

Leo (del 24 julio al 23 de agosto)

No tienes que estar de acuerdo con todos los que conoces. Tus intereses e ideas son diferentes, y así es como ayudas a las personas a ser más conscientes. La Luna en Aries se une a Venus hoy, llamando la atención sobre tus estudios y en lo que crees. No necesitas ceder cuando sientes que has sido desafiado. Hay personas que pueden preguntarse o cuestionar su punto de vista, y eso está completamente bien. Lo que importa es el respeto.

Virgo (del 24 agosto al 23 de septiembre)

Trate de no estresarse por cosas que no puede controlar. Y no se deje pensar eso de la escasez. Hay suficiente para todos. La Luna en Aries se une a Venus hoy, llamando la atención sobre tus secretos y los recursos que tienes y compartes con los demás. Tendrás lo que necesitas, y cuando compartes con las personas en tu vida, ellos también están ahí para ti.

Libra (del 24 de septiembre al 23 de octubre)

Es bueno abrirse en sus relaciones íntimas. Estás listo para hablar sobre tus emociones y reconectarte con tu pareja para sanar. La Luna en Aries se une a Venus hoy, llamando la atención sobre sus compromisos, y estos pueden ser relaciones tanto maritales como no maritales. Estas personas son espejos de tu alma, Libra. Te ayudan a ver todo lo que eres y todo lo que te estás convirtiendo.

Escorpio (del 24 octubre al 22 de noviembre)

El agua puede estar tan subestimada, y cuando cuidas tu cuerpo, considera tu hidratación. La Luna en Aries se une a Venus hoy, llamando la atención sobre tu salud, y esto también incluye rutinas. Este es un momento maravilloso para volver a comprometerse con los objetivos más simples: beber más agua y recordar hacer ejercicio cuando pueda.

Sagitario (del 23 de noviembre al 21 diciembre)

Planifique con anticipación. El tiempo que necesitas para hacer algo hermoso llegará pronto. La Luna en Aries se une a Venus hoy, llamando la atención sobre tu creatividad y lo que te apasiona en la vida. Puede que le resulte difícil creer que todo está tan complicado. Pero, hay muchas razones para emocionarse. Vale la pena esperar el resultado final.

Capricornio (del 22 de diciembre al 20 de enero)

El amor está en todas partes, Capricornio. La Luna en Aries se une hoy a Venus, llamando la atención sobre tu hogar y el sector familiar. Incluso si sus parientes viven a kilómetros de distancia, su amor se siente a través de los kilómetros y en su corazón. Las familias se unen por las cosas más pequeñas, y usted puede estar allí para ayudar a que la reconexión como familia sea más fácil.

Acuario (del 21 de enero al 19 de febrero)

Pensar en cosas nuevas de las que hablar no siempre es fácil. La Luna en Aries se une a Venus hoy, atrayendo la atención a su sector de comunicación, y estará buscando una nueva perspectiva de una historia o querrá hacer que algo familiar sea diferente. Grandes cosas están en camino para ti, Acuario, y pronto descubrirás de qué se trata.

Piscis (del 20 de febrero al 20 de marzo)

Puedes perder algo de valor y luego encontrarlo de nuevo. La cosa es aprender a soltar un objeto y luego pasar a nuevas experiencias. La Luna en Aries se une a Venus hoy, llamando la atención sobre su dinero y sus bienes personales. Deberá tener cuidado al salir para asegurarse de que puede recordar lo que tiene y lo que necesita, para no gastar de más innecesariamente.